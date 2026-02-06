सत्ताधारी नेत्याची 5 गोळ्या घालून हत्या, कार पार्क करत असतानाच झाडल्या गोळ्या, राज्य हादरलं

AAP Leader Shot Dead in Punjab: पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाच्या नेत्याची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. जालंधर येथे एका गुरुद्वाराबाहेर दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी केलेलया गोळीबारात आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते लकी ओबेरॉय यांचा मृत्यू झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, मॉडेल टाउन येथील गुरुद्वाराबाहेर ओबेरॉय यांच्यावर अनेक गोळ्या झाडण्यात आल्या. ते आपल्या गाडीत बसलेले असताना त्यांना पाच गोळ्या लागल्या. त्यांना तातडीने उपचारासाठी एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
सुरुवातीच्या माहितीनुसार, ओबेरॉय गुरुद्वाराबाहेर आपली गाडी पार्क करत असताना हल्लेखोर दुचाकीवरून आले आणि त्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. माहिती मिळताच पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. लकी ओबेरॉय यांच्या पत्नीने यापूर्वी 'आप'च्या उमेदवार म्हणून नगरपालिकेची निवडणूक लढवली होती. पण त्यांना यशाची चव चाखता आली नवह्ती.
पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंग बाजवा यांनी जालंधरमध्ये दिवसाढवळ्या झालेल्या ओबेरॉय यांच्या हत्येनंतर राज्य सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी आरोप केला की, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या प्रशासनाखाली पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.
"भगवंत मान यांच्या राजवटीत पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे. जालंधरमधील एका गुरुद्वाराबाहेर 'आप'चे नेते लकी ओबेरॉय यांची दिवसाढवळ्या झालेली धक्कादायक हत्या हे भीषण वास्तव उघड करते. जर सत्ताधारी पक्षाचे नेतेच सुरक्षित नसतील, तर सामान्य नागरिकांसाठी कोणती आशा उरली आहे?," असं त्यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
Law and order in Punjab has collapsed under @BhagwantMann’s watch.
The shocking daylight murder of @AAPPunjab leader Lucky Oberoi outside a gurdwara in Jalandhar, exposes the grim reality: if even ruling party leaders aren’t safe, what hope remains for ordinary citizens?
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) February 6, 2026
ते पुढे म्हणाले की, "आज पंजाब भीती, टोळीयुद्ध आणि प्रशासकीय निष्क्रियतेच्या विळख्यात सापडला आहे, तर 'आप' सरकार प्रसिद्धी आणि सबबींमध्ये व्यस्त आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी उत्तर दिले पाहिजे: या संपूर्ण अनागोंदीसाठी जबाबदार कोण आहे?".
Once again law and order in complete collapse in Punjab
Aam Aadmi Party (AAP) leader Lucky Oberoi was shot dead outside a gurudwara in Jalandhar's Model Town
AAP is a Paap for Punjab https://t.co/wi1iM452k2 pic.twitter.com/4oOpYC7O0p
— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) February 6, 2026
या घटनेनंतर, भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला म्हणाले की, "पंजाबमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे." एक्स पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, "पुन्हा एकदा पंजाबमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. जालंधरच्या मॉडेल टाऊनमधील एका गुरुद्वाराबाहेर आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते लकी ओबेरॉय यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. 'आप'पंजाबसाठी एक पाप आहे."