Public Holiday : 14 नोव्हेंबरला शाळा - कॉलेजला सुट्टी; ऑफिस राहणार बंद, कारण जाणून घ्या

Public Holiday : बालदिन 14 नोव्हेंबरला भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंती आहे. चाचा नेहरूंना लहान मुलं आवडायचे. त्यामुळे 14 नोव्हेंबर हा दिवस मुलांना समर्पित आहे.बालदिनाला भारतात सामान्यतः शाळेला सुट्टी नसते, मात्र देशभरातील शाळांमध्ये हा दिवस विशेष कार्यक्रम, खेळ आणि सांस्कृतिक उपक्रमांनी साजरा केला जातो. काही खाजगी शाळा मुलांना सुट्टी देतात, तर इतर शाळा खास कार्यक्रमांचे आयोजन करतात. त्यामुळे बालदिनाला सुट्टी आहे की नाही हे शाळेनुसार बदलू शकतात. पण भारतातील या भागात 14 नोव्हेंबरला शाळा - कॉलेजसह ऑफिसला सुट्टी देण्यात आली आहे. (Public Holiday School and college holiday on November 14 Offices will remain closed know the reason)
ज्युबिली हिल्स विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी 11 नोव्हेंबरला मतदान झालं आहे. आता 14 नोव्हेंबरला मतमोजणी करण्यात येणार आहे. ज्युबिली हिल्स विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 14 नोव्हेंबरला शाळा, कॉलेज आणि कार्यालये बंद राहणार असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
हैदराबादचे जिल्हा दंडाधिकारी हरिचंदन दसारी यांनी ज्युबिली हिल्स विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व कार्यालये आणि संस्थांना पगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली. 14 नोव्हेंबर रोजी पगारी सुट्टी असणार आहे.
ज्या कार्यालये आणि संस्थांमध्ये मतदान किंवा मतमोजणी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत त्यांना ही सुट्टी लागू असणार आहे, असे आदेशात म्हटलंय. कर्मचाऱ्यांना मतदानात सहभागी होण्याची संधी देणे आणि लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करणे हा यामागील उद्देश असल्याचा सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
जिल्हाधिकारी हरिचंदन दसारी यांनी सांगितलं की ही रजा प्रामुख्याने शाळांसाठी आहे, कारण शिक्षक निवडणूक कर्तव्यावर असतील आणि अनेक ठिकाणी या शाळा किंवा कार्यालयांमध्ये मतदान मिळणार आहे. शिवाय, परिसरातील सर्व सरकारी कार्यालयांनाही रजा मंजूर झाली आहे. कारण त्यांचे बरेच कर्मचारी मतदार आहेत.
ज्युबिली हिल्स पोटनिवडणूक ही त्रिपक्षीय लढत असून ज्यामध्ये भारत राष्ट्र समिती (BRS), काँग्रेस आणि भाजप आमनेसामने आहेत. निकाल शुक्रवारी 14 नोव्हेंबर रोजी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांसह जाहीर करण्यात येणार आहे.