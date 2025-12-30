प्रियंका गांधी आणि रॉबर्ट वाड्रा यांच्या मुलाचा रेहानचा पार पडला साखरपुडा! कोण आहे वाड्रा यांची सून

काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांचा मुलगा रेहान वाड्रा यांनी त्यांची प्रेयसी अवीवा बेगशी लग्न केले आहे. 25 वर्षीय रेहानने अवीवाला प्रपोज केले आणि तिने ते स्वीकारले. दोघे सात वर्षांपासून डेटिंग करत होते आणि वाड्रा कुटुंबाने या नात्याला मान्यता दिली होती. रेहान एक व्हर्च्युअल कलाकार आणि छायाचित्रकार आहे, तर अवीवा एक छायाचित्रकार आणि निर्माता देखील आहे.
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या प्रियांका गांधी यांचा मुलगा रेहान वाड्रा यांनी लग्न केले आहे. 25 वर्षीय रेहानने अवीवा बेगच्या बोटात अंगठी घालून तिला प्रपोज केले आणि अवीवाने लग्नाला सहमती दर्शवत त्याचा प्रस्ताव स्वीकारला. काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी आणि उद्योगपती रॉबर्ट वाड्रा यांचा मुलगा रेहान गेल्या सात वर्षांपासून अवीवाला डेट करत होता. वाड्रा कुटुंबानेही या नात्याला मान्यता दिली होती. आता दोघांनीही लग्न केले आहे.
रेहान दिल्लीचा रहिवासी आहे. तिचे कुटुंब वाड्रा कुटुंबाच्या जवळचे मानले जाते. दोन्ही कुटुंबांनी रेहान आणि अवीवाचे नाते स्वीकारले आहे.
रेहान वाड्रा हा व्यवसायाने एक व्हर्च्युअल कलाकार आहे आणि तो वयाच्या १० व्या वर्षापासून जगाच्या विविध भागांचे सुंदर फोटो काढत आहे. रेहान व्यावसायिक छायाचित्रण तसेच वन्यजीव छायाचित्रण देखील करतो.
२०१७ मध्ये, शाळेतील क्रिकेट सामन्यादरम्यान रेहानला डोळ्याला दुखापत झाली. तथापि, त्याने आपला छंद जोपासला. त्याने अनेक प्रदर्शनांमध्ये भाग घेतला आहे. २०२१ मध्ये, त्याने नवी दिल्लीतील बिकानेर हाऊस येथे "डार्क पर्सेप्शन" द्वारे एकल प्रदर्शनात पदार्पण केले.
रेहान म्हणतो की त्याची आई प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी त्याला लहानपणापासूनच फोटोग्राफी करण्याची प्रेरणा दिली आहे. त्याचे आजोबा, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनाही फोटोग्राफीची आवड होती. आता, रेहान हा वारसा पुढे नेण्याचे काम करत आहे. रेहानची मंगेतर, अविवा बेग बद्दल बोलताना, ती तिच्या इंस्टाग्राम प्रोफाइलवर स्वतःला छायाचित्रकार आणि निर्माती म्हणून देखील वर्णन करते.