English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणे जमीन गैरव्यवहारात 'अशी ही बनवाबनवी', अहवालाची खुद्द महसूलमंत्र्यांनाच नाही माहिती!

Pune Land Deal: झी २४ तासनं उघडकीस आणलेल्या कोरेगाव जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात राजेंद्र मुठे समितीचा अहवाल समोर आलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 19, 2025, 09:31 PM IST
पुणे जमीन गैरव्यवहारात 'अशी ही बनवाबनवी', अहवालाची खुद्द महसूलमंत्र्यांनाच नाही माहिती!
पुणे जमीन गैरव्यवहार

Pune Land Deal: झी 24 तासनं भांडाफोड केलेला पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मुंठे समितीचा अहवाल समोर आलाय. मात्र या अहवालाची खुद्द महसूलमंत्र्यांनाच माहिती नाही. अहवाल आला आणि सादरही झाला, तरीही महसूलमंत्री म्हणतात की मुठे समितीची स्थापनाच केलेली नाही. चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या या विधानानंतर आता चर्चांना उधाण आलंय. तर दुसरीकडे  या अहवालात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारूंच्या नावाचा उल्लेख आहे. मात्र, पार्थ पवारांचं नाव नसल्यामुळे विरोधकांनी समितीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

झी २४ तासनं उघडकीस आणलेल्या कोरेगाव जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात राजेंद्र मुठे समितीचा अहवाल समोर आलाय. या अहवालात शीतल तेजवानी दिग्विजय पाटलांच्या नावाचा उल्लेख आहे. मात्र, दुसरीकडे या अहवालाबाबत राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी एक धक्कादायक विधान केलंय.

बावनकुळेसाहेब आता हा चौकशी अहवालात अगदी स्पष्ट भाषेत म्हटलंय..  महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र पुणे यांचं दिनांक 6/11/2025 रोजीच्या आदेशान्वये राजेंद्र मुठेसह नोंदणी महानिरिक्षक तथा मुंद्रांक अधिक्षक मुख्यालय पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील समिती नेमण्यात आलीय. तरीही मंत्रीमहोदय बावनकळे म्हणतात.

मुद्रांक शुल्क विभागाकडून पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात समिती नेमली जाते. त्याची माहिती महसूलमंत्र्यानाच नसते. त्यामुळे या प्रकरणात कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? अशी चर्चा आता सुरू झालीय.

चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या विधानानंतर अंजली दमानियांनी देखील आश्चर्य व्यक्त केलंय.सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीसंदर्भात मंत्र्यांनाच माहिती नसल्याचं त्या म्हणाल्यात. जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील अनियमितता बाहेर काढण्यासाठी सरकारनं राजेंद्र मुठेंची समिती नेमल्याचं दमानियांनी म्हटलंय.

मुठे समितीच्या अहवालात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारूंचंच नाव आहे.. अहवालात पार्थ पवारांचं नाव का नाही? असा सवाल दमानिया यांनी उपस्थित केलाय. मात्र, खरगे समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतर दोषी समोर येतील, त्यामुळे या प्रकरणात
कोणालाही सोडणार नसल्याचा इशारा बावनकुळेंनी दिलाय.

समितीच्या अहवालात पार्थ पवारांचं नावाचा उल्लेख नसल्यानं नाना पटोले यांनी थेट समितीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तुकाराम मुंडेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची मागणी त्यांनी केलीय, तर खरगे समितीच्या अवाहालानंतर नेमकं काय घडलं ते समोर येणार
अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळेंनी दिलीय.

मुठे समितीच्या अहवाल आल्यानंतर त्यात पार्थ पवारांचं नाव नसल्यामुळे विरोधकांनी मुठे समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. तर दुसरीकडे महसूल मंत्र्यांनाच मुद्रांक शुल्क विभागाकडून स्थापन केलेली समितीबद्दल माहिती नसल्यानं विरोधकांकडून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत..

FAQ 

१. मुठे समितीचा अहवाल काय सांगतो आणि त्यात कोणत्या नावांचा उल्लेख आहे?

उत्तर: झी २४ तासाने उघडकीस आणलेल्या कोरेगाव जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या राजेंद्र मुठे समितीच्या अहवालात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारू यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. अहवालात अनियमिततांचा तपशील आहे, पण पार्थ पवारांचे नाव मात्र यात समाविष्ट नाही, ज्यामुळे विरोधकांनी समितीवर शंका व्यक्त केली आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना समितीबद्दल का माहिती नाही?

उत्तर: मुद्रांक शुल्क विभागाकडून पुणे महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांच्या ६ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशानुसार राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. मात्र, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले की त्यांना समितीची स्थापनाच माहित नाही. यामुळे सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याची चर्चा सुरू झाली असून, विरोधक कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय व्यक्त करत आहेत.

विरोधकांनी मुठे समितीवर का प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे?

उत्तर: अहवालात पार्थ पवारांचे नाव नसल्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते नाना पटोले यांनी समितीवर पक्षपाती असल्याचा आरोप केला असून, तुकाराम मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, खरगे समितीच्या अहवालानंतर नेमके काय घडले ते समोर येईल. अंजली दमानियांनीही मंत्र्यांना समितीबद्दल माहिती नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Pune Land Dealrevenue ministerChandrakant Bawankulemarathi newsपुणे जमीन गैरव्यवहार

इतर बातम्या

जितेंद्र आव्हांडाच्या VIDEO वरुन उठलंय रान, पाकिस्तानचा उल्...

महाराष्ट्र बातम्या