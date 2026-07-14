/अवघ्या 1 वर्षात भारतातील 3 बड्या प्रायव्हेट बॅंकांनी 7700 नोकऱ्या केल्या कमी; कोणाला मिळतेय संधी; आताच लागा कामाला!

भारतासह जगभरात सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच एआयचे वारे घोघावत आहेत. एआयमुळे अनेक कामे सोपी झाली आहेत. याचा नोकऱ्यांना फटका बसलाय. नोकरदार वर्गाच्या नोकऱ्या झपाट्याने कमी होऊ लागल्या आहेत. बॅंकीग क्षेत्रातही हीच स्थिती आहे. देशातील बँकिंग क्षेत्र वेगाने डिजिटल होत असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऑटोमेशन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कामकाजाच्या पद्धतीत मोठे बदल होत आहेत. व्यवसायाचा विस्तार, नवीन शाखा आणि भरती सुरू असतानाही एचडीएफसी बॅंक, अॅक्सिस बॅक आणि कोटक महिंद्रा बॅंक या देशातील आघाडीच्या खासगी बँकांमधील एकूण कर्मचारी संख्या आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) मध्ये 7,700 हून अधिकांनी कमी झाली आहे. ही कपात थेट टाळेबंदीमुळे नसून तंत्रज्ञानामुळे वाढलेल्या कार्यक्षमतेचा परिणाम असल्याचे बँकांनी स्पष्ट केले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
FY26 मध्ये एचडीएफसी बॅंक, एक्सिस बॅंक आणि कोटक महिंद्रा या बँकांनी व्यवसाय विस्तार सुरू ठेवला. नवीन शाखा उघडल्या, ग्राहकांची संख्याही वाढली आणि डिजिटल सेवा अधिक मजबूत करण्यात आल्या. मात्र, AI, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन आणि डिजिटल बँकिंग प्लॅटफॉर्ममुळे अनेक नियमित आणि पुनरावृत्तीची कामे आता तंत्रज्ञानाद्वारे केली जात आहेत. त्यामुळे काही विभागांमध्ये मनुष्यबळाची गरज कमी झाली आणि एकूण कर्मचारी संख्येत 7,700 हून अधिक घट नोंदवली गेली.
बँकांनी पूर्णपणे भरती थांबवलेली नाही. उलट, डिजिटल बँकिंग, सायबर सुरक्षा, डेटा अॅनालिटिक्स, AI, क्लाउड तंत्रज्ञान आणि ग्राहक अनुभवाशी संबंधित पदांसाठी भरती सुरू आहे. मात्र, पारंपरिक शाखा-आधारित किंवा मॅन्युअल प्रक्रिया हाताळणाऱ्या अनेक भूमिकांची गरज कमी होत असल्याने नवीन भरतीपेक्षा कर्मचारी संख्या घटण्याचा वेग अधिक राहिला. त्यामुळे एकूण हेडकाउंट कमी झाला.
उपलब्ध माहितीनुसार, Axis Bank मध्ये कर्मचारी संख्येत सर्वाधिक घट झाली आहे. बँकेच्या व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले की, गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानावर केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे उत्पादकता वाढली आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे कमी मनुष्यबळात अधिक काम पूर्ण करण्याची क्षमता निर्माण झाली. याच काळात बँकेने शेकडो नवीन शाखाही सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे ही कपात व्यवसाय घटल्यामुळे नसून कार्यपद्धतीतील बदलामुळे झाली आहे.
बँकिंग क्षेत्रात आता केवळ पारंपरिक पदांवर अवलंबून राहणे पुरेसे राहिलेले नाही. ग्राहक सेवा, कर्ज मंजुरी, फसवणूक शोधणे, दस्तऐवज पडताळणी, जोखीम विश्लेषण आणि चॅटबॉटद्वारे सेवा अशा अनेक प्रक्रिया AI च्या मदतीने वेगाने पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे भविष्यात तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्यांना अधिक मागणी राहण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
बँकेत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांनी केवळ पदवी किंवा पारंपरिक बँकिंग ज्ञानावर अवलंबून न राहता डिजिटल कौशल्ये विकसित करणे आवश्यक ठरत आहे. AI, डेटा अॅनालिटिक्स, डिजिटल पेमेंट्स, सायबर सिक्युरिटी, फिनटेक आणि ग्राहक अनुभव व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील ज्ञान भविष्यात अधिक महत्त्वाचे ठरेल. बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणाऱ्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी कायम राहतील.
भारतीय बँकिंग क्षेत्र वेगाने डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. AI आणि ऑटोमेशनमुळे काही पारंपरिक नोकऱ्या कमी होऊ शकतात; मात्र त्याचवेळी नव्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित विशेष कौशल्यांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रोजगार पूर्णपणे कमी होण्याऐवजी त्याचे स्वरूप बदलत आहे. भविष्यात तंत्रज्ञान आणि मानवी कौशल्यांचा समतोल साधणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच अधिक संधी मिळतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.