राहुल गांधींचं विरोधी पक्षनेतापद काढून घेतलं जाणार? भाजपाचा मास्टर प्लॅन? '2004 ते 2026 पर्यंतच्या सर्व...'

विद्यार्थी आंदोलनामुळे सध्या सरकारमधील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर प्रल्हाद जोशींकडे शिक्षण मंत्रालयाचा कारभार सोपवण्यात आला असला तरी परीक्षांसंदर्भातील विधेयकावरुन आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अगदी संसदेपासून ते संसदेबाहेरही खडाजंगी सुरु आहे. सोमवारी संसदेमध्ये या नीट परीक्षेतील पेपरफुटी, परीक्षेसंदर्भातील विधेयकावरुन गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. एकीकडे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली विरोधक आक्रमक भूमिकेत असतानाच सरकारकडूनही आक्रकमपणे या विषयावर बोललं जात आहे. असं असतानाच आता भाजपाच्या एका खासदाराने राहुल गांधींना विरोधी पक्षनेता पदावरुन हटवण्यासंदर्भातील प्रस्तावाबद्दल भाष्य केलं आहे. त्यामुळेच विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आक्रमकपणे विरोधकांचा आवाज मांडणाऱ्या राहुल गांधीचं विरोधी पक्षनेता पद जाणार की काय? नेमकं हे प्रकरण काय आणि कोणी काय म्हटलंय जाणून घ्या...
सोमवारी लोकसभेच्या इमारतीबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबेंनी राहुल गांधींवर निशाणा साधला आहे. राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यावरुन दुबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. "2004 ते 2026 पर्यंत राहुल गांधी यांचे अनेक परदेश दौरे झाले, पण त्याबाबत कोणालाही काही माहिती नाही. पारदर्शकता कुठे आहे? ते कोणाला भेटतात, काय करतात, कोणत्या आंदोलनांसाठी फंडिंगची चर्चा करतात हे समोर आलेले नाही," असं दुबे यांनी म्हटलं आहे. पुढे बोलताना, "त्यांच्या सर्व परदेश दौऱ्यांदरम्यान त्यांनी सरकार, संविधान आणि देशाच्या विरोधात विधानं केली आहेत. राहुल गांधी 'परदेशी शक्तींच्या हातातली बाहुली' आहेत. परदेशी शक्ती त्यांच्यामार्फत काम करत आहेत," असं निशिकांत दुबे म्हणालेत.
"राहुल गांधींसंदर्भातील जबाबदारी ठरवायला हवी. आम्ही त्यांना विपक्षाचे नेते (LoP) पदावरून काढण्यासाठी प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न करू," असं निशिकांत दुबेंनी म्हटल्याचं पीटीआयने दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय. "राहुल गांधींच्या 2004 ते 2026 पर्यंतच्या सर्व विदेश यात्रा, मित्रमंडळी आणि कोणतेही गुप्त करार यांच्या निष्पक्ष तपासासाठी एसआयटी स्थापन करावी, अशी मागणी सरकारकडे करू. काँग्रेस आणि राहुल गांधी देश तोडण्याच्या अथवा विभाजनाच्या कटात सहभागी आहेत, असा आरोपही," दुबे यांनी केला आहे.
#WATCH | Delhi: BJP MP Nishikant Dubey says, "Rahul Gandhi's responsibility should be fixed. From 2004 to 2026, no one knows about any of their foreign trips...In all the trips Rahul Gandhi has taken so far, he has spoken against the government and the Constitution. We will try… pic.twitter.com/tHcmp7tEem— ANI (@ANI) July 27, 2026
निशिकांत दुबेंनी यापूर्वीही राहुल गांधीवर टीका केली आहे. राहुल गांधी 'अर्बन नक्सलाइट' सारखे वागतात, असे ते यापूर्वी म्हणाले होते. यापूर्वी मार्च 2026 मध्ये दुबे यांनी, "रशिया, अमेरिका आणि चीन एकत्र येऊन भारतावर हल्ला करतील तेव्हा राहुल गांधींना समाधान मिळेल," असं म्हटलं होतं.