1st November Holiday: 1 नोव्हेंबरला शाळा-ऑफिसना सुट्टी जाहीर, जाणून घ्या कारण!

1st November Public Holiday : सप्टेंबर, ऑक्टोबरनंतर आता नोव्हेंबर महिनादेखील शालेय विद्यार्थ्यांना सुट्ट्यांचा आनंद घेता येणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात देखील शाळांना अनेक दिवस सुट्ट्या असतील. या सुट्ट्या राज्यांप्रमाणे बदलतात. तसेच स्थानिक सणांप्रमाणे शाळा तशाप्रकारे सुट्ट्यांबाबत निर्णय घेत असतात. दरम्यान 1 नोव्हेंबर रोजी शाळा,ऑफिसला सुट्टीचा निर्णय घेण्यात आलाय. कोणत्या राज्यात घेण्यात आलाय हा निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया.
छत्तीसगड सरकारने 1 नोव्हेंबर 2025 म्हणजेच शनिवारी राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी कार्यालयांसाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशानुसार, हा दिवस राज्य स्थापना दिन म्हणून साजरा केला जाईल. दिवाळी आणि छठ पूजेच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर लगेचच ही अतिरिक्त सुट्टी मिळाल्याने विद्यार्थी, पालक आणि कर्मचारी यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे. 2 नोव्हेंबर (रविवार) असल्याने सलग दोन दिवसांची सुट्टी मिळणार असून, कुटुंबीयांसाठी फिरण्याची उत्तम संधी उपलब्ध होणार आहे.
राज्याच्या राजधानी रायपूरसह सर्व जिल्ह्यांत 1 नोव्हेंबरला सरकारी, खासगी, अनुदानित आणि गैर-सरकारी शाळा-कॉलेज बंद राहतील. हा अवकाश सामान्य/स्थानिक सुट्टी म्हणून लागू होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.. राज्य स्थापना दिनानिमित्त विविध ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड आणि पुरस्कार वितरणाच्या तयारीला वेग आला आहे. विद्यार्थ्यांना सलग दोन दिवस मिळाल्याने अभ्यासाबरोबरच मनोरंजनाची संधी मिळणार आहे.
सुट्टीच्या आदेशात बँकांना वगळण्यात आले आहे. 1 नोव्हेंबरला सर्व बँका नेहमीप्रमाणे कार्यरत राहतील आणि व्यवहार सुरू ठेवतील. यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. नागरिकांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध राहतील, ज्यामुळे अडचण टाळता येणार आहे.
छत्तीसगड शालेय सुट्टी यादी 2025 नुसार, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये हिवाळ्यातील सुट्ट्या 22 डिसेंबर 2025 ते 27 डिसेंबर 2025 पर्यंत असतील. थंडीच्या तीव्रतेनुसार प्रशासन सुट्ट्या वाढवू शकते, याची नोंद घ्या. शाळा प्रशासनाकडून वेळोवेळी अद्ययावत माहिती दिली जाणार आहे, यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सुट्ट्यांचे नियोजन करणे सोपे पडू शकते.
शैक्षणिक कॅलेंडरनुसार, उन्हाळ्यातील सुट्ट्या 1 मे 2026 ते 15 जून 2026 पर्यंत असतील. एकूण 46 दिवस शाळा बंद राहतील. विद्यार्थ्यांना सुट्टीपूर्वी अभ्यास आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या कालावधीत कुटुंबीयांसोबत प्रवास किंवा कौशल्य विकास कार्यक्रमांची संधी मिळेल.
विद्यार्थी-पालकांसाठी सूचनासतत येणाऱ्या सुट्ट्यांमुळे विद्यार्थ्यांनी वेळेचा सदुपयोग करावा, असा संदेश शाळांकडून दिला जात आहे. १ आणि २ नोव्हेंबरची सुट्टी फिरण्यासाठी आदर्श असली, तरी अभ्यासाची सातत्य राखणे महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या या निर्णयाने कामगार आणि शिक्षण क्षेत्राला विश्रांती मिळाली असून, राज्य स्थापना दिन उत्साहाने साजरा होईल.
