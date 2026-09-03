/11 सप्टेंबरला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाँग विकेंड! दिल्लीमधील कार्यालयं राहणार बंद, नेमकं कारण काय?

18 व्या 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याने, 11 सप्टेंबर रोजी दिल्ली आणि नवी दिल्लीत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. या दिवशी केंद्र सरकारच्या कार्यालयांना सुट्टी असणार आहे. या उच्च-स्तरीय परिषदेसाठी तैनात करण्यात आलेली सुरक्षा, वाहतूक आणि इतर व्यवस्थांना सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यालये बंद ठेवण्याचा हा निर्णय केवळ शुक्रवार, 11 सप्टेंबरसाठी लागू असेल. 12 आणि 13 सप्टेंबर हे दिवस शनिवार व रविवार असल्याने त्या दिवशी आधीच सुट्टी असते. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा विकेंड मिळणार आहे.
सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने गुरुवारी यासंदर्भात एक अधिकृत परिपत्रक जारी करून कार्यालये बंद ठेवण्याची घोषणा केली. शिखर परिषदेची व्याप्ती आणि दिल्लीत येणाऱ्या विविध देशांचे नेते व प्रतिनिधींच्या स्वागतासाठी व सोयीसाठी आवश्यक असलेल्या व्यवस्थांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. तसेच, या परिषदेदरम्यान सामान्य जनतेची गैरसोय कमी करणे हा देखील यामागचा एक उद्देश आहे.
अधिसूचनेनुसार, नायब राज्यपालांनी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व सरकारी कार्यालये, स्वायत्त संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना 11 सप्टेंबर रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. या दिवशी नियमित कामकाज होणार नाही.
नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे 11 ते 13 सप्टेंबर या कालावधीत 'ब्रिक्स बिझनेस फोरम' आणि 18 वी 'ब्रिक्स नेत्यांची शिखर परिषद' आयोजित केली जाणार आहे.
"नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे 11 ते 13 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत 'ब्रिक्स बिझनेस फोरम' आणि 18 वी 'ब्रिक्स नेत्यांची शिखर परिषद' आयोजित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे, असे कळवण्याचे निर्देश मला देण्यात आले आहेत. या शिखर परिषदेला ब्रिक्सचे सदस्य आणि भागीदार देश अशा सुमारे तीस देशांचे नेते, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख आणि भारतासह ब्रिक्स राष्ट्रांमधील व्यावसायिक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाचे महत्त्व आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील व्यवस्था लक्षात घेता, तसेच सामान्य जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी, दिल्ली/नवी दिल्ली येथील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांना 11 सप्टेंबर 2026 (शुक्रवार) रोजी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे (12 आणि 13 सप्टेंबर 2026 हे दिवस अनुक्रमे शनिवार आणि रविवार आहेत)," असे या आदेशात म्हटले आहे. मंत्रालयाने संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना या निर्णयाची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.