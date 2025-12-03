भारतातील खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, 1 हजारपासून थेट 7500 होणार तुमची पेन्शन? सरकारने लोकसभेत दिलं 'असं' उत्तर!

EPS: खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांसाठी सर्वात मोठी अपडेट समोर येतेय. देशातील खासगी आस्थापनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सध्या EPS अंतर्गत किमान 1 हजार रुपये पेन्शन मिळते. ती रक्कम ते 7500 रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे. पण त्यांची मागणी लवकरच पूर्ण होणार नसल्याचे असे दिसते. कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात हे सांगितले. ईपीएस संदर्भात लोकसभेत काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या मूळ पगाराच्या 12% रक्कम EPF खात्यासाठी कापली जाते. यासोबतच कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या PF खात्यातही तीच रक्कम जमा करते. नियोक्त्याने जमा केलेल्या पैशांपैकी 8.33% पेन्शन फंडात जाते.
खासगी क्षेत्रातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना सध्या EPS-95 योजनेअंतर्गत फक्त ₹1 हजार रुपये महिना पेंशन मिळते. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचारी संघटना ही पेंशन किमान ₹7500 करावी अशी मागणी करत आहेत, पण सरकारने ती मान्य केलेली नाही.
31 मार्च 2019 पर्यंतच्या अहवालानुसार EPS-95 च्या पेंशन फंडात “ऍक्च्युअरी डेफिसिट” म्हणजे आर्थिक तूट आहे. म्हणजे भविष्यात पेंशन देण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत, असे लोकसभेत श्रम राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सांगितले.
कंपनी कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 8.33% रक्कम पेंशन फंडात टाकते. सरकार दरमहा जास्तीत जास्त 15 हजार रुपये पगारावर 1.16% अनुदान देते.या दोन्ही रकमेतूनच सर्व पेंशन दिली जाते. सध्याची ₹1000 रुपये पेंशनही सरकार अतिरिक्त पैशांतून देत आहे.
पेंशन फंडात आधीच तूट आहे. जर आता पेंशन ₹7500 केली तर भविष्यात फंड पूर्णपणे संपण्याची शक्यता आहे. म्हणूनफंडाची स्थिती आणि भविष्यातील जबाबदाऱ्या पाहता मोठी वाढ शक्य नाही, असे सरकार सांगतंय.
'आम्ही कामगारांना जास्तीत जास्त फायदा देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, पण पेंशन फंड टिकावे आणि भविष्यातील पिढ्यांनाही पेंशन मिळावी यासाठी आर्थिक शिस्त पाळावी लागेल, असे सरकार सांगते. म्हणजे 7500 रुपये पेंशनची मागणी लवकर मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. पेंशन वाढवायची आहे, पण पैशांचा खडखडीत तुटवडा आहे, म्हणून सरकार सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
