/पत्नीला माहेरी घ्यायला गेला अन् मेहुण्याने अंगावर पेट्रोल..., पुढे जे घडलं अतिशय भयानक

पंजाबच्या तरनतारन जिल्ह्यातून अतिशय भयानक आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नाराज झालेल्या पत्नीची समजूत काढण्यासाठी नवरा तिला आणण्यासाठी सासरी गेला होता. यावेळी दिवसाढवळा त्या व्यक्तीच्या मेहुण्याने त्याच्या अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून दिले. धक्कादायक म्हणजे या घटनेचे सीसीटीव्ही फूटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. या व्यक्तीला वाचविण्यासाठी गेलेल्या महिला देखील या आगीत होरपळून मृत्यूमुखी पडली आहे.
पोलिसांनी सांगितलं की, मृत तरुणाचं नाव लवप्रीत सिंग असं आहे. लवप्रीत सिंग आणि त्याची पत्नी संदीप कौर यांच्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरु होते. संदीप माहेरी निघून आल्यामुळे लवप्रीत तिची समजूत काढण्यासाठी सासरी गेला असताना ही धक्कादायक घटना घडली. लवप्रीतचा मेहुणा, साजन सिंग याने रागाच्या भरात त्याच्या अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून दिलं.
धक्कादायक म्हणजे या आगीत साजनची वहिनी गुरजीत कौर हिचा मृत्यू झाला आहे. घटनेच्या वेळी गुरजीत त्या दोघांमधील वाद सोडवण्यासाठी गेली असताना, आगीच्या ज्वाला इतक्या तीव्र होत्या की त्याही भाजल्या गेल्यात. यात त्यांचा मृत्यू झाला आहे. तर साजन सिंग किरकोळ भाजला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.
तरनतारन पोलिसांनी या घृणास्पद गुन्ह्याप्रकरणी मुख्य आरोपी साजन सिंग याच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.