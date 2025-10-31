English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
1st November Holiday: 1 नोव्हेंबरला शाळा-ऑफिसना सुट्टी जाहीर, जाणून घ्या कारण!

1st November Public Holiday : 1 नोव्हेंबर 2025 म्हणजेच शनिवारी सर्व शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी कार्यालयांसाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 31, 2025, 10:02 PM IST
1st November Public Holiday :  सप्टेंबर, ऑक्टोबरनंतर आता नोव्हेंबर महिनादेखील शालेय विद्यार्थ्यांना सुट्ट्यांचा आनंद घेता येणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात देखील शाळांना अनेक दिवस सुट्ट्या असतील. या सुट्ट्या राज्यांप्रमाणे बदलतात. तसेच स्थानिक सणांप्रमाणे शाळा तशाप्रकारे सुट्ट्यांबाबत निर्णय घेत असतात. दरम्यान 1 नोव्हेंबर रोजी शाळा,ऑफिसला सुट्टीचा निर्णय घेण्यात आलाय. कोणत्या राज्यात घेण्यात आलाय हा निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया. 

छत्तीसगड सरकारने 1 नोव्हेंबर 2025 म्हणजेच शनिवारी राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी कार्यालयांसाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशानुसार, हा दिवस राज्य स्थापना दिन म्हणून साजरा केला जाईल. दिवाळी आणि छठ पूजेच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर लगेचच ही अतिरिक्त सुट्टी मिळाल्याने विद्यार्थी, पालक आणि कर्मचारी यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे. 2 नोव्हेंबर (रविवार) असल्याने सलग दोन दिवसांची सुट्टी मिळणार असून, कुटुंबीयांसाठी फिरण्याची उत्तम संधी उपलब्ध होणार आहे.

शाळा-महाविद्यालये पूर्णतः बंद; कार्यक्रमांची तयारी

राज्याच्या राजधानी रायपूरसह सर्व जिल्ह्यांत 1 नोव्हेंबरला सरकारी, खासगी, अनुदानित आणि गैर-सरकारी शाळा-कॉलेज बंद राहतील. हा अवकाश सामान्य/स्थानिक सुट्टी म्हणून लागू होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.. राज्य स्थापना दिनानिमित्त विविध ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड आणि पुरस्कार वितरणाच्या तयारीला वेग आला आहे. विद्यार्थ्यांना सलग दोन दिवस मिळाल्याने अभ्यासाबरोबरच मनोरंजनाची संधी मिळणार आहे.

बँका मात्र सुरू राहणार

सुट्टीच्या आदेशात बँकांना वगळण्यात आले आहे. 1 नोव्हेंबरला सर्व बँका नेहमीप्रमाणे कार्यरत राहतील आणि व्यवहार सुरू ठेवतील. यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. नागरिकांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध राहतील, ज्यामुळे अडचण टाळता येणार आहे.

School Holidays: शाळकरी मुलांसाठी आनंदाची बातमी; नोव्हेंबरमध्ये शाळा इतके दिवस बंद!

हिवाळ्यातील सुट्ट्या

छत्तीसगड शालेय सुट्टी यादी 2025 नुसार, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये हिवाळ्यातील सुट्ट्या 22 डिसेंबर 2025 ते 27 डिसेंबर 2025 पर्यंत असतील. थंडीच्या तीव्रतेनुसार प्रशासन सुट्ट्या वाढवू शकते, याची नोंद घ्या. शाळा प्रशासनाकडून वेळोवेळी अद्ययावत माहिती दिली जाणार आहे, यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सुट्ट्यांचे नियोजन करणे सोपे पडू शकते.

उन्हाळ्यातील सुट्ट्या

शैक्षणिक कॅलेंडरनुसार, उन्हाळ्यातील सुट्ट्या 1 मे 2026 ते 15 जून 2026 पर्यंत असतील. एकूण 46 दिवस शाळा बंद राहतील. विद्यार्थ्यांना सुट्टीपूर्वी अभ्यास आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या कालावधीत कुटुंबीयांसोबत प्रवास किंवा कौशल्य विकास कार्यक्रमांची संधी मिळेल.

सुट्ट्यांचे नियोजन

विद्यार्थी-पालकांसाठी सूचनासतत येणाऱ्या सुट्ट्यांमुळे विद्यार्थ्यांनी वेळेचा सदुपयोग करावा, असा संदेश शाळांकडून दिला जात आहे. १ आणि २ नोव्हेंबरची सुट्टी फिरण्यासाठी आदर्श असली, तरी अभ्यासाची सातत्य राखणे महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या या निर्णयाने कामगार आणि शिक्षण क्षेत्राला विश्रांती मिळाली असून, राज्य स्थापना दिन उत्साहाने साजरा होईल. 

FAQ 

१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी छत्तीसगडमध्ये सुट्टी का जाहीर करण्यात आली आहे?

छत्तीसगड सरकारने १ नोव्हेंबर (शनिवार) रोजी राज्य स्थापना दिनानिमित्त सर्व सरकारी, खासगी, अनुदानित शाळा-कॉलेज आणि कार्यालयांसाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. हा दिवस सामान्य/स्थानिक अवकाश म्हणून लागू होईल.

२. १ नोव्हेंबरला बँका बंद राहतील का?

नाही, बँका १ नोव्हेंबरला नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील आणि सर्व व्यवहार होतील. सुट्टीचा आदेश फक्त शाळा-कॉलेज आणि सरकारी कार्यालयांसाठी आहे.

३. छत्तीसगडमधील हिवाळी आणि उन्हाळी सुट्ट्या कधी असतील?

हिवाळ्यातील सुट्ट्या २२ डिसेंबर २०२५ ते २७ डिसेंबर २०२५ पर्यंत (६ दिवस) असतील. उन्हाळ्यातील सुट्ट्या १ मे २०२६ ते १५ जून २०२६ पर्यंत (४६ दिवस) असतील. थंडी किंवा गरमीच्या तीव्रतेनुसार बदल शक्य आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

