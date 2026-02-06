सत्ताधारी नेत्याची 5 गोळ्या घालून हत्या, कार पार्क करत असतानाच झाडल्या गोळ्या, राज्य हादरलं

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
AAP Leader Shot Dead in Punjab: प्राथमिक माहितीनुसार, मॉडेल टाउन येथील गुरुद्वारा साहिबच्या बाहेर ओबेरॉय यांच्यावर अनेक गोळ्या झाडण्यात आल्या. लकी ओबेरॉय गाडीत बसले होते. त्यांना यावेळी पाच गोळ्या लागल्या.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 6, 2026, 11:22 AM IST
AAP Leader Shot Dead in Punjab: पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाच्या नेत्याची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. जालंधर येथे एका गुरुद्वाराबाहेर दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी केलेलया गोळीबारात आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते लकी ओबेरॉय यांचा मृत्यू झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, मॉडेल टाउन येथील गुरुद्वाराबाहेर ओबेरॉय यांच्यावर अनेक गोळ्या झाडण्यात आल्या. ते आपल्या गाडीत बसलेले असताना त्यांना पाच गोळ्या लागल्या. त्यांना तातडीने उपचारासाठी एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

सुरुवातीच्या माहितीनुसार, ओबेरॉय गुरुद्वाराबाहेर आपली गाडी पार्क करत असताना हल्लेखोर दुचाकीवरून आले आणि त्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. माहिती मिळताच पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. लकी ओबेरॉय यांच्या पत्नीने यापूर्वी 'आप'च्या उमेदवार म्हणून नगरपालिकेची निवडणूक लढवली होती. पण त्यांना यशाची चव चाखता आली नवह्ती. 

पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंग बाजवा यांनी जालंधरमध्ये दिवसाढवळ्या झालेल्या ओबेरॉय यांच्या हत्येनंतर राज्य सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी आरोप केला की, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या प्रशासनाखाली पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.

"भगवंत मान यांच्या राजवटीत पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे. जालंधरमधील एका गुरुद्वाराबाहेर 'आप'चे नेते लकी ओबेरॉय यांची दिवसाढवळ्या झालेली धक्कादायक हत्या हे भीषण वास्तव उघड करते. जर सत्ताधारी पक्षाचे नेतेच सुरक्षित नसतील, तर सामान्य नागरिकांसाठी कोणती आशा उरली आहे?," असं त्यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. 

ते पुढे म्हणाले की, "आज पंजाब भीती, टोळीयुद्ध आणि प्रशासकीय निष्क्रियतेच्या विळख्यात सापडला आहे, तर 'आप' सरकार प्रसिद्धी आणि सबबींमध्ये व्यस्त आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी उत्तर दिले पाहिजे: या संपूर्ण अनागोंदीसाठी जबाबदार कोण आहे?".

या घटनेनंतर, भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला म्हणाले की, "पंजाबमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे." एक्स पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, "पुन्हा एकदा पंजाबमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. जालंधरच्या मॉडेल टाऊनमधील एका गुरुद्वाराबाहेर आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते लकी ओबेरॉय यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. 'आप'पंजाबसाठी एक पाप आहे."

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

