/घरात घुसून चोरी करत असतानाच मंकी कॅप निघाली; मुख्याध्यापिकेने पाहताच विद्यार्थ्यांचं भयानक कृत्य, एकाच वेळी 27 वेळा...; घटनाक्रम ऐकून पोलीसही हादरले

तेलंगणात 48 वर्षीय शाळा मुख्याध्यापिकेची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. धक्कादायक बाब म्हणजे, मुख्याध्यापिकेवर 27 वेळा चाकूने वार करण्यात आले होते. यानंतर पोलिसांनी वेगाने तपास सुरु केला होता. पोलिसांनी तपासासाठी पाच पथकं तयार केली होती. अखेर पोलिसांना यश मिळालं आणि या प्रकरणाचा छडा लागला. या प्रकरणातील आरोपी इतर कोणी नव्हे तर दोन विद्यार्थी होते. यामुळे पोलिसांच्याही पायाखालची जमीन सरकली.
12 ऑगस्टच्या सकाळी कोंडामाल्लेपल्ली येथील नागार्जुन पब्लिक स्कूलच्या मुख्याध्यापिका आणि संचालिका असलेल्या कल्लू रूपा रेड्डी यांचा मृतदेह त्यांच्या निवासस्थानी आढळला होता. त्यांच्या शरीरावर धारदार शस्त्राने वार केल्याच्या 27 जखमा होत्या. त्यांचे पती यावेळी हैदराबादमध्ये होते. पत्नीचा फोन लागत नसल्याने त्यांनी शेजाऱ्यांना तपासण्यास सांगितलं. शेजाऱ्यांनी पोलिसांना माहिती दिली असता, त्या मृत अवस्थेत आढळल्या.
त्यानंतर पोलिसांनी तपासासाठी पाच पथकं तयार केली. सीसीटीव्ही फुटेज, फॉरेन्सिक पुरावे, हातांचे ठसे, तांत्रिक माहिती तसंच संशयितांच्या हालचालींची तपासणी करण्यात आली. पोलिसांनी 80 हून अधिक लोकांची चौकशी केली.
तपास करत असताना पोलिसांच्या हाती एक दुवा लागला. त्यांच्या मावशीसोबत त्यांचं शेवटचं फोनवरुन बोलणं झालं होतं. यावेळी त्यांनी कोणाला तरी 'बाबू' म्हणून हाक मारली होती. यानंतर त्यांचा फोन स्विच ऑफ झाला होता.
"संभाषणादरम्यान त्यांनी शेवटचा शब्द 'बाबू' उच्चारला होता. त्या नक्की कोणाबद्दल बोलत असाव्यात याचा आम्ही तपास केला आणि त्यातूनच आम्ही शाळेतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलो," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकारी शरत चंद्र पवार यांनी बुधवारी पत्रकारांना दिली.
त्यानंतर तपासकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांची स्वतंत्रपणे चौकशी केली आणि शाळेत गैरहजर असलेल्या दहावीच्या पाच विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यापैकी दोन विद्यार्थी गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च करत असल्याचे आणि पार्ट्या देत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. यानंतर दोन्ही विद्यार्थ्यांना बुधवारी सकाळी ताब्यात घेण्यात आलं. चौकशीदरम्यान त्यांनी आपण कट आखून रूपा रेड्डी यांची हत्या केल्याची माहिती दिली.
पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, यापूर्वी आरोपींच्या वसतिगृहातील बॅगांमध्ये रोख रक्कम आणि मोबाईल फोन सापडल्यामुळे रूपा रेड्डी यांनी त्यांना खडसावलं होतं. त्यांनी याबद्दल त्यांच्या पालकांना कळवले होते आणि त्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातून काढून 'डे-स्कॉलर' (निवासी नसलेले विद्यार्थी) म्हणून वर्ग करण्यात आले होते. याच कारणामुळे विद्यार्थ्यांनी हत्या केली असावी असा पोलिसांचा संशय आहे.
आरोपींनी पाच दिवस चोरीची योजना आखली आणि मुख्याध्यापिकेच्या घराची रेकी केली. त्यांनी एक चाकू आणि आपली ओळख लपवण्यासाठी हातमोजे विकत घेतले. यामुळे तपास अधिकाऱ्यांच्या हाती फारसे पुरावे सापडले नव्हते.
हत्येच्या दिवशी, एक विद्यार्थी 'मंकी कॅप' आणि हातमोजे घालून घरात शिरला. त्याला बेडरूममध्ये 2.50 लाख रुपये सापडले आणि तो ते घेऊन पळून जाऊ लागला. मात्र, त्याची 'मंकी कॅप' निघाली आणि रूपा रेड्डी यांनी त्याला ओळखलं. यानंतर त्याने गुन्हा उघड होण्याच्या भीतीने त्यांना चाकूने 27 वेळा भोसकले.
हत्येनंतर, आरोपींनी रोख रक्कम घेतली आणि रक्ताचे डाग असलेले कपडे व ती 'मंकी कॅप' जमिनीत गाडून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, ते गोव्याला सहलीसाठीही गेल्याची माहिती मिळत आहे.
आरोपींकडून 1.54 लाख रुपये रोख, आरोपीने स्वतःसाठी विकत घेतलेला आयफोन आणि रूपा रेड्डी यांचा फोन जप्त करण्यात आला. आपली योजना अंमलात आणण्यापूर्वी, या दोन आरोपींनी लवकर पैसे कसे कमवायचे याबद्दल याची माहितीही शोधली होती असं तपासात समोर आलं आहे.