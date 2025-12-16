English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगन्नाथ मंदिराच्या कलशावर पक्ष्यांचा कळप; एक विनाशकारी भविष्यवाणी खरी ठरणार, हे अशुभ घटनेचं संकेत?

Jagannath Temple viral video : जगन्नाथ पुरीचा मंदिराचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे लोकांमध्ये भीतीदायक वातावरण निर्माण झालं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 16, 2025, 08:23 PM IST
जगन्नाथ मंदिराच्या कलशावर पक्ष्यांचा कळप; एक विनाशकारी भविष्यवाणी खरी ठरणार, हे अशुभ घटनेचं संकेत?

Jagannath Temple viral video : ओडिशातील पुरी जगन्नाथ मंदिराच्या वरती गरुड फिरतानाचे दृश्य सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. स्थानिक लोकांचा याचा संबंध भविष्यातील विनाशकारी घटनेशी जोडला आहे. काही जण याला देवाकडून आलेला दैवी संकेत मानतात तर काही जण इशारा मानतात.

दुसरीकडे जगन्नाथ मंदिराभोवती असलेल्या रहस्ये आणि पौराणिक कथांनुसार, मंदिराच्या शिखरावरून पक्षी उडणे हे अत्यंत वाईट शकुनाचे संकेत मानले जात आहे. भविष्यमलिकासह अनेक ग्रंथांमध्ये याचा उल्लेख करण्यात आल्याच पाहिला मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार तिथले स्थानिक सांगतात की, जगन्नाथ पुरी मंदिरावरून कधीही कोणताही पक्षी उडत नाही. हा एक चमत्कार मानला जातोय. तरीही हे एक रहस्य आहे जे आजही उलगडलेले नाही. म्हणूनच मंदिरावरून विमानांना उड्डाण करण्याची परवागनी नाही. 

शिवाय या मंदिराबद्दल अनेक चमत्कारी आणि रहस्यमय गोष्टी आहेत. त्यातील एक अजून म्हणजे मंदिराच्या वरती वारा देखील घड्याळाच्या उलट दिशेने वाहतो. त्यामुळे त्याचा ध्वज नेहमीच वाऱ्याच्या विरूद्ध दिशेने फडकतो. विशेष म्हणजे मंदिरावर पक्षी फिरणे हा अशुभ तर काही जण शुभ संकेत मानत आहेत. कारण अनेक भक्त गरुडांना भगवान विष्णूच्या पर्वत गरुडशी संबंधित पवित्र पक्षी मानतात. व्हायरल व्हिडिओच्या आधारे त्यांचा असा विश्वास आहे की हे पक्षी मंदिरात शुभ चिन्हे आणि आशीर्वाद आणतात.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भविष्यवाणी खरी ठरत आहे का?  

'भविष्य मालिका' या पौराणिक ग्रंथातील भविष्यवाणीनुसार, जेव्हा कलियुगाचा शेवट जवळ येणार आहे. तेव्हा जगन्नाथ मंदिर परिसरात मध्यरात्री चोरी होईल आणि दगड त्याच्या शिखरावरून पडतील. वादळामुळे नीलचक्र वाकेल आणि वाकडा होईल. अरुण स्तंभावर एक गिधाड देखील बसेल. मंदिरावरून कधीही कोणताही पक्षी उडत नसल्यामुळे, हे एक अशुभ शकुन आणि काही अनुचित घटनेचा इशारा मानला जातो. पण, काही जण ही एक सामान्य घटना म्हणून नाकारत आहेत. 

हे लक्षात घ्यावे की या वर्षीच्या सुरुवातीला, एप्रिलमध्ये, एक घटना व्हायरल झाली होती ज्यामध्ये एक गरुड जगन्नाथ मंदिराच्या शिखरावर ध्वज घेऊन उडून गेला होता. तो त्याच्या पंजात धरून मंदिराभोवती फिरत होता. या घटनेच्या दृश्यामुळे स्थानिकांमध्ये खळबळ उडाली. पण, काहींनी नंतर असा दावा केला की हा ध्वज जगन्नाथ मंदिराचा नाही तर दुसऱ्या मंदिराचा आहे. तसंच या वर्षी मंदिराच्या वर एक पांढरा घुबड बसलेला दिसला. मंदिराच्या वर देवी लक्ष्मीचे वाहन असलेल्या घुबडाची उपस्थिती अत्यंत शुभ मानली जाते. 

पण मंदिराचे अधिकारी म्हणतात की ही केवळ एक नैसर्गिक घटना आहे, ज्यामुळे नीलचक्रांशी संबंधित शकुन, श्रद्धा आणि रहस्यांबद्दलच्या जुन्या चर्चेला एक नवीन प्रेरणा मिळालीय. 

(ही बातमी फक्त तुम्हाला जे घडलंय त्याबद्दल सांगण्यात आली आहे. ती लिहिताना आम्ही सामान्य माहितीची मदत घेतली आहे. झी 24 तास याची पुष्टी करत नाही.) 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

