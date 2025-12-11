Public Holiday: 27 डिसेंबरला शाळा-कॉलेज, कार्यालयांना सुट्टी जाहीर, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश!

Public Holiday: 2025 चा शेवटटा डिसेंबर महिना जवळपास अर्धा संपायला आला. या महिन्यात विद्यार्थ्यांना अनेक दिवस सुट्ट्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पालकांसोबत सुट्ट्या एन्जॉय करता येणार आहेत, तसेच आगामी परीक्षांची तयारीदेखील करता येणार आहे. दरम्यान 27 डिसेंबरला काही ठिकाणी शाळा,कॉलेज, सरकारी कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केलेय. याबद्दल जाणून घेऊया.
उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्याचे जिल्हा दंडाधिकारी गौरांग राठी यांनी 27 डिसेंबर 2025 म्हणजेच शनिवार या दिवशी संपूर्ण जिल्ह्यात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. आता हा दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी यांच्या जयंती निमित्त साजरा होणार आहे. राज्य सरकारने 17 डिसेंबर 2024 रोजी 2025 च्या सुट्ट्यांच्या यादीत बदल केला. शिख धर्मानुसार गुरु गोविंद सिंह जींची जयंती पौष महिन्याच्या सातव्या तारखेला येते आणि यावर्षी ती 27 डिसेंबरला आहे. त्यामुळे सरकारने ही तारीख सुट्टी म्हणून निश्चित केली.
सर्व सरकारी कार्यालये जिल्हा प्रशासन, तहसील, ब्लॉक कार्यालये,सर्व शाळा-महाविद्यालये (खासगी आणि सरकारी दोन्ही), उत्तर प्रदेश मूलभूत शिक्षण परिषदेच्या शाळाही बंद राहणार आहेत. तसेच बँका आणि इतर महत्त्वाची कार्यालयेही बंद राहण्याची शक्यता आहे.
27 डिसेंबर रोजी शनिवार आहे आणि 28 डिसेंबरला रविवार आहे. म्हणजे सलग 2 दिवस म्हणजेच शनिवार-रविवारी पूर्ण सुट्टी मिळणार आहे. अनेकांना तर शुक्रवार संध्याकाळपासूनच लांब वीकेंडचा आनंद घेता येणार आहे.
जिल्हा दंडाधिकारी गौरांग राठी यांनी अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक काढले. हा आदेश पोलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी आणि सर्व सरकारी विभागांना पाठवला आहे. त्यामुळे आता कोणालाही याबाबत शंका राहिलेली नाही. उन्नाव जिल्ह्यात 27 डिसेंबरला पूर्ण बंद राहणार आहे.
उत्तर प्रदेशात सरकारी आणि खासगी शाळांना 20 डिसेंबर 2025 ते 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत हिवाळी सुट्टी जाहीर झाली आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना एकूण 12 दिवस सुट्टी मिळणार आहे. तर पीएमश्री शाळांमध्ये 23 डिसेंबर 2025 ते 1 जानेवारी 2026 पर्यंत सुट्टी राहील. यूपीमध्ये यंदा सर्वात आधी व सर्वाधिक दिवसांची सुट्टी असणार आहे. राजस्थान सरकारने अधिकृतरीत्या हिवाळी सुट्टी 25 डिसेंबर 2025 ते 5 जानेवारी2026 अशी जाहीर केली आहे. ही सुट्टी राज्यातील सर्व सरकारी व खाजगी शाळांना लागू राहील. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राजस्थानमध्ये तापमान खूप खाली जाते, म्हणून ही सुट्टी मुलांच्या हिताचा विचार करून ठेवण्यात आली आहे. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही; पण थंडी आणि धुका वाढल्यावर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुट्टी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांच्या ट्रेंडनुसार या राज्यांत 25-30 डिसेंबरपासून सुट्ट्या सुरू होतात आणि 10-15 दिवस चालतात.
24 डिसेंबर 2025 ला ख्रिसमस ईव्ह आणि 25 डिसेंबरला ख्रिसमसमुळे देशभर बहुतांश शाळा बंद राहतील. तसेच 24 नोव्हेंबर 2025 ला गुरु तेग बहादुर शहीद दिवसानिमित्त दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा आदी ठिकाणी सुट्टी आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये एकूणच खूप दिवस शाळा बंद राहणार असल्याने मुलांना आराम आणि कुटुंबासोबत वेळ मिळणार आहे. पालकांनी शाळेच्या नोटिसा, वेबसाइट आणि एसएमएस तपासत राहणे आवश्यक आहे. कारण हवामानानुसार सुट्ट्या वाढवल्या किंवा बदलल्या जाऊ शकतात, याची नोंद घ्या.
१. प्रश्न : २७ डिसेंबर २०२५ ला उन्नावमध्ये सुट्टी का जाहीर झाली?
उत्तर : या दिवशी श्री गुरु गोविंद सिंह जी यांची जयंती आहे. सिख धर्मानुसार ही जयंती पौष महिन्याच्या सातव्या तारखेला साजरी होते आणि यावर्षी ती २७ डिसेंबरला आली. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यभर ही सुट्टी जाहीर केली.
उत्तर : सर्व काही बंद! सगळी सरकारी कार्यालये
शाळा-कॉलेज (सरकारी आणि खासगी दोन्ही)
बँका, तहसील, ब्लॉक ऑफिस
मूलभूत शिक्षण परिषदेच्या शाळाही बंद राहतील.
म्हणजे पूर्ण जिल्ह्यात संपूर्ण बंद असेल.
उत्तर : २७ डिसेंबर **शनिवार आहे, २८ डिसेंबर रविवार आहे. त्यामुळे सलग दोन दिवस (शनिवार-रविवार) पूर्ण सुट्टी मिळणार. ज्यांना शुक्रवारी संध्याकाळी सुट्टी असेल त्यांना तर तीन दिवसांचा लांब वीकेंड मिळाला!