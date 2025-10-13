महाराष्ट्रातील पुणे शहर दुसऱ्या स्थानावर; भारतातील या शहरात NRI लोक सर्वाधिक मालमत्ता खरेदी करतात

NRI Invest In Pune Real Estate : भारताच्या अर्थव्यवस्थेत अनिवासी भारतीय गुंतवणुकीची भूमिका सातत्याने वाढत आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र याचा एक प्रमुख घटक आहे. अनिवासी भारतीय अर्थात NRI भारतात मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता खरेदी आहेत. महाराष्ट्रातील पुणे शहर दुसऱ्या क्रमाकांचे शहर आहे. जिथे NRI सर्वाधिक मालमत्ता खरेदी करतात. जाणून घेऊया भारतातील कोणत्या शहरात NRI लोक सर्वाधिक मालमत्ता खरेदी करतात.
अनिवासी भारतीय (NRI) भारतातील रिअल इस्टेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत . रुपयाचे घसरते मूल्य, कमी व्याजदर आणि भारतीय बाजारपेठेतील वाढती स्थिरता यासह अनेक घटक या गुंतवणुकीला चालना देत आहेत. नाईट फ्रँक इंडियाच्या अहवालानुसार, मुंबई हे सर्वात पसंतीचे ठिकाण आहे, जे 2024 पर्यंत भारतीय रिअल इस्टेटमधील एकूण खाजगी इक्विटी गुंतवणुकीच्या 50 टक्के आहे.
भारतातील रिअल इस्टेट गुंतवणुकीसाठी अनिवासी भारतीयांमध्ये अनेक शहरे लोकप्रिय आहेत. चांगल्या पायाभूत सुविधा, नोकरीच्या संधी आणि उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटीमुळे ही शहरे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतात.
मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे आणि अनिवासी भारतीय गुंतवणुकीचे एक प्रमुख केंद्र आहे. येथील लक्झरी आणि उच्च-मूल्याच्या मालमत्ता बाजारपेठेत अनिवासी भारतीयांना खूप रस आहे. 2024 मध्ये, भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये एकूण खाजगी इक्विटी गुंतवणुकीपैकी 50 टक्के मुंबईला मिळाले, ज्यामुळे ते सर्वात पसंतीचे ठिकाण बनले.
पुण्यात मोठे IT हब आहे. तसेच अनेक औद्योगिक वसाहती आहेत. पुण्यातील रिंग रोड आणि मेट्रो सारख्या प्रकल्पांमुळे रिअल इस्टेट बाजारपेठेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. पूर्वी शहराबाहेरील मानले जाणारे क्षेत्र आता गुंतवणूक आणि घर खरेदीदारांसाठी आकर्षक केंदर बनले आहेत.
हैदराबाद हे एनआरआय गुंतवणूकदारांसाठी एक उदयोन्मुख शहर आहे. येथे उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा आणि वाजवी किमतीच्या रिअल इस्टेट सुविधा उपलब्ध आहेत. एका अहवालानुसार, 2025 पर्यंत एनआरआयसाठी रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी हे सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी एक म्हणून उदयास येत आहे.
भारताची सिलिकॉन व्हॅली म्हणून ओळखले जाणारे, बेंगळुरू हे त्याच्या आयटी हबमुळे अनिवासी भारतीयांसाठी एक लोकप्रिय ठिकाण आहे. मजबूत आयटी क्षेत्र आणि नोकरीच्या संधींमुळे रिअल इस्टेटची मागणी वाढते.
गुरुग्रामचा समावेश असलेला एनसीआर प्रदेश एनआरआयसाठी एक लोकप्रिय रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट बनला आहे. येथील लक्झरी प्रकल्पांमध्ये, विशेषतः गुरुग्राममध्ये, एनआरआय गुंतवणूक लक्षणीय प्रमाणात दिसून आली आहे.ृ
भारतात रिअल इस्टेटमध्ये अनिवासी भारतीय गुंतवणूक करतात याची अनेक कारणे आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारतातील रिअल इस्टेट बाजारपेठेत स्थिरता दिसून आली आहे, ज्यामुळे अनिवासी भारतीयांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमुळे आणि शहरीकरणामुळे गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक मालमत्तेची मागणी वाढत आहे. भारत सरकारने अनिवासी भारतीयांसाठी गुंतवणूक प्रक्रिया सोपी केली आहे, ज्यामुळे त्यांना मालमत्ता खरेदी करणे सोपे झाले आहे. रिअल इस्टेट गुंतवणूक आशादायक परतावा देते. बरेच अनिवासी भारतीय भारतात मालमत्ता खरेदी करतात आणि भविष्यातील नफ्यासाठी ती भाड्याने देतात किंवा विकतात. भारतीय रिअल इस्टेट बाजारपेठेत 2047 पर्यंत 10 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे ते देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षक ठिकाण बनते.