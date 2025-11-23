Public Holiday: 24 की 25 नोव्हेंबर? कधी असणार शाळा, कॉलेजला सार्वजनिक सुट्टी?

Public Holiday: प्रत्येक राष्ट्रातील महत्वाच्या सणांप्रमाणे तिथली स्थानिक सुट्टी ठरते. महाराष्ट्रात गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा होता. त्यामुळे त्यावेळी सुट्ट्या जाहीर होतात. त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याचे सण- उत्सव वेगवेगळे असतात. पण सुट्टी कधी आहे हे आधीच कळाले तर त्याप्रमाणे प्लानिंक करता येते. 24 आणि 25 नोव्हेंबर या दिवसातही सार्वजनिक सुट्टी आहे. पण तिथे कुठे असेल? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
उत्तर प्रदेश सरकारने 2025 च्या सुधारित गॅझेटेड सुट्ट्यांच्या यादीत बदल केला आहे. आधी 24 नोव्हेंबरला जाहीर केलेली गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवसाची सुट्टी आता 25 नोव्हेंबर 2025 (मंगळवार) केली आहे. त्यामुळे यूपीमध्ये सर्व शासकीय कार्यालये आणि शाळा 25 नोव्हेंबरला बंद राहतील.
दिल्ली सरकारने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या ट्विटद्वारे घोषणा केली की, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जींच्या 350 व्या शहीदी दिवसानिमित्त 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिल्लीत सार्वजनिक सुट्टी (पब्लिक हॉलिडे) राहील. शाळा-कॉलेज आणि सरकारी कार्यालये बंद राहतील.
25th November, 2025 (Tuesday) will now be observed as a public holiday in all the Government Offices/ Boards/ Corporations/ Institutions, including Industrial Establishments under the Chandigarh Administration, on account of Martyrdom Day of Sri Guru Teg Bahadur Ji pic.twitter.com/p2Dc7YQlr3
पंजाब आणि हरियाणामध्ये परंपरेनुसार गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 24 नोव्हेंबरलाच साजरा केला जातो आणि सुट्टी असते. मात्र 2025 साठी अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुट्टीची तारीख वेगळी असू शकते (24 किंवा 25 नोव्हेंबर). म्हणून विद्यार्थी आणि पालकांनी आपापल्या राज्य सरकारचे अधिकृत परिपत्रक, शाळेचे हॉलिडे कॅलेंडर किंवा प्रिन्सिपॉल यांच्याकडून निश्चित माहिती घ्यावी.
Delhi CM Rekha Gupta tweets, "The Delhi Government has decided to declare 25 November 2025 as a Public Holiday to commemorate the sacred occasion of the 350th Shaheedi Diwas of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji." pic.twitter.com/rDQm9XliNi
हा दिवस नववे सिख गुरु तेग बहादुर जी यांच्या अतुलनीय बलिदानाची आठवण करून देतो. औरंगजेबाच्या काळात काश्मिरी पंडितांच्या धर्मरक्षणासाठी गुरुजींनी स्वतःचा बलिदान दिला. धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मानवतेच्या रक्षणासाठी त्यांनी प्राणार्पण केले, हे संदेश आजही प्रेरणादायी आहेत.
उत्तर: दिल्ली सरकारने २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गुरु तेग बहादुर साहिब जींच्या ३५० व्या शहीदी दिवसानिमित्त सार्वजनिक सुट्टी (पब्लिक हॉलिडे) जाहीर केली आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालये बंद राहतील.
उत्तर: पंजाब आणि हरियाणामध्ये परंपरेनुसार २४ नोव्हेंबरलाच गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस साजरा होतो आणि सुट्टी असते. २०२५ साठी अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही, पण बहुतकरून २४ नोव्हेंबरलाच सुट्टी राहील. निश्चित माहितीसाठी राज्य सरकारचे परिपत्रक तपासावे.