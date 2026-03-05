Public Holiday: 21,26,31 मार्चला सार्वजनिक सुट्टी; शाळा, कॉलेज, बॅंकांसह कार्यालय बंद!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Public Holiday:  मार्च महिन्यात 21,26 आणि 31मार्च रोजी सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 5, 2026, 03:35 PM IST
Public Holiday: मार्च 2026 हा महिना उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यातील रहिवाशांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आला आहे. या महिन्यात 21,26 आणि 31मार्च रोजी सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या सुट्ट्यांमुळे सरकारी कार्यालये, शाळा, कॉलेज, बँका आणि न्यायालये बंद राहतील. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षण परिषदेने जारी केलेल्या सुट्टीच्या तक्त्यानुसार, या दिवशी सर्व बेसिक शाळांमध्ये सुट्टी असेल. तसेच, बँक युनियनच्या कॅलेंडरनुसार या तारखांना बँकाही बंद राहतील. या सुट्ट्या धार्मिक सणांशी संबंधित आहेत, ज्यामुळे लोकांना कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

21 मार्च रोजी ईद उल फितरच्या निमित्ताने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. हा सण मुस्लिम समाजासाठी अतिशय महत्वाचा आहे, ज्यात रोजा संपल्यानंतर प्रार्थना आणि उत्सव साजरा केला जातो. या दिवशी सर्व सरकारी कार्यालये, शाळा, कॉलेज आणि बँका बंद राहतील. विशेष म्हणजे, 21 मार्च हा शनिवार असल्यामुळे शुक्रवारच्या संध्याकाळपासून रविवारपर्यंत सलग दोन दिवसांची सुट्टी मिळेल. यामुळे कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना विश्रांती घेण्याची उत्तम संधी मिळेल. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यात ही सुट्टी लागू होईल, आणि लोकांना धार्मिक विधी पार पाडण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.

26 मार्च रोजी रामनवमीच्या निमित्ताने सुट्टी जाहीर आहे. रामनवमी हा सण भगवान रामाच्या जन्मदिनानिमित्त साजरा केला जातो. यावर्षी नवरात्र 19 मार्चपासून सुरू होत असल्यामुळे रामनवमीचा उत्सव अधिक भव्य होईल. या दिवशी शाळा, कॉलेज, कार्यालये आणि बँका बंद राहतील. हिंदू समाजासाठी हा सण महत्वाचा असून, लोक मंदिरात जाऊन पूजा करतात. सुट्टीमुळे विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना सण साजरा करण्याची संधी मिळेल, आणि कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवता येणार आहे.

31 मार्च रोजी महावीर जयंतीच्या निमित्ताने सार्वजनिक सुट्टी आहे. हा सण जैन समाजासाठी महत्वाचा आहे, ज्यात भगवान महावीरांच्या जन्मदिनानिमित्त प्रार्थना आणि उपवास केले जातात. या दिवशी सर्व सरकारी संस्था, शाळा, बँका आणि कार्यालये बंद राहतील. या सुट्टीमुळे लोकांना धार्मिक क्रियाकलाप करण्यासाठी वेळ मिळेल, आणि वर्षाच्या शेवटी विश्रांती घेण्याची संधी मिळेल.

या सुट्ट्यांमुळे उन्नाव जिल्ह्यातील दैनंदिन जीवनावर परिणाम होईल. विशेषतः 5 मार्च रोजी होळीच्या निमित्ताने न्यायालये बंद राहतील, ज्यात हसनगंज, बीघापुर आणि बांगरमऊ येथील न्यायालये आणि कार्यालयांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय, 15 फेब्रुवारीला महाशिवरात्रि रविवारी आल्यामुळे सुट्टी मिळाली नव्हती, त्यामुळे 5 मार्चची सुट्टी अतिरिक्त आहे. एकूणच, मार्च महिन्यातील या सुट्ट्या लोकांना ताजेतवाने करण्यास मदत करतील पण आवश्यक कामांसाठी आगाऊ प्लानिंग करणे गरजेचे आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

