Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /संसद तरुणांची, कोणाच्या बापाची जहागीर नाही, तरुणांवरील लाठीचार्ज आणि अश्रूधुरांच्या माऱ्यानंतर प्रियंका गांधी संतापल्या

संसद तरुणांची, कोणाच्या बापाची जहागीर नाही, तरुणांवरील लाठीचार्ज आणि अश्रूधुरांच्या माऱ्यानंतर प्रियंका गांधी संतापल्या

नवी दिल्लीतील जंतर मंतर ते संसद मोर्चावर करण्यात आलेल्या लाठीचार्जनंतर अनेक तरूण जखमी झाले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या वायनाडच्या खासदार प्रियंका गांधी संतापल्या आहेत. माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना त्यांनी तरुणांवर झालेल्या लाठीचार्ज आणि अश्रूधुरांच्या वापराबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. 

Written ByPrashant Jadhav
Published: Jul 20, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:23 PM IST
संसद तरुणांची, कोणाच्या बापाची जहागीर नाही, तरुणांवरील लाठीचार्ज आणि अश्रूधुरांच्या माऱ्यानंतर प्रियंका गांधी संतापल्या
Image Credit: जंतर-मंतर ते संसद मोर्च्यावेळी तरुणांवर झाला लाठीचार्ज, प्रियंका गांधी संतापल्या (Photo : X)

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
संसद तरुणांची, कोणाच्या बापाची जहागीर नाही, तरुणांवरील लाठीचार्ज आणि अश्रूधुरांच्या माऱ्यानंतर प्रियंका गांधी संतापल्या
Priyanka Gandhi3 min ago
2
pune22 min ago
3
sonam wangchuk24 min ago
4
ram kapoor32 min ago
5
Rahul Gandhi40 min ago