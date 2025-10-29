English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
15 कोटींचा घोडा अन् 23 कोटींची म्हैस... 50+ Tesla कारपेक्षाही महाग जनावरांचं वैशिष्ट्यं काय?

Animal Fair 2025: भारतभरामध्ये या पशु मेळ्याव्याची जोरदार चर्चा असून इथं अनेक खास जनावरेही आली आहेत. मात्र सर्वाधिक चर्चेत आहे एक घोडा आणि एक म्हैस.. त्यांच्याबद्दलच जाणून घेऊयात

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 29, 2025, 11:14 AM IST
भारतभर या बाजाराची चर्चा

Animal Fair 2025: राजस्थानातील पुष्कर येथील प्राण्यांचा बाजार सध्या देशभरामध्ये चर्चेत आहे तो येथील दोन प्राण्यांमुळे! भारतभरात या कृषी मेळ्याची चर्चा होण्याचं कारण ठरत आहेत एक घोडा आणि एक म्हैस! एखाद्या बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज गाडीलाही लाजवेल इतकी या घोड्याची आणि म्हशीची किंमत आहे. 65 लाखांच्या टेस्लाचा विचार केला तर अशा 35 टेस्ला विकत घेता येतील एवढी महाग ही म्हैस असून घोड्याची किंमत इतकी आहे की त्यामध्ये 23 टेस्ला विकत घेता येतील.

हजारो जनावरांची नोंद

देशातील सर्वांत प्रसिद्ध पशुधन मेळाव्यांपैकी एक अशी ओळख असलेल्या हा पशुमेळा ऑक्टोबरपासून नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. देशभरातील पशुपालक आणि पशुधनप्रेमी नागरिक पहिल्या दिवसापासून गर्दी करतात. मेळाव्यासाठी आतापर्यंत चार हजार 300 हून अधिक जनावरांची नोंदणी झाली असून, त्यात तीन हजार 28 घोडे आणि एक हजार 306 उंटांचा समावेश आहे. मात्र, सर्वांत जास्त लक्ष वेधून घेतो आहे दोन वर्षे सहा महिन्यांचा शाहबाज नावाचा घोडा. तो चंडीगड येथील गॅरी गिल यांच्या मालकीचा आहे. या घोड्याची किंमत थक्क करणारी आहे.

15 कोटींचा घोडा अन् 23 कोटींची म्हैस

हा घोडा तब्बल 15 कोटी रुपये किंमतीचा असून त्याहूनही महाग म्हणजेच 23 कोटी रुपयांची म्हैस आहे. शाहबाज घोड्याने अनेक स्पर्धा जिंकल्या आहेत आणि तो प्रतिष्ठित वंशाचा आहे. त्याची विक्री किंमत 15 कोटी रुपये असल्याचे स्वत: गिल यांनी सांगितले. आजवर या मारवाडी जातीच्या या घोड्यासाठी त्यांना नऊ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आला आहे. या मेळाव्यातील दुसरे आकर्षण म्हणजे दीडशे किलो वजनाची 'अनमोल' नावाची म्हैस. हिची किंमत तब्बल 23 कोटी रुपये आहे. तिचे मालक पामिंद्र गिल यांनी सांगितले की, 'या म्हशीला राजेशाही थाटात वाढवले आहे. तिला रोज दूध, देशी तूप आणि सुका मेवा दिला जातो.'

285 पिल्लांचा बाप असलेला घोडा अन् 600 किलोची म्हैस

उज्जैन येथील आणखी एक म्हैस 'राणा' हीसुद्धा विशेष चर्चेत आहे. तिचे वजन 600 किलो असून किंमत 25 लाख रुपये आहे. तिला रोज दीड हजार रुपयांचा खुराक दिला जातो. ज्यात बेसन, अंडी, तेल, दूध, तूप आणि लिव्हर टॉनिकचा समावेश आहे. मेळाव्यातील अजून एक आकर्षण म्हणजे 'बादल' नावाचा मारवाडी प्रजातीचा ज्येष्ठ घोडा. हा तब्बल 285 पिल्लांचा बाप आहे. त्याची किंमत 11 कोटी असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु तो अद्याप विकला गेला नाही. केवळ 16 इंच उंचीची गाय ही येथील प्रमुख आकर्षण ठरत आहेत. दरम्यान, मेळाव्यात यावर्षी मागील वर्षांच्या तुलनेत अधिक पोलिस बंदोबस्त आहे.  हा मेळ्यात उत्कृष्ट वंशाच्या जनावरांचे प्रदर्शन आणि विक्री केली जाते.

