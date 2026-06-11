/CCTV फुटेजमध्ये पती नर्सला Kiss करताना दिसला, डॉक्टर महिलेनं मृत्यू कवटाळला

पंजाबच्या जालंधर जिल्ह्यात सरकारी डॉक्टर मिनाक्षीने आत्महत्या केली आहे. तिचा मृतदेह तिच्याच रुममध्ये लटकताना दिसला. मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉक्टर मिनाक्षी सूदचे पती पियुष सूद देखील डॉक्टर आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून या दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. मिनाक्षीचा नवरा पियुष जालंधरच्या नॅशनल आय हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर आहे. लेकीच्या मृत्यूनंतर मिनाक्षीचे वडील प्रमोद यांनी मुलीचं लग्न ऑक्टोबर 2018मध्ये झाल्याचं सांगितलं. लग्नानंतर मिनाक्षीच्या नवऱ्याने थार घेतली. याचे हफ्ते माझी मुलगी तिच्या पगारातून भरत असल्याचं सांगितलं. एवढंच नव्हे तर पियुषने मुलीच्या नावावर अडीच कोटीचं लोन देखील घेतलं आहे.
मीनाक्षीच्या आईने आरोप केला आहे की, तिच्या जावयाचे एका नर्ससोबत विवाहबाह्य संबंध होते. तिने असाही आरोप केला की, तिच्या मुलीला शारीरिक मारहाण केली जात होती. मारहाणीनंतर ती अनेकदा फोन करून म्हणायची, "मी मीनाक्षीला मारले. माझ्याकडून चूक झाली." आईने सांगितले की, ही आत्महत्या असल्याचे म्हटले जात असले तरी, ही आत्महत्या होती की हत्या, हे तिला माहीत नाही. शवविच्छेदनानंतरच खरे कारण समोर येईल. पियुषने तिच्या मुलीच्या नावावर कर्ज घेतले होते. त्यातील काही कर्ज गाडीसाठी, तर काही रुग्णालयासाठी होते.
मीनाक्षीच्या वडिलांनी सांगितले की, त्यांच्या जावयाचे रुग्णालयात काम करणाऱ्या एका महिलेसोबत अनैतिक संबंध होते. याचा संशय आल्याने, त्यांच्या मुलीने रुग्णालयाचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, ज्यातून डॉ. पियुषचे त्या महिलेसोबतचे संबंध सिद्ध झाले. हे फुटेज पोलिसांनाही देण्यात आले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये डॉ. पियुष नर्सचे चुंबन घेताना दिसत होते. वडिलांनी सांगितले की, डॉ. पियुष त्यांच्या मुलीला मारहाण करत असे. एक वडील म्हणून, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत तिचे लग्न लावून द्यायचे होते. त्यांनी यापूर्वी तिचा गळा दाबून तिला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता.
वडिलांनी सांगितले की, त्यांची मुलगी मारहाणीला कंटाळून डॉ. पियुषपासून वेगळी राहू लागली. ती जुलै 2025 पासून वेगळी राहत होती. या महिन्यात ती स्वतःचे घर विकत घेण्याचा विचार करत होती. काही दिवसांपूर्वी जेव्हा ती घर खरेदी करण्यासाठी बँकेत गेली, तेव्हा तिला समजले की त्यांच्या नावावर अडीच कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कागदपत्रांवर तिची सहीसुद्धा नव्हती. आपल्याला नवऱ्याने मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक बाबींवर फसवल्याची भावना डॉक्टर मिनाक्षीमध्ये निर्माण झाली होती.
वडिलांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलीला आता घटस्फोट हवा होत. त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया देखील सुरु केली होती. त्यामुळे तिने थोडावेळ तरी थांबायला हवं होतं. दरम्यान, कर्जाचे प्रकरण उघडकीस आले, ज्यामुळे मुलगी अस्वस्थ झाली. ती मुलगी कपूरथला येथील एका सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर होती. वडिलांनी सांगितले की, पियुषने त्यांच्या मुलीला मरण्यास भाग पाडले. त्यांनी पोलिसांकडे पियुषला अटक करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली.