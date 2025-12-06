सायको किलर आई! मुहूर्त बघून चार चिमुकल्यांना पाण्यात बुडवून मारलं, ईर्ष्येने केला घात...

Psycho Killer Mother : तिला सौंदर्याचे इतके वेड होते की तिने तीन मुलींना पाण्याच्या टबमध्ये बुडवून मारले. संशय येऊ नये म्हणून तिने जे कृत्य केलं त्यावर विश्वासही बसणार नाही. हरियाणाच्या सायको किलर पूनमचे कृत्य भयानक आहे.
सुंदर मुलींबद्दल द्वेष... पहिल्या दृष्टीक्षेपात, हरियाणात चार मुलांची हत्या करणाऱ्या पानिपतच्या सायको किलरने काय केले यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. परंतु पोलिसांनी तिच्या अटकेनंतर आणि चौकशीनंतर जे उघड केले ते धक्कादायक आहे. पानिपतचे एसपी भूपेंद्र सिंह यांनी सांगितले की महिलेने सुंदर मुलींना लक्ष्य केले. 2023३ मध्ये तिने दोन मुलींचीही हत्या केली. नंतर, संशय येऊ नये म्हणून तिने तिच्या मुलालाही मारले. आता, चौथ्या मुलाच्या हत्येनंतर तिला पकडण्यात आले. एसपींनी सांगितले की महिलेचा हेतू होता की कोणतीही मुलगी मोठी होऊन तिच्यासारखी सुंदर होऊ नये. म्हणूनच तिने मुलींची हत्या केली.
महिलेच्या अटकेनंतर, पानिपतच्या एसपीने चौकशीदरम्यान महिलेने काय उघड केले ते सांगितले. त्या महिलेने सांगितले की, "ती सुंदर मुलींना लक्ष्य करायची. ती तिच्या नातेवाईक आणि कुटुंबातील मुलींची हत्या करायची. तिची मानसिकता सायको किलर आहे. तिला सुंदर मुलींचा तिरस्कार आहे. तिने स्वतःच्या मुलालाही मारले. आधी तिने दोन मुलींना मारले आणि नंतर संशय येऊ नये म्हणून तिने तिच्या मुलालाही मारले."
एसपीने पुढे स्पष्ट केले की, तिला पकडण्यात आले कारण एका ६ वर्षांच्या मुलीला पाण्याच्या टबमध्ये बुडवता येत नव्हते. दुसरा गेट बाहेरून बंद होता. हे स्पष्ट होते की कोणीतरी मुलीला खोलीत नेले आणि नंतर तिला मारले. कोणत्याही सुंदर मुलीला पाहून या महिलेला वेड लागेल. ती हुशार आणि खूप हुशार आहे, परंतु तिला सुंदर मुलींचा राग येतो.
पकडले जाऊ नये म्हणून तिने स्वतःच्या मुलालाही मारले. पोलिस अधीक्षक (एसपी) यांनी सांगितले की महिलेला दोन मुले होती, त्यापैकी एकाची तिने हत्या केली. पोलीस अधीक्षक (एसपी) यांनी सांगितले की, ही महिला फारशी शिक्षित नव्हती. तिला भीती होती की कोणतीही मुलगी मोठी होऊन तिच्यापेक्षा सुंदर होणार नाही, म्हणूनच तिने त्यांची हत्या केली. आता, पकडल्यानंतर तिला तिच्या कृत्याचा पश्चात्ताप होतो.
पानिपतचे एसपी भूपेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, सोनीपतमधील भावड गावातील रहिवासी नवीनची पत्नी पूनम हिने २०२३ मध्ये तिच्या मेव्हणीची मुलगी आणि तिच्या स्वतःच्या मुलाची हत्या केली. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, महिलेने सिवाह गावात एका मुलीचीही हत्या केली. आणि आता, तिने सहा वर्षांच्या मुलीची हत्या केली आहे, त्यानंतर तिला अटक करण्यात आली आहे.