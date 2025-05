'तुझी हिम्मत कशी झाली?' शाळा बनली कुस्तीचा आखाडा; एकमेकांच्या केस ओढताना दिसल्या मुख्याध्यापिका अन् लायब्ररियन

मध्य प्रदेशातील एका शाळेचे अचानक कुस्तीच्या मैदानात रूपांतर झाले. या शाळेतील मुख्याध्यापक आणि ग्रंथपाल यांच्यात सुरू झालेल्या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यादरम्यान दोघांनी एकमेकांना मारहाण केली आणि एकमेकांचे केस ओढण्यास सुरुवात केली. या भांडणाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये दोन्ही महिला एकमेकांशी वाईट रीतीने भांडताना दिसत आहेत. ही घटना मध्य प्रदेशातील खरगोन येथील एकलव्य आदर्श शाळेत घडली, जी राजधानी भोपाळपासून सुमारे ३०० किलोमीटर अंतरावर आहे

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, प्राचार्य आणि ग्रंथपाल यांच्यात जोरदार वाद होत असल्याचे दिसून येते. ग्रंथपाल तिच्या फोनवर ही चर्चा रेकॉर्ड करते. संतापलेला मुख्याध्यापिकेने ग्रंथपालला कानशिलात लगावली. एवढंच नव्हे तिचा फोन हिसकावून घेतो आणि जमिनीवर फेकून दिला.

The school principal and librarian indulged into a physical fight at the premises of a government Eklavya School in Madhya Pradesh’s Khargone.

In the video, it can be seen, both the officials slapped each other, pulled hair, and pushed each other. The principal also broke the… pic.twitter.com/nk2z63oWIL

— ForMenIndia (@ForMenIndia_) May 4, 2025