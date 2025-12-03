English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, 1 हजारपासून थेट 7500 होणार तुमची पेन्शन? सरकारने लोकसभेत दिलं 'असं' उत्तर!

EPS: खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या मूळ पगाराच्या 12% रक्कम EPF खात्यासाठी कापली जाते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 3, 2025, 06:26 AM IST
भारतातील खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, 1 हजारपासून थेट 7500 होणार तुमची पेन्शन? सरकारने लोकसभेत दिलं 'असं' उत्तर!
खासगी कर्मचारी पेन्शन

EPS: खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांसाठी सर्वात मोठी अपडेट समोर येतेय. देशातील खासगी आस्थापनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सध्या EPS अंतर्गत किमान 1 हजार रुपये पेन्शन मिळते. ती रक्कम ते 7500 रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे. पण त्यांची मागणी लवकरच पूर्ण होणार नसल्याचे असे दिसते. कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात हे सांगितले. ईपीएस संदर्भात लोकसभेत काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या मूळ पगाराच्या 12% रक्कम EPF खात्यासाठी कापली जाते. यासोबतच कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या PF खात्यातही तीच रक्कम जमा करते. नियोक्त्याने जमा केलेल्या पैशांपैकी 8.33% पेन्शन फंडात जाते.

सध्याची पेंशन

खासगी क्षेत्रातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना सध्या EPS-95 योजनेअंतर्गत फक्त ₹1 हजार रुपये महिना पेंशन मिळते. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचारी संघटना ही पेंशन किमान ₹7500 करावी अशी मागणी करत आहेत, पण सरकारने ती मान्य केलेली नाही.

पेंशन फंडात आर्थिक तूट 

31 मार्च 2019 पर्यंतच्या अहवालानुसार EPS-95 च्या पेंशन फंडात “ऍक्च्युअरी डेफिसिट” म्हणजे आर्थिक तूट आहे. म्हणजे भविष्यात पेंशन देण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत, असे लोकसभेत श्रम राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सांगितले.

पेंशनचा पैसा कुठून येतो?  

कंपनी कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 8.33% रक्कम पेंशन फंडात टाकते.  सरकार दरमहा जास्तीत जास्त 15 हजार रुपये पगारावर 1.16% अनुदान देते.या दोन्ही रकमेतूनच सर्व पेंशन दिली जाते. सध्याची ₹1000 रुपये पेंशनही सरकार अतिरिक्त पैशांतून देत आहे.

पेंशन का वाढवता येत नाही?

पेंशन फंडात आधीच तूट आहे. जर आता पेंशन ₹7500 केली तर भविष्यात फंड पूर्णपणे संपण्याची शक्यता आहे. म्हणूनफंडाची स्थिती आणि भविष्यातील जबाबदाऱ्या पाहता मोठी वाढ शक्य नाही, असे सरकार सांगतंय.

सरकार काय म्हणते?

'आम्ही कामगारांना जास्तीत जास्त फायदा देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, पण पेंशन फंड टिकावे आणि भविष्यातील पिढ्यांनाही पेंशन मिळावी यासाठी आर्थिक शिस्त पाळावी लागेल, असे सरकार सांगते. म्हणजे 7500 रुपये पेंशनची मागणी लवकर मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. पेंशन वाढवायची आहे, पण पैशांचा खडखडीत तुटवडा आहे, म्हणून सरकार सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. 

FAQ

१. प्रश्न: सध्या खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना EPS-95 अंतर्गत किती किमान पेंशन मिळते?

उत्तर: सध्या फक्त ₹१,००० प्रति महिना किमान पेंशन मिळते.

२. प्रश्न: पेंशन ₹१,००० वरून ₹७,५०० का वाढवली जात नाही?

उत्तर: कारण पेंशन फंडात ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या मूल्यांकनानुसार मोठी आर्थिक तूट (ऍक्च्युअरी डेफिसिट) आहे. पेंशन एवढी वाढवली तर भविष्यात फंड संपून पेंशन देणेच कठीण होईल, म्हणून सरकार सावध आहे.

३. प्रश्न: पेंशन फंडाचा पैसा कुठून येतो?

उत्तर: पेंशन फंड दोन मुख्य स्रोतांमधून भरला जातो:  कंपनी कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या ८.३३% रक्कम टाकते.  
सरकार दरमहा जास्तीत जास्त ₹१५,००० पगारावर १.१६% अनुदान देते.
या दोन्ही रकमेतूनच सर्व पेंशन दिली जाते; त्यात सध्याची ₹१,००० पेंशनही सरकारच्या अतिरिक्त मदतीने चालू आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

