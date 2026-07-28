Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /राहुल गांधींचं विरोधी पक्षनेतापद काढून घेतलं जाणार? भाजपाचा मास्टर प्लॅन? 2004 ते 2026 पर्यंतच्या सर्व...

राहुल गांधींचं विरोधी पक्षनेतापद काढून घेतलं जाणार? भाजपाचा मास्टर प्लॅन? '2004 ते 2026 पर्यंतच्या सर्व...'

विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी आक्रमकपणे नरेंद्र मोदीं सरकावर निशाणा साधत असून सध्या त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना लक्ष्य केलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 28, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:36 AM IST
राहुल गांधींचं विरोधी पक्षनेतापद काढून घेतलं जाणार? भाजपाचा मास्टर प्लॅन? '2004 ते 2026 पर्यंतच्या सर्व...'
Image Credit: राहुल गांधींवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
राहुल गांधींचं विरोधी पक्षनेतापद काढून घेतलं जाणार? भाजपाचा मास्टर प्लॅन? '2004 ते 2026 पर्यंतच्या सर्व...'
Rahul Gandhi2 min ago
2
NCP8 min ago
3
Commonwealth Games 202652 min ago
4
Mumbai1 hr ago
5
jagbudi river1 hr ago