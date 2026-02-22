English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
प्रायव्हेट पार्टवर सॅनिटायझर टाकून लावली आग, क्रूरतेचा शिकार झालेल्या तरुणीची करुण कहाणी!

Girlfriend Beaten: सप्टेंबर 2025 मध्ये पीडिता आणि आरोपी शिवम यांची ऑनलाइन डेटिंग अॅपवर ओळख झाली. काही महिन्यांतच दोघे गुरुग्राममध्ये एकत्र राहू लागले होते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 22, 2026, 04:16 PM IST
तरुणीवर अत्याचार

Girlfriend Beaten: गुरुग्राम शहरात एक क्रूरतेने भरलेली घटना समोर आली आहे. 19 वर्षांच्या एक तरुणीला तिच्या प्रियकराने 3 दिवस सतत मारहाण केली. त्याने तिच्या प्रायव्हेट पार्टवर सॅनिटायझर ओतून जाळून टाकले. मुलगी सध्या दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात जीव वाचवण्यासाठी झगडतेय. तिची प्रकृती अजूनही गंभीर आहे.ही मुलगी त्रिपुराची रहिवासी आहे. तिचे नाव गोपनीय ठेवण्यात आले आहे. काय घडलाय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

सप्टेंबर 2025 मध्ये पीडिता आणि आरोपी शिवम यांची ऑनलाइन डेटिंग अॅपवर ओळख झाली. काही महिन्यांतच दोघे गुरुग्राममध्ये एकत्र राहू लागले. मुलीच्या आईला याची मुळीच माहिती नव्हती. दरम्यान शिवम मुलीच्या चारित्र्याबद्दल वारंवार शंका घ्यायचा. त्यातून तो वारंवार तिला मारायचा आणि छळायचा.

अलीकडील घटना खूप भयानक होती. शिवमने सतत तीन दिवस मुलीवर अत्याचार केले. त्याने तिच्या डोक्यात लोखंडी रॉडने जोरात मारले. दारावर आणि कपाटावर तिला आपटले. भिंतीवर आणि फर्निचरवर डोकं आपटले. मातीच्या भांड्याने मारले. चाकूनेही हल्ला केला. सर्वात क्रूर कृत्य म्हणजे शिवमने मुलीच्या प्रायव्हेट पार्टवर सॅनिटायझर ओतले आणि त्यावर आग लावली. यावेळी त्याने तिचा व्हिडिओही काढला असे सांगितले जात आहे. 

शिवमने लग्नाचे खोटे वचन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले होते.मुलीने गुरुग्राम पोलिसांना आपली सारी कहाणी सांगितली. तिने आईला फोन करून रडत-रडत मदतीची याचना केली होती. “मला वाचवा, तो मला मारतोय,” असे ती म्हणाली होती. या घटनेनंतर आईला धक्का बसला कारण तिला आपली मुलगी गुरुग्राममध्ये राहत असल्याची कल्पनाही नव्हती.

पोलिसांनी तक्रारीनंतर तातडीने गुन्हा दाखल केला. शिवमला अटक करण्यात आली आहे. त्याला न्यायिक हिरासत देण्यात आली आहे. गुन्ह्यात कलम 115(2) (दुखापत), 118(1) (गंभीर दुखापत), 127(2) (बेकायदेशीर कैद) आणि 69 (फसवणूक करून संबंध) यांचा समावेश आहे. 

आरोपीवर बलात्कार आणि हत्येचा प्रयत्न यांचे अतिरिक्त कलम जोडावेत, अशी विनंती मुलीच्या आईने केली आहे. ही घटना ऐकून सर्वत्र रोष व्यक्त होत असून महिलांवरील अत्याचार पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. याप्रकरणाचा पोलीस तपास सुरू आहे. मुलीची प्रकृती सुधारण्यासाठी डॉक्टर प्रयत्न करत आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

