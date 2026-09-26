/दूध महागलं! आजपासून खासगी डेअऱ्यांचा मोठा दरवाढीचा झटका; लिटरमागे ₹4 पर्यंत वाढ

तामिळनाडूमधील दूध ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्यातील अनेक खासगी डेअऱ्यांनी 26 सप्टेंबर 2026 पासून दूधाच्या किरकोळ दरात लिटरमागे ₹4 पर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच दह्याच्या दरातही किलोमागे ₹२ पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. वाढलेल्या खरेदी खर्चामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे दूध विक्रेते आणि डेअरी संघटनांनी म्हटले आहे.
तामिळनाडू मिल्क डीलर्स अँड एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशनच्या माहितीनुसार, खासगी डेअऱ्या 26 सप्टेंबरपासून दूधाच्या किमती वाढवत आहेत. दूधाच्या दरात कमाल ₹4 प्रति लिटर, तर दह्याच्या दरात ₹2 प्रति किलोपर्यंत वाढ होणार आहे. या दरवाढीचा थेट परिणाम राज्यातील लाखो ग्राहकांच्या घरगुती बजेटवर होण्याची शक्यता आहे.
नवीन दरांनुसार काही प्रमुख दूध प्रकारांच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. 500 मिली टोंड दूध ₹31 वरून ₹32, स्टँडर्डाइज्ड दूध ₹35 वरून ₹37, तर फुल-क्रीम दूध ₹40 वरून ₹42 झाले आहे. म्हणजे काही प्रकारांमध्ये पॅकेटमागे ₹1 ते ₹2 पर्यंत वाढ झाली आहे.
आरोक्या या कंपनीने यापूर्वीच 21 सप्टेंबरपासून दूधाच्या दरात ₹4 पर्यंत आणि दह्याच्या दरात ₹2 प्रति किलोपर्यंत वाढ केली होती. त्यानंतर डोडला, हेरिटेज, तिरुमला, श्रीनिवासा, वल्लभा आणि जर्सीसह इतर खासगी डेअऱ्यांनीही दरवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. तामिळनाडूमधील स्थानिक खासगी डेअऱ्यांवरही या वाढीचा परिणाम होणार आहे.
या दरवाढीमागे दूध खरेदीचा वाढलेला खर्च हे प्रमुख कारण सांगितले जात आहे. तामिळनाडू सरकारने आविनसाठी दूध खरेदीचा दर वाढवल्यानंतर खासगी डेअऱ्यांवरही उत्पादकांना अधिक दर देण्याचा दबाव निर्माण झाला. याशिवाय देशातील दूध उत्पादनातील घट आणि दूध खरेदी टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्यांना करावा लागणारा वाढीव खर्च यामुळे परिस्थिती आणखी कठीण झाल्याचे दूध संघटनांचे म्हणणे आहे.
खासगी दूध कंपन्यांच्या दरवाढीनंतर सरकारी आविन आणि खासगी डेअऱ्यांच्या किमतीतील फरक पुन्हा चर्चेत आला आहे. दूध विक्रेत्यांच्या संघटनेने आविनच्या किरकोळ किमतींचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, तामिळनाडू सरकारने ऑगस्टमध्ये आविनच्या दूध खरेदी दरात वाढ केली होती; त्यानंतर 31 ऑगस्टला तो दर पुन्हा ₹3 ने वाढवून ₹44 प्रति लिटर करण्यात आला.