'माझी पत्नी पप्पांसोबत बाथरुममध्ये...',माजी डीजीपीच्या मुलाचा मृत्यूआधीचा व्हिडिओ, म्हणाला; 'लग्नाच्या पहिल्या रात्रीच....'

Punjab Ex DGP Mustafa Son Murder Case: पंजाबचे माजी डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा आणि त्यांची पत्नी व माजी मंत्री रजिया सुल्तान यांच्यासह त्यांची सून व मुलीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांचा मुलगा अखिलच्या मृत्यूनंतर पाच दिवसांनी त्यांच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुरुवातीला अखिलने आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात येत होता. मात्र मृत्यूपूर्वीचा त्याचा एक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. व्हिडिओत अखिलने त्याचे वडील, आई, पत्नी आणि बहिणीवर गंभीर आरोप केले आहे. तसंच, त्याची हत्या होऊ शकते, असा दावाही त्याने केला आहे.
अखिलला व्हिडिओ हा साधारण 17 मिनिटांचा असून त्याने कुटुंबावर गंभीर आरोप केले आहेत. अखिलने एका व्हिडिओत आरोप केला आहे की, त्याचे वडील आणि त्याच्या पत्नीमध्ये अनैतिक संबंध होते तसंच, त्यामुळं माझ्या जीवाला धोका आहे. डीसीपी सृष्टी गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून एक एसआयटी गठित करण्यात आली आहे.
मी आज 27 ऑगस्ट 2025मध्ये हा व्हिडिओ बनवतोय. जेणेकरुन माझ्याकडे पुरावा राहिल. मी माझ्या डॅड आणि पत्नीचे अफेअर पकडले आहे. लग्नाच्या नंतर लगेचच 2018 नंतर मी त्यांना रंगेहात पकडलं. बाथरुमध्ये, माझ्या ड्रेसिंग रुममध्ये. मात्र त्यानंतर ते पळून गेले. मला डिटेन केले. मी सध्या मेंटल ट्रॉमामध्ये आहे. खूप तणावात आहे कधी काय होईल सांगता येत नाही.
मला खोट्या केसमध्ये अडकवण्याचा कट रचला. मी स्वतः माझी बहिण आणि आईला वडिलांसोबत बोलताना ऐकलं होतं की याचा काही तरी बंदोबस्त करा. ते सारखे म्हणत होते की सरकार आल्यानंतर त्याला जेलमध्ये धाडू. माझ्या वडिलांचे व पत्नीचे अफेअर कधी सुरू झाले मला माहिती नाही. पण मला असं वाटतं की ते आधीपासूनच एकमेकांना ओळखतात. जेव्हा माझं लग्न झालं तेव्हा लग्नाच्या पहिल्या रात्री तिने मला स्पर्शदेखील करू दिला नाही, असं अखिलने म्हटलं आहे. तिचं लग्न माझ्याशी नाही माझ्या वडिलांशीच झालंय, असं मला वाटतं, असंही त्याने म्हटलं आहे.
मला जबरदस्ती रिहेबिलेशन सेंटरमध्ये पाठवण्यात आलं. माझं मानसिक आरोग्य ठीक नाही असं ते म्हणतात. अशावेळी त्यांनी मला मनोविकारतज्ज्ञांकडे न्यायला हवं होतं. मला थेट सुधारगृहात टाकलं. तिथे माझं समुपदेशन झालं. मला सांगण्यात आलं तुझ्या मनात व डोक्यात जे आहे ते बोलून टाक. मी त्यांना माझ्या वडिलांच्या व पत्नीच्या अफेअरबद्दल सांगून टाकलं. माझ्या घरच्यांना हे कळलं तेव्हा त्यांनी मला तिथूनही काढून टाकलं, असं अखिलने व्हिडिओत म्हटलं आहे.