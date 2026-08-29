/गाडीत जबरदस्तीने बसवलं, जंगलात नेऊन झाडाला बांधलं अन्...सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीतसोबत भयानक कृत्य

पंजाबी इन्फ्लुएन्सर मनजीत कौरचा 26 ऑगस्टला रुग्णालयात मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूनंतर चंदीगड पोलिसांनी अपहरण आणि हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. तब्बल दोन महिन्यांपासून तिच्यावर उपचार सुरू होते. 28 वर्षीय मनजीतचं चंदीगडमधून अपहरण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर तिला मोरिंदा जंगला नेण्यात आलं आणि तिथे तिला झाडाला बांधून निर्घृण पण मारहाण करण्यात आली आणि जाळण्यात आले होते. या घटनेत ती गंभीररित्या भाजली होती. तिच्या आई कांता देवी यांच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मनजीत कौरला सात वर्षांचा मुलगा आहे. तर घटस्फोटानंतर ती एका पुरूषासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. त्याच लिव्ह इन पार्टनरवर खुनाचा आरोप करण्यात आला आहे. मनजीतची आई यांनी सांगितलं की, 3 जुलैच्या रात्री उशिरा शुभी आणि पिंडा यांनी मनजीतला चंदीगडच्या सेक्टर 34 मधील एका दारूच्या दुकानाजवळ भेटायला बोलावलं होतं. ते दोघे मनजीतला आधीपासून ओळखत असल्याने ती तिथे गेली. तिथे गेल्यावर तिला जबरदस्तीने कारमध्ये बसवण्यात आले. त्यानंतर तिला मोरिंदा जंगलात नेण्यात आले. तिथे तिला मारहाण करुन झाडाला बांधून जाळण्यात आले.
एक ओळखीच्या व्यक्तीमुळे मनजीतला मदत मिळाली. तिने ब्लँकेटने आग विझवली आणि तिला मोरिंदा इथल्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर तिला मोहालीमधील मॅक्स रुग्णालयात हलवण्यात आलं. त्यानंतर 9 जुलैला तिला पीजीआय चंदीगडमध्ये पुढील उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. तिच्या आईने सांगितलं की, गेल्या अनेक आठवड्यापासून ती बेशुद्ध अवस्थेत होती. 5 ऑगस्टला तिला शुद्ध आली तेव्हा तिने तिच्यासोबत झालेल्या कृत्याबद्दल सांगितलं. उपचारादरम्यान प्रकृती खालावल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला.
मनजीत कौर हिचे इन्स्टाग्रामवर 1,46,000 फॉलोअर्स होते. ती पंजाबी-हरियाणवी गाण्यांवर आधारित रील्स बनवायची. त्याशिवाय सौंदर्यप्रसाधनांशी संबंधित सामग्री देखील ती तयार करायची. तर यूट्यूबवरही तिचे अंदाजे 4 हजार सबस्क्राइबर्स होते.
दरम्यान पोलीस सूत्रांनुसार, मनजीत कथितरित्या आरोपींपैकी एकासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज तपासत असून मनजीतच्या इन्स्टाग्राम खात्याची चौकशी करत आहेत. तिच्या अकाऊंटवर इतर इन्फ्लुएन्सर्ससोबतचे वाद आणि तरुण पुरुषांविरुद्ध अपमानास्पद मजकूर असलेले काही व्हिडीओ असल्याचे आढळून आले आहे.