/संसद तरुणांची, कोणाच्या बापाची जहागीर नाही, तरुणांवरील लाठीचार्ज आणि अश्रूधुरांच्या माऱ्यानंतर प्रियंका गांधी संतापल्या

नवी दिल्ली : नवी दिल्लीतील जंतर मंतर ते संसद मोर्चावर करण्यात आलेल्या लाठीचार्जनंतर अनेक तरूण जखमी झाले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या वायनाडच्या खासदार प्रियंका गांधी संतापल्या आहेत. माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना त्यांनी तरुणांवर झालेल्या लाठीचार्ज आणि अश्रूधुरांच्या वापराबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रियंका गांधी संसदेतून बाहेर पडल्यावर माध्यमांनी सकाळपासून सुरू असलेल्या गदारोळाबद्दल विचारले असता त्या म्हणाल्या, तुम्ही त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी त्या ऐवजी त्यांना मारताहेत, कशासाठी? संसद ही त्यांच्याची आहे. कोणाच्या बापाची जहागीर नाहीये. असे बोलून जंतर-मंतर ते संसद मोर्चावर झालेल्या लाठीचार्जवर तीव्र शब्दांत केंद्र सरकारचा प्रियंका गांधी यांनी निषेध व्यक्त केला.
नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर ते संसद अशा मोर्चासाठी कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP)ने तरुणांना हाक दिली होती. नीट परीक्षेत पेपरफुटीच्या निषेधार्थ देशभरातून मोठ्या संख्येने तरूण नवी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने पोलिसांनी त्यांना रोखण्यासाठी लाठीचार्ज केला तसेच अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. मात्र, त्यामुळे आणखी परिस्थिती चिघळली आणि तरूण आणखी आक्रमक झालेत. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला. या प्रकारानंतर प्रियंका गांधी यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि झालेल्या प्रकाराबद्दल संताप व्यक्त केला.
It's ridiculous.. हमारे ही बच्चे हैं..देश का भविष्य हैं..ये संसद उन्हीं का है..किसी को जागीर नहीं है। राहुल जी काफी समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप संवाद करने की बजाय बच्चों की पिटाई कर रहे हो..किसलिए..?@priyankagandhi pic.twitter.com/hSq1uDJKHq— Ajay Jha (@Ajay_reporter) July 20, 2026
संसदेतून बाहेर पडल्यावर प्रियंका गांधी म्हणाल्या, हा मूर्खपणा आहे, ही आपलीच मुलं आहेत, देशाचे भविष्य आहे. ही संसद त्यांचीच आहे. कोणाच्या बापाची जहागिरी नाही. लोकसभेच्या विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी बऱ्याच काळापासून हा मुद्दा लावून धरत आहेत. तुम्ही तरुणांशी चर्चा करण्याऐवजी मारहाण करणार आहात? असा प्रश्न त्यांनी लाठीचार्ज झाल्यानंतर उपस्थित केला.
जंतरमंतरवर वाढलेल्या गर्दीला पांगविण्यसाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. तसेच अश्रूधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या. त्यामुळे काही काळ परिस्थिती चिंताजनक झाली होती. या संघर्षात अनेक तरुणांना जबर मारहाण झाली. या मारहाणीची व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. तसेच अनेक महाराष्ट्रातील तरुणही या ठिकाणी होते. त्यांनाही पोलिसांनी लाठीचे फटके मारल्याचेही व्हिडिओ दिसत आहेत. या झटापटीत अनेक तरुण जखमी झालेत, तसेच काही पोलिसही जखमी झाल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
<h2 "="" title="CJP कार्यकर्त्यांवर लाठीचार्जनंतर संतापले राहुल गांधी, थेट पंतप्रधान मोदींवर निशाणा!">CJP कार्यकर्त्यांवर लाठीचार्जनंतर संतापले राहुल गांधी, थेट पंतप्रधान मोदींवर निशाणा!
दरम्यान, जंतरमंतरवरील परिस्थिती चिघळत असताना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. तब्बल साडेतीन तास दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. या चर्चेचा तपशील अजून बाहेर येऊ शकलेला नाही. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान काय निर्णय घेतात. किंवा पंतप्रधान त्यांना राजीनामा द्यायला सांगू शकतात का या बद्दल अजून स्पष्टता दिसत नाही.