/पंजाब नॅशनल बँकेतील 17 कोटींच्या बनावट नोटा प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! 11 हजारांचा पगार असणारा कर्मचारी रडारवर; NIA अधिकारी चक्रावले

पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) 'करन्सी चेस्ट'मधून (रोख रक्कम ठेवण्याच्या सुरक्षित कक्षातून) जप्त करण्यात आलेल्या 17.29 कोटी रुपयांच्या बनावट चलन प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. महिन्याला सुमारे 11 हजार रुपये कमावणारा एक कंत्राटी कर्मचारी सध्या तपासाच्या केंद्रस्थानी आहे. तपासाच भाग असणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली असून, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) या कर्मचाऱ्याची मालमत्ता, आर्थिक व्यवहार आणि 'करन्सी चेस्ट'च्या व्यवस्थापकाशी असलेले त्याचे संबंध यांची तपासणी करत आहे. दरम्यान संबंधित व्यवस्थापकाला बँकेने यापूर्वीच निलंबित केले आहे.
'करन्सी चेस्ट'मध्ये चालक-लोडर (वाहनचालक आणि माल चढवणारा) म्हणून काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्याकडे पाच घरे, एक एसयूव्ही (SUV), एक सेडान कार आणि दोन मोटारसायकलींची मालकी असू शकते, असेही त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. ही मालमत्ता कधी मिळवली, ती कोणाच्या नावावर नोंदवली गेली आणि ती खरेदी करण्यासाठी वापरलेल्या पैशांचा स्रोत काय होता, याची तपासणी तपास अधिकारी करत आहेत.
तपास यंत्रणांना आतापर्यंत या मालमत्तेचा आणि बनावट चलनाचा कोणताही थेट संबंध आढळलेला नाही, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, निलंबित व्यवस्थापक अमित कुमार यांच्याशी या कर्मचाऱ्याची असलेली जवळीक पाहता, तपासकर्ते आता त्याच्या भूमिकेचीही पडताळणी करत आहेत.
पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्या कर्मचाऱ्याची अधिकृत कामे वाहन चालवणे आणि मालाची ने-आण (लोडिंग) करण्यापुरतीच मर्यादित होती. तरीही, तो कथितरीत्या 'करन्सी चेस्ट'मध्ये (चलनाचा साठा ठेवण्याच्या ठिकाणी) बराच वेळ घालवत असे आणि व्यवस्थापकाचा वैयक्तिक सहाय्यक असल्यासारखेच काम करत असे. 'करन्सी चेस्ट' ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) वतीने मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम साठवण्यासाठी आणि तिचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बँकांकडून चालवली जाणारी एक सुविधा आहे.
"त्याला त्या सुविधेपर्यंत मिळणारा प्रवेश, त्याने प्रत्यक्षात केलेले काम आणि रोख रकमेच्या हाताळणीशी संबंधित भागांमध्ये त्याला प्रवेश होता का, या गोष्टींची बारकाईने तपासणी केली जात आहे," असे पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्या कर्मचाऱ्याच्या कथित जीवनशैलीनेही सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. महिन्याला 11 हजार रुपये पगार असूनही, त्याने स्वतः गाडी चालवण्याऐवजी दिवसाला सुमारे 500 रुपये देऊन दुसऱ्या एका चालकाची नेमणूक केल्याचे समजते. त्याच्या कमाईतून इतकी मालमत्ता जमवणे शक्य होते का, हे तपासण्यासाठी आता तपास अधिकारी मालमत्तेची कागदपत्रे, बँक खाती, वाहनांची नोंदणी आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती तपासत आहेत.
पोलिसांनी बुधवारी मानकमाऊ येथील त्याच्या निवासस्थानी छापा टाकला आणि या झडतीदरम्यान सापडलेली कागदपत्रे व इतर साहित्य तपासले जात आहे.
मालमत्तेचा मागोवा महत्त्वाचा आहे, कारण तपास अधिकारी एकाच वेळी हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत की 17.29 कोटी रुपयांची बनावट नोटा खऱ्या नोटांसाठी असलेल्या पीएनबीच्या चलन पेटीत कशा पोहोचल्या. एनआयए तपास करत आहे की खऱ्या नोटांच्या जागी बनावट नोटा ठेवण्यात आल्या होत्या का आणि तसे असल्यास, मूळ रोख रकमेचे काय झाले.