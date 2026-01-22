English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  • मध्यरात्री भीषण अपघात! धावत्या बसला आग लागल्याने प्रवासी होरपळले; टायर फुटल्याने डिव्हायडर ओलांडून कंटेनरवर आदळली

मध्यरात्री भीषण अपघात! धावत्या बसला आग लागल्याने प्रवासी होरपळले; टायर फुटल्याने डिव्हायडर ओलांडून कंटेनरवर आदळली

Bus caught fire after colliding with a container lorry: आंध्र प्रदेशातील नेल्लोरहून तेलंगणातील हैदराबादकडे जात असताना बसचा उजव्या बाजूचा टायर फुटला आणि अपघात झाला. आग लागल्याने तीन प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 22, 2026, 09:55 AM IST
मध्यरात्री भीषण अपघात! धावत्या बसला आग लागल्याने प्रवासी होरपळले; टायर फुटल्याने डिव्हायडर ओलांडून कंटेनरवर आदळली

Bus caught fire after colliding with a container lorry: खासगी बसला आग लागल्याने तीन प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. आंध्र प्रदेशातील नंद्याल जिल्ह्यात गुरुवारी पहाटे हा अपघात झाला. कंटेनर लॉरीला धडक दिल्यानंतर खासगी बसला आग लागून तीन जणांचा मृत्यू झाला. हा अपघात मध्यरात्री 1.30 च्या सुमारास घडला.

Add Zee News as a Preferred Source

आंध्र प्रदेशातील नेल्लोरहून तेलंगणातील हैदराबादकडे जाणाऱ्या बसचा उजव्या बाजूचा टायर फुटला. टायर अचानक फुटल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले, ज्यामुळे बस रस्त्यावरील दुभाजक ओलांडून विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या कंटेनर लॉरीवर आदळली. त्या लॉरीमध्ये मोटारसायकली भरलेल्या होत्या.

धडक इतकी जोरदार होती की, बस आणि ट्रक दोघांना आग लागली. परिसरातील रहिवासी, बसचा क्लिनर आणि कंडक्टर यांनी खिडक्या तोडून आत अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यास मदत केली. अपघातानंतर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. 

अग्निशमन दल आणि पोलिसांनी आग विझवण्यासाठी आणि अपघातग्रस्त वाहनं हटवण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. या अपघातामुळे अनेक तास वाहतुकीत मोठी अडचण निर्माण झाली होती. अग्निशमन दलाने अखेरीस आग विझवण्यात यश मिळवले, परंतु दोन्ही वाहने पूर्णपणे जळून खाक झाली होती.

बस चालक, ट्रक चालक आणि क्लिनर यांचा गंभीर दुखापती आणि भाजल्यामुळे मृत्यू झाला. त्यांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नंतर सरकारी रुग्णालयात हलवण्यात आले.

सर्व प्रवासी बचावले

बसमधील सर्व प्रवासी बचावले आहेत. बसमधील 36 प्रवाशांपैकी चौघांना किरकोळ फ्रॅक्चर झाले असून, त्यांना नंद्याल जिल्हा सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक निष्कर्षांवरून टायर फुटल्यामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटले, ज्यामुळे हा प्राणघातक अपघात झाला आणि त्यानंतर आग लागली. 

राज्यातील शेजारील कुर्नूल जिल्ह्यात ऑक्टोबर 2025 मध्ये अशीच एक दुर्घटना घडली होती, ज्यात बसला आग लागून 20 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे वाहन सुरक्षा, रात्रीच्या प्रवासातील धोके आणि खाजगी लांब पल्ल्याच्या बसेससाठी कठोर देखभाल तपासणीची अत्यावश्यक गरज यांसारख्या चिंता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्या आहेत.

