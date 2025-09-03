English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पंजाबमध्ये 37 वर्षानंतर भयानक पूर! सर्वच्या सर्व 23 जिल्ह्यांना फटका, 37 जणांचा मृत्यू; लाखो एकर शेतीचं नुकसान

पंजाबमध्ये आलेल्या पुरामुळे 7 सप्टेंबरपर्यंत सर्व शिक्षण संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 23 जिल्ह्यांमधील 1400 गावांना पुराचा फटका बसला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 3, 2025, 10:33 PM IST
पंजाबमध्ये 37 वर्षानंतर भयानक पूर! सर्वच्या सर्व 23 जिल्ह्यांना फटका, 37 जणांचा मृत्यू; लाखो एकर शेतीचं नुकसान

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या पंजाब सरकारने संपूर्ण राज्याला आपत्तीग्रस्त राज्य म्हणून घोषित केलं आहे. यासोबतच, पुरामुळे पंजाबमधील सर्व शैक्षणिक संस्था 7 सप्टेंबरपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. 23 जिल्ह्यांमधील 1400 गावे पुरामुळे बाधित आहेत. या पुरात 37 जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि 3.5 लाखांहून अधिक लोक बाधित झाले आहेत. मंगळवारी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांनी काही बाधित भागांना भेट दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत पूरग्रस्त भागातून सुमारे 20 हजार लोकांना बाहेर काढण्यात आलं आहे. पंजाबला 1988 नंतरच्या सर्वात मोठ्या पुराचा सामना करत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

1988 नंतरच्या सर्वात मोठ्या पुराचा सामना करणाऱ्या पंजाबमधील पूर परिस्थिती आणखीनच गंभीर झाली आहे. राज्यातील सर्व 23 जिल्हे या पावसाने बाधित झाले आहेत आणि आतापर्यंत 37 जणांना जीव गमवावा लागला आहे.

सतलज, बियास आणि रावी नद्यांच्या पूर आणि हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पावसामुळे पंजाबमध्ये मोठा पूर आला आहे. अतिरिक्त मुसळधार पावसामुळे पूरपरिस्थिती आणखी तीव्र झाली आहे, ज्यामुळे लोकांसमोरील आव्हानं आणखी वाढली आहेत.

पुराचा सर्वाधिक फटका गुरुदासपूर, पठाणकोट, फाजिल्का, कपूरथला, तरणतारन, फिरोजपूर, होशियारपूर आणि अमृतसर जिल्ह्यातील गावांना बसला आहे. दरम्यान राज्य सरकारने विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अनुदानित, मान्यताप्राप्त आणि खासगी शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठे आणि पॉलिटेक्निक संस्थांसह सर्व शैक्षणिक संस्था 7 सप्टेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, पंजाब के सभी आईपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का संकल्प लिया है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि यह योगदान चल रहे राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहयोग के लिए एक विनम्र प्रयास है।

यापूर्वी, पंजाबचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी पूरग्रस्तांसाठी MPLADS निधीतून 3.25  कोटी रुपये दिले आहेत. त्यांनी गुरुदासपूर जिल्ह्यातील पूर संरक्षण धरणांच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीसाठी 2.75 कोटी रुपये दिले आहेत. अमृतसर जिल्ह्यातील मदत आणि पुनर्वसन कामासाठी 50 लाख रुपये देखील देण्यात आले आहेत.

पुरामुळे 3.75 एकर पिकं पाण्यात वाहून गेली आहेत. सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना (DDMA) बाधित लोकांना मदत करण्यासाठी त्वरित आणि पुरेशा उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यासोबतच, दूरसंचार ऑपरेटर्सना मोबाईल आणि लँडलाइन कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यास सांगण्यात आलं आहे. अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित भागात लोक आणि आवश्यक सेवा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाबचा दौरा करणार आहेत. 

 

FAQ

1) पंजाबमधील 2025 च्या पुराचे कारण काय आहे?
उत्तर: पंजाबमधील 2025 चे पूर प्रामुख्याने खालील कारणांमुळे उद्भवले:अतिवृष्टी: ऑगस्ट 2025 मध्ये पंजाबने 253.7 मिमी पाऊस अनुभवला, जो सामान्यपेक्षा 74% जास्त आणि गेल्या 25 वर्षांतील सर्वाधिक आहे. हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील डोंगराळ भागातही जोरदार पाऊस झाला, ज्यामुळे नद्यांचे पाणी पातळी वाढली.
नद्यांचा पूर: सतलज, बियास आणि रावी या तीन प्रमुख नद्या आणि घग्गरसारख्या हंगामी नाल्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली.
धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग: हिमाचल प्रदेशातील भाखडा आणि पोंग धरणांमधून अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग आणि भारताने थीन आणि मधोपूर धरणांमधून पाणी सोडल्याने पंजाबमधील पूरस्थिती वाढली.
मानवी कारणे: नद्यांचे गाळ काढणे (Desilting) न करणे, बांधांचे अपुरे व्यवस्थापन, आणि बेकायदेशीर बांधकाम यांनी पूराची तीव्रता वाढवली.

2) पंजाबमधील कोणते जिल्हे पुरामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले?
उत्तर:पंजाबमधील 12 जिल्हे पुरामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत:गुरदासपूर, पठाणकोट, होशियारपूर, कपूरथला, तरनतारण, फिरोजपूर, फाझिल्का, अमृतसर (सर्वात जास्त प्रभावित).
जालंधर, लुधियाना, पटीयाला, आणि संगरूर यांनाही पुराचा फटका बसला.
या जिल्ह्यांमधील 1,312 गावे पाण्याखाली गेली, आणि सुमारे 2.56 लाख लोक प्रभावित झाले.

3) पंजाबमधील पुरामुळे किती नुकसान झाले?
उत्तर:मृत्यू: ऑगस्ट 1 ते सप्टेंबर 1, 2025 पर्यंत 29 लोकांचा मृत्यू झाला, आणि पठाणकोटमध्ये 3 जण बेपत्ता आहेत. मृत्यूचे प्रमुख कारण घर कोसळणे आणि पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाणे आहे.
शेतीचे नुकसान: सुमारे 3 लाख एकर शेतजमीन पाण्याखाली गेली, ज्यामुळे भात, ऊस, मका, आणि कापूस यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले.
पशुधन: हजारो पशुधनाचे नुकसान झाले, ज्याची अचूक आकडेवारी अद्याप येणे बाकी आहे.
पायाभूत सुविधा: घरांचे, रस्त्यांचे, आणि वीज यंत्रणेचे मोठे नुकसान झाले. लाहोरमधील रावी नदीने गृहनिर्माण संकुले आणि शेतजमिनी उद्ध्वस्त केली.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
PunjabPunjab floodPunjab Rainपंजाब पाऊसपंजाब पूर

इतर बातम्या

ओबीसीच्या उपसमितीमध्ये कुणा कुणाची वर्णी?

महाराष्ट्र बातम्या