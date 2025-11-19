पुणे जमीन गैरव्यवहारात 'अशी ही बनवाबनवी', अहवालाची खुद्द महसूलमंत्र्यांनाच नाही माहिती!

Pune Land Deal: झी 24 तासनं भांडाफोड केलेला पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मुंठे समितीचा अहवाल समोर आलाय. मात्र या अहवालाची खुद्द महसूलमंत्र्यांनाच माहिती नाही. अहवाल आला आणि सादरही झाला, तरीही महसूलमंत्री म्हणतात की मुठे समितीची स्थापनाच केलेली नाही. चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या या विधानानंतर आता चर्चांना उधाण आलंय. तर दुसरीकडे या अहवालात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारूंच्या नावाचा उल्लेख आहे. मात्र, पार्थ पवारांचं नाव नसल्यामुळे विरोधकांनी समितीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
झी २४ तासनं उघडकीस आणलेल्या कोरेगाव जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात राजेंद्र मुठे समितीचा अहवाल समोर आलाय. या अहवालात शीतल तेजवानी दिग्विजय पाटलांच्या नावाचा उल्लेख आहे. मात्र, दुसरीकडे या अहवालाबाबत राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी एक धक्कादायक विधान केलंय.
बावनकुळेसाहेब आता हा चौकशी अहवालात अगदी स्पष्ट भाषेत म्हटलंय.. महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र पुणे यांचं दिनांक 6/11/2025 रोजीच्या आदेशान्वये राजेंद्र मुठेसह नोंदणी महानिरिक्षक तथा मुंद्रांक अधिक्षक मुख्यालय पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील समिती नेमण्यात आलीय. तरीही मंत्रीमहोदय बावनकळे म्हणतात.
मुद्रांक शुल्क विभागाकडून पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात समिती नेमली जाते. त्याची माहिती महसूलमंत्र्यानाच नसते. त्यामुळे या प्रकरणात कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? अशी चर्चा आता सुरू झालीय.
चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या विधानानंतर अंजली दमानियांनी देखील आश्चर्य व्यक्त केलंय.सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीसंदर्भात मंत्र्यांनाच माहिती नसल्याचं त्या म्हणाल्यात. जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील अनियमितता बाहेर काढण्यासाठी सरकारनं राजेंद्र मुठेंची समिती नेमल्याचं दमानियांनी म्हटलंय.
मुठे समितीच्या अहवालात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारूंचंच नाव आहे.. अहवालात पार्थ पवारांचं नाव का नाही? असा सवाल दमानिया यांनी उपस्थित केलाय. मात्र, खरगे समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतर दोषी समोर येतील, त्यामुळे या प्रकरणात
कोणालाही सोडणार नसल्याचा इशारा बावनकुळेंनी दिलाय.
समितीच्या अहवालात पार्थ पवारांचं नावाचा उल्लेख नसल्यानं नाना पटोले यांनी थेट समितीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तुकाराम मुंडेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची मागणी त्यांनी केलीय, तर खरगे समितीच्या अवाहालानंतर नेमकं काय घडलं ते समोर येणार
अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळेंनी दिलीय.
मुठे समितीच्या अहवाल आल्यानंतर त्यात पार्थ पवारांचं नाव नसल्यामुळे विरोधकांनी मुठे समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. तर दुसरीकडे महसूल मंत्र्यांनाच मुद्रांक शुल्क विभागाकडून स्थापन केलेली समितीबद्दल माहिती नसल्यानं विरोधकांकडून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत..
उत्तर: झी २४ तासाने उघडकीस आणलेल्या कोरेगाव जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या राजेंद्र मुठे समितीच्या अहवालात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारू यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. अहवालात अनियमिततांचा तपशील आहे, पण पार्थ पवारांचे नाव मात्र यात समाविष्ट नाही, ज्यामुळे विरोधकांनी समितीवर शंका व्यक्त केली आहे.
उत्तर: मुद्रांक शुल्क विभागाकडून पुणे महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांच्या ६ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशानुसार राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. मात्र, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले की त्यांना समितीची स्थापनाच माहित नाही. यामुळे सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याची चर्चा सुरू झाली असून, विरोधक कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय व्यक्त करत आहेत.
उत्तर: अहवालात पार्थ पवारांचे नाव नसल्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते नाना पटोले यांनी समितीवर पक्षपाती असल्याचा आरोप केला असून, तुकाराम मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, खरगे समितीच्या अहवालानंतर नेमके काय घडले ते समोर येईल. अंजली दमानियांनीही मंत्र्यांना समितीबद्दल माहिती नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे.