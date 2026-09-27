/दुधाच्या दरवाढीचा ग्राहकांना झटका; दह्याच्या किमतीही वाढल्या, जाणून घ्या नवे दर

Milk Price Hike: तमिळनाडूमध्ये दूध आणि दह्याच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या घरखर्चावर आणखी ताण पडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील काही प्रमुख खासगी डेअरी कंपन्यांनी दूध आणि दह्याच्या किरकोळ दरात वाढ केली असून, हे नवे दर तातडीने लागू करण्यात आले आहेत. या दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर दूध एजंटांच्या संघटनेने सरकारी सहकारी संस्था ‘आविन’च्या दूधपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तसेच, सरकारने आविनच्या दूध दरांचा फेरविचार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तमिळनाडूमधील आरोग्या ब्रँडने 21 सप्टेंबर रोजी आपल्या उत्पादनांच्या किमतीत वाढ केली होती. त्यानंतर आता हेरिटेज, तिरुमाला आणि जर्सी यांसारख्या इतर मोठ्या डेअरी कंपन्यांनीही दूध आणि दह्याचे दर वाढवले आहेत. दरवाढीनंतर 500 मिलीच्या टोन्ड मिल्कच्या पॅकेटसाठी आता 32 रुपये मोजावे लागतील. यापूर्वी त्याची किंमत 31 रुपये होती. स्टँडर्डाइज्ड मिल्कची किंमत 35 रुपयांवरून 37 रुपये, तर फुल क्रीम मिल्कची किंमत 40 रुपयांवरून 42 रुपये झाली आहे. एक लिटरच्या पॅकेटचे नवे दरही वाढले आहेत. टोन्ड मिल्क 61 रुपये, स्टँडर्डाइज्ड मिल्क 70 रुपये, तर फुल क्रीम मिल्क 81 रुपये झाले आहे.
दह्याच्या दरातही वाढ करण्यात आली असून, 500 ग्रॅमच्या पॅकेटसाठी आता पूर्वीपेक्षा 1 रुपया अधिक द्यावा लागणार आहे.
खासगी डेअरी कंपन्यांनी दर वाढवल्यानंतर सरकारी आविनच्या दूधाच्या किमती आणि खासगी कंपन्यांच्या उत्पादनांमधील फरक आणखी वाढला आहे. तमिळनाडू मिल्क एजंट्स वर्कर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष पोन्नुसामी यांच्या म्हणण्यानुसार, टोन्ड, स्टँडर्डाइज्ड आणि फुल क्रीम दूधाच्या दरांमध्ये खासगी कंपन्या आणि आविन यांच्यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील ग्राहक स्वस्त पर्याय म्हणून आविनच्या दूधाकडे वळण्याची शक्यता आहे. परिणामी आविनच्या दूधाची मागणी अचानक वाढल्यास पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती दूध एजंटांनी व्यक्त केली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आविनची दूध खरेदी किंमत वाढली असली तरी किरकोळ विक्री दरात अद्याप बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संस्थेला मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचा दावा एजंट संघटनेने केला आहे. अलीकडेच सरकारने शेतकऱ्यांकडून आविनकडून केली जाणारी दूध खरेदीची किंमत 6 रुपये प्रति लिटरने वाढवली होती. त्यानंतर खासगी डेअरी कंपन्यांनीही दूध खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजण्यास सुरुवात केली. वाढलेल्या खर्चाचा भार आता ग्राहकांवर टाकण्यात आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
दूध एजंटांच्या संघटनेने मुख्यमंत्री यांच्याकडे दूध उत्पादनापासून ते खरेदी, वितरण आणि विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच आविनच्या किरकोळ दूध दरांचा फेरविचार करावा आणि खासगी डेअरी कंपन्यांनी वारंवार दरवाढ करू नये, यासाठी योग्य पावले उचलावीत, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
दरम्यान, खासगी डेअरी कंपन्यांच्या दरवाढीमुळे ग्राहकांच्या मासिक घरखर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून, आविनच्या दूधाच्या मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन राखणे सरकारसमोर महत्त्वाचे आव्हान ठरू शकते.