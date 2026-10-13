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'देश तुमची लाचारी व डरपोकपणा...', ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 'गप्प' सेलिब्रिटींना सुनावलं; 'इतका बेशरमपणा...'

"शिवाजी पार्क परिसरात सत्याग्रह करणाऱ्या मुलांना क्रूरपणे ओढत व्हॅनमध्ये कोंबले. यात असंख्य विद्यार्थिनींचा समावेश आहे. जे बुद्धिजीवी एका मिंधेपणाने अत्याचार पाहत आहेत ते समाजाचे शत्रू आहेत. त्यांचा देशाला व समाजाला उपयोग नाही."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 13, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 06:56 AM IST
'देश तुमची लाचारी व डरपोकपणा...', ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 'गप्प' सेलिब्रिटींना सुनावलं; 'इतका बेशरमपणा...'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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