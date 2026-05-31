/पुणे शिक्षणाचे मंदिर की कोट्यवधींचा बाजार, 100 कोटींची उलाढाल; कसा फोफावला खासगी क्लासेसचा इंटिग्रेट पॅटर्न?

Pune Education: गेल्या दशकभरात अकरावी-बारावीच्या शिक्षणाची दिशा मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. पूर्वी बारावीच्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे पुढील शिक्षण आणि करिअर निश्चित होत असे. मात्र आता मेडिकल, इंजिनिअरिंग आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी NEET, JEE आणि CET सारख्या प्रवेश परीक्षा निर्णायक ठरत आहेत. या बदलत्या परिस्थितीचा फायदा घेत खासगी कोचिंग क्लासेसनी ‘इंटिग्रेटेड पॅटर्न’ नावाची व्यवस्था विकसित केली. विद्यार्थी आणि पालकांना गुणवत्तापूर्ण तयारीचे आश्वासन देत या पद्धतीने मोठी बाजारपेठ निर्माण केली आहे. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांचे शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण दुय्यम ठरत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
इंटिग्रेटेड पॅटर्नमध्ये विद्यार्थी एका खासगी क्लासमध्ये प्रवेश घेतो आणि त्यासाठी एक ते दोन लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक शुल्क भरतो. त्यानंतर विद्यार्थ्याचा बहुतांश वेळ क्लासमध्येच जातो. नियमित अध्यापन, सराव परीक्षा, अभ्यासाचे नियोजन आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी सर्व काही क्लासमधून केले जाते. दुसरीकडे कॉलेजमध्ये उपस्थिती अत्यल्प असते किंवा अनेकदा केवळ कागदोपत्री दाखवली जाते. कॉलेजची भूमिका परीक्षा अर्ज भरणे आणि शैक्षणिक नोंदी राखणे इतपतच मर्यादित राहते. त्यामुळे शिक्षणाचा मूळ उद्देश आणि कॉलेजमधील प्रत्यक्ष शिक्षण प्रक्रिया यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, पालक संघटना आणि विविध कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून उपाययोजनांची मागणी करत होते. त्यानंतर अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरीची सक्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थी प्रत्यक्ष कॉलेजमध्ये उपस्थित आहेत की नाहीत, याची अचूक नोंद ठेवता येणार आहे. अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी केवळ बायोमेट्रिक पुरेसे ठरणार नाही, असे मतही व्यक्त केले जात आहे. नियमांचे पालन होत आहे का, यासाठी नियमित तपासणी, भरारी पथके आणि कठोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
पुणे हे राज्यातील प्रमुख शैक्षणिक केंद्र मानले जाते. शहरात अंदाजे 5 हजारांहून अधिक खासगी क्लासेस कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. याच क्लासेसशी संलग्न किंवा अप्रत्यक्षरीत्या जोडलेल्या सुमारे 700 ते 800 महाविद्यालयांमधून इंटिग्रेटेड प्रवेश दिले जात असल्याची चर्चा आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेची आर्थिक उलाढाल कोट्यवधी रुपयांमध्ये असून काही अंदाजानुसार ती 100 कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आर्थिक हितसंबंधांचे जाळे तयार झाल्याचे चित्र दिसून येते. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण विकास यासारखे मुद्दे मागे पडत असल्याची टीका होत आहे.
पालक आणि विद्यार्थ्यांनाही या व्यवस्थेबाबत मिश्र भावना आहेत. अनेकांचे मत आहे की जर महाविद्यालयांमध्येच NEET, JEE आणि CET साठी दर्जेदार मार्गदर्शन उपलब्ध झाले, तर बाहेरील क्लासेसवर लाखो रुपये खर्च करण्याची गरज उरणार नाही. आज शिक्षण क्षेत्रासमोर सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्ट नेमके काय आहे? ज्ञान, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि कौशल्य वाढवणे की फक्त परीक्षेत चांगली रँक मिळवणे? बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय हा सकारात्मक टप्पा मानला जात असला तरी शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी व्यापक सुधारणांची गरज आहे. येत्या काळात हा निर्णय प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतो आणि शिक्षणाच्या नावावर उभा राहिलेला हा बाजार कितपत नियंत्रणात येतो, याकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.