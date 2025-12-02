English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Public Holiday: 3 डिसेंबरला शाळा-कॉलेज आणि बॅंकांना सुट्टी जाहीर, काय कारण? जाणून घ्या

Public Holiday: 3 डिसेंबर 2025 रोजी शाळांना सुट्टी देण्यात आलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 2, 2025, 08:47 PM IST
Public Holiday: 3 डिसेंबरला शाळा-कॉलेज आणि बॅंकांना सुट्टी जाहीर, काय कारण? जाणून घ्या
3 डिसेंबर सुट्टी

Public Holiday: 2025 या वर्षातील शेवटच्या महिन्याला सुरुवात झालीय. या महिन्यात अनेक दिवस शाळा बंद आहेत. राज्यानुसार शाळांच्या सुट्ट्या बदलत असतात. दरम्यान 3 डिसेंबर 2025 रोजी शाळांना सुट्टी देण्यात आलीय. कुठे आहे ही सुट्टी? का देण्यात आलीय? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

भोपाळ शहरात 3 डिसेंबर 2025 रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ही सुट्टी भोपाळ गॅस ट्रॅजडीच्या वेळेनुसार आहे. शहरातील सर्व सरकारी कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये आणि बँका बंद राहणार आहेत. ग्रामीण भागातील कार्यालये मात्र चालू राहणार आहेत. दरवर्षीप्रमाणेच यंदा या सुट्टीची घोषणा करण्यात आली आहे.  

सुट्टीचे कारण

ही सुट्टी भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या स्मरणार्थ आहे. या दुर्दैवी घटनेच्या आठवणींना उजागर करणे आणि त्यात मृत्यूमुखी पावलेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण करणे हा मुख्य उद्देश आहे. शहरवासीयांसाठी ही सुट्टी मोठी दिलासादायक ठरेल कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांना विश्रांती मिळणार आहे.

भोपाळ गॅस दुर्घटनेचा इतिहास

3 डिसेंबर 1984 रोजी रात्री युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) कारखान्यामधून मिथाइल आयोसायनेट (MIC) वायूची मोठी गळती झाली. ही जगातील सर्वात भयानक औद्योगिक दुर्घटना म्हणून ओळखली जाते. त्या रात्री आणि नंतरच्या दिवशी हजारो लोक मृत्युमुखी पडले होते.

प्रभावित लोकांची संख्या

या दुर्घटनेत 3800 लोकांचा जागीच मृत्यू झाला. लाखो लोकांवर दीर्घकाळ परिणाम झाले. श्वास घेण्यात अडचण, आरोग्य समस्या आणि कुटुंबांचे नुकसान झाले. आजही प्रभावित कुटुंबे न्याय आणि मदतीची वाट पाहत आहेत.

स्मरण दिवसाचे महत्त्व

हा दिवस भोपाळकरांसाठी वेदनादायी आहे. सुट्टीमुळे लोक स्मरण सभा, प्रार्थना आणि जागृती कार्यक्रम आयोजित करू शकतील. ही घटना औद्योगिक सुरक्षेची शिकवण देते. 

डिसेंबरमधील सुट्ट्या 

डिसेंबरमध्ये उत्तर भारतात कडाक्याची थंडी सुरू होते. सकाळ-संध्याकाळचे दाट धुके, तापमानाचा झपाट्याने झालेला ऱ्हास आणि थंड वारे यामुळे लहान मुलांना शाळेत जाणे कठीण जाते. त्यामुळे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदी राज्यांनी हिवाळी सुट्ट्यांची घोषणा किंवा तयारी सुरू केली आहे. मुलांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेचा विचार हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. 

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशात सरकारी आणि खासगी शाळांना 20 डिसेंबर 2025 ते 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत हिवाळी सुट्टी जाहीर झाली आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना एकूण 12 दिवस सुट्टी मिळणार आहे. तर पीएम श्री शाळांमध्ये 23 डिसेंबर 2025 ते 1 जानेवारी 2026 पर्यंत सुट्टी राहील. यूपीमध्ये यंदा सर्वात आधी व सर्वाधिक दिवसांची सुट्टी असणार आहे.

राजस्थान 

राजस्थान सरकारने अधिकृतरीत्या हिवाळी सुट्टी 25 डिसेंबर 2025 ते 5 जानेवारी2026 अशी जाहीर केली आहे. ही सुट्टी राज्यातील सर्व सरकारी व खाजगी शाळांना लागू राहील. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राजस्थानमध्ये तापमान खूप खाली जाते, म्हणून ही सुट्टी मुलांच्या हिताचा विचार करून ठेवण्यात आली आहे.

इतर राज्यांतील सुट्टी 

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही; पण थंडी आणि धुका वाढल्यावर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुट्टी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांच्या ट्रेंडनुसार या राज्यांत 25-30 डिसेंबरपासून सुट्ट्या सुरू होतात आणि 10-15 दिवस चालतात.

ख्रिसमस आणि इतर सुट्ट्या

24 डिसेंबर 2025 ला ख्रिसमस ईव्ह आणि 25 डिसेंबरला ख्रिसमसमुळे देशभर बहुतांश शाळा बंद राहतील. तसेच 24 नोव्हेंबर 2025 ला गुरु तेग बहादुर शहीद दिवसानिमित्त दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा आदी ठिकाणी सुट्टी आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये एकूणच खूप दिवस शाळा बंद राहणार असल्याने मुलांना आराम आणि कुटुंबासोबत वेळ मिळणार आहे. पालकांनी शाळेच्या नोटिसा, वेबसाइट आणि एसएमएस तपासत राहणे आवश्यक आहे. कारण हवामानानुसार सुट्ट्या वाढवल्या किंवा बदलल्या जाऊ शकतात, याची नोंद घ्या. 

FAQ

प्रश्न : ३ डिसेंबर २०२५ रोजी भोपाळमध्ये सुट्टी का जाहीर करण्यात आली आहे?

उत्तर : ही सुट्टी १९८४ मधील भोपाळ गॅस त्रासदीच्या स्मरणार्थ आणि त्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या हजारो लोकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे जाहीर करण्यात येते.

प्रश्न : ३ डिसेंबरला भोपाळ शहरात नेमके काय-काय बंद राहणार आहे?

उत्तर : भोपाळ शहरातील सर्व सरकारी कार्यालये, शाळा-महाविद्यालये, बँका आणि इतर सरकारी संस्था पूर्णपणे बंद राहतील. मात्र भोपाळ जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सरकारी कार्यालये नेहमीप्रमाणे चालू राहतील.

प्रश्न : भोपाळ गॅस त्रासदी नेमकी कधी आणि कशी घडली होती?

उत्तर : २-३ डिसेंबर १९८४ च्या मध्यरात्री युनियन कार्बाइडच्या कारखान्यातून मिथाइल आयोसायनेट (MIC) नावाचा विषारी वायू मोठ्या प्रमाणात गळती झाली. ही जगातील सर्वात भयानक औद्योगिक दुर्घटना मानली जाते, ज्यात तात्काळ ३,८०० पेक्षा जास्त लोक मरण पावले आणि लाखो लोकांवर कायमस्वरूपी परिणाम झाला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
School HolidaySchool Holidays listDecember School Holidays3rd december3rd December Holiday

इतर बातम्या

Govt Job: 25,800 हून अधिक पदांची भरती, 10 वी उत्तीर्णांना 6...

महाराष्ट्र बातम्या