22 सप्टेंबर नंतर खरेदी करा 'या' वस्तू; एकदम स्वस्त दरात मिळतील; शून्य GST

22 सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी सुधारणा लागू होणार आहे. यामुळे अनेक वस्तू होणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 20, 2025, 11:31 PM IST
22 सप्टेंबर नंतर खरेदी करा 'या' वस्तू; एकदम स्वस्त दरात मिळतील; शून्य GST

After GST Price :  सरकारने जीएसटी दरांमध्ये सुधारणा केली आहे. सोमवार 22 सप्टेंबरपासून काही वस्तू एकदम स्वस्त दरात मिळणार आहेत. 22 सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी सुधारणा लागू होणार आहे. यामुळे अन्न आणि पेयांपासून ते दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंपर्यंत सर्व काही स्वस्त होत आहे. एअर कंडिशनर, टेलिव्हिजन आणि कार आणि बाईकच्या किमतींमध्येही लक्षणीय घट दिसून येत आहे. 

जीएसटी कौन्सिलने 3 सप्टेंबर रोजी एक मोठा निर्णय घेतला आहे . जीएसटी दरांमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला. आता, फक्त दोन जीएसटी स्लॅब - 5% आणि  18% - कायम ठेवण्यात आले आहेत. 12% आणि 28% कर स्लॅब काढून टाकण्यात आले आहेत.  12% स्लॅबमधील बहुतेक उत्पादने 5% स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आली आहेत, तर 28% स्लॅबमधील बहुतेक उत्पादने 18% स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आली आहेत. 

जीवनरक्षक औषधांवर शून्य जीएसटी 

अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त, आरोग्य क्षेत्राला शून्य जीएसटीची भेट मिळाली आहे. काही जीवनरक्षक औषधे आणि आरोग्य विम्यावरील कर काढून टाकण्यात आला आहे, म्हणजेच ही औषधे आणि विमा प्रीमियम लक्षणीयरीत्या स्वस्त होतील. 33 औषधांवरील जीएसटी काढून टाकण्यात आला आहे. वैद्यकीय कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजनवर पूर्वी 12 टक्के जीएसटी होता, जो आता काढून टाकण्यात आला आहे.  नवीन दर सोमवारपासून लागू होतील, परंतु कंपन्या आधीच कमी कर आकारलेल्या वस्तू दुकानांमध्ये पाठवत आहेत. ते स्वतः कर तोटा सहन करत आहेत.

प्रॉक्टर अँड गॅम्बल (पी अँड जी), हिंदुस्तान युनिलिव्हर, लॉरियल, आयटीसी आणि ब्रिटानिया सारख्या कंपन्यांनी वर्तमानपत्रांमध्ये आणि सोशल मीडियावर नवीन किंमती जाहीर केल्या आहेत. पी अँड जीने हेड अँड शोल्डर्स आणि पॅन्टीन शॅम्पू, पॅम्पर्स डायपर, जिलेट शेव्हिंग क्रीम, ओल्ड स्पाइस डिओडोरंट आणि विक्स व्हेपोरबच्या किंमती कमी केल्या आहेत. एचयूएलने डव्ह अँड क्लिनिक शॅम्पू, ब्रू कॉफी, किसन जॅम आणि लक्स आणि लाईफबॉय साबणांच्या किंमती कमी केल्या आहेत. दिल्ली-एनसीआरमधील एका वितरकाने सांगितले की कमी किंमतीचे पॅक दुकानांमध्ये पोहोचू लागले आहेत.

1 जीएसटी दरांमध्ये कोणत्या प्रकारची सुधारणा करण्यात आली आहे?
जीएसटी कौन्सिलने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या ५६व्या बैठकीत जीएसटी स्लॅबची पुनर्रचना केली आहे. आता मुख्यतः दोन स्लॅब - ५% आणि १८% - कायम ठेवण्यात आले आहेत. १२% आणि २८% स्लॅब काढून टाकण्यात आले आहेत. १२% स्लॅबमधील बहुतेक वस्तू ५% मध्ये आणि २८% स्लॅबमधील बहुतेक वस्तू १८% मध्ये हलवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, ०% आणि ४०% (लक्झरी आणि सिन गुड्ससाठी) स्लॅबही आहेत. हे बदल २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होत आहेत. 

2 जीएसटी सुधारणा कधीपासून लागू होत आहेत?
नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबर २०२५ (सोमवार) पासून लागू होत आहेत. सिगारेट, च्युईंग टोबॅको, झार्डा, अनमॅन्युफॅक्चर्ड टोबॅको आणि बीडी वगळता इतर वस्तू आणि सेवांवर हे बदल लागू होतील. 

3 जीएसटी सुधारणांमुळे कोणत्या वस्तू स्वस्त होत आहेत?
अन्नपदार्थ, पेये, दैनंदिन गरजा, एअर कंडिशनर, टेलिव्हिजन, कार, बाईक, शॅम्पू, साबण, कॉफी, जॅम, डायपर, शेव्हिंग क्रीम, डिओडोरंट, व्हेपोरब सारख्या वस्तू स्वस्त होत आहेत. २०० हून अधिक वस्तूंच्या दर कमी झाले आहेत. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

