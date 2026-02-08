English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
विजयपुरमध्ये मोठी विमान दुर्घटना; हवेतच खाजगी विमानाचे इंजिन बिघडले आणि...

विजयपुरात खाजगी मिनी विमान कोसळले आहे.  या अपघातात दोघे जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 8, 2026, 05:05 PM IST
Private mini aircraft crashes in Karnataka : कर्नाटकमध्ये मोठी विमान दुर्घटना घडली आहे.  विजयपुरा जिल्ह्यात रविवारी रेड बर्ड एव्हिएशनचे एक खाजगी प्रशिक्षण विमान बाबलेश्वर तालुक्यातील मंगळूर गावाजवळ कोसळले. हे हलके विमान पायलट प्रशिक्षणासाठी उड्डाण करत होते आणि कलबुर्गीहून बेलागावीकडे जात होते. यावेळी ही दुर्घटना घडली. 
प्राथमिक माहितीनुसार, उड्डाणादरम्यान विमानाच्या इंजिनमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाला. त्यानंतर वैमानिकांचे विमानावरील नियंत्रण सुटले आणि विमान जमिनीवर कोसळले. अपघाताच्या वेळी विमानात दोन लोक होते, त्यांची ओळख पटली असून त्यांची ओळख कॅप्टन आणि एक प्रशिक्षणार्थी वैमानिक अशी झाली आहे.

अपघातानंतर स्थानिकांनी तात्काळ पोलिस आणि प्रशासनाला माहिती दिली. बाबलेश्वर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले. दोन्ही जखमी वैमानिकांना 108 रुग्णवाहिकेने जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोघांनाही गंभीर दुखापत झाली आहे, परंतु रुग्णालयाकडून त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवले जात आहे.

एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे विमान रेड बर्ड एव्हिएशनचे होते आणि ते प्रशिक्षणासाठी वापरले जात होते. सुरुवातीच्या तपासात इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचे दिसून आले आहे, परंतु अपघाताचे नेमके कारण सविस्तर चौकशीनंतरच स्पष्ट होईल. हा अपघात बाबलेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झाला आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. विमानाचे टेकऑफ स्थान, तांत्रिक बिघाडाचे कारण आणि सुरक्षा नियमांचे पालन यासह सर्व पैलूंचा तपास केला जात आहे.  प्रशासन आणि पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, सर्व आवश्यक तांत्रिक आणि कायदेशीर तपास केले जात आहेत आणि तपास पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.

