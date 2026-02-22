प्रायव्हेट पार्टवर सॅनिटायझर टाकून लावली आग, क्रूरतेचा शिकार झालेल्या तरुणीची करुण कहाणी!

Girlfriend Beaten: गुरुग्राम शहरात एक क्रूरतेने भरलेली घटना समोर आली आहे. 19 वर्षांच्या एक तरुणीला तिच्या प्रियकराने 3 दिवस सतत मारहाण केली. त्याने तिच्या प्रायव्हेट पार्टवर सॅनिटायझर ओतून जाळून टाकले. मुलगी सध्या दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात जीव वाचवण्यासाठी झगडतेय. तिची प्रकृती अजूनही गंभीर आहे.ही मुलगी त्रिपुराची रहिवासी आहे. तिचे नाव गोपनीय ठेवण्यात आले आहे. काय घडलाय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
सप्टेंबर 2025 मध्ये पीडिता आणि आरोपी शिवम यांची ऑनलाइन डेटिंग अॅपवर ओळख झाली. काही महिन्यांतच दोघे गुरुग्राममध्ये एकत्र राहू लागले. मुलीच्या आईला याची मुळीच माहिती नव्हती. दरम्यान शिवम मुलीच्या चारित्र्याबद्दल वारंवार शंका घ्यायचा. त्यातून तो वारंवार तिला मारायचा आणि छळायचा.
अलीकडील घटना खूप भयानक होती. शिवमने सतत तीन दिवस मुलीवर अत्याचार केले. त्याने तिच्या डोक्यात लोखंडी रॉडने जोरात मारले. दारावर आणि कपाटावर तिला आपटले. भिंतीवर आणि फर्निचरवर डोकं आपटले. मातीच्या भांड्याने मारले. चाकूनेही हल्ला केला. सर्वात क्रूर कृत्य म्हणजे शिवमने मुलीच्या प्रायव्हेट पार्टवर सॅनिटायझर ओतले आणि त्यावर आग लावली. यावेळी त्याने तिचा व्हिडिओही काढला असे सांगितले जात आहे.
शिवमने लग्नाचे खोटे वचन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले होते.मुलीने गुरुग्राम पोलिसांना आपली सारी कहाणी सांगितली. तिने आईला फोन करून रडत-रडत मदतीची याचना केली होती. “मला वाचवा, तो मला मारतोय,” असे ती म्हणाली होती. या घटनेनंतर आईला धक्का बसला कारण तिला आपली मुलगी गुरुग्राममध्ये राहत असल्याची कल्पनाही नव्हती.
पोलिसांनी तक्रारीनंतर तातडीने गुन्हा दाखल केला. शिवमला अटक करण्यात आली आहे. त्याला न्यायिक हिरासत देण्यात आली आहे. गुन्ह्यात कलम 115(2) (दुखापत), 118(1) (गंभीर दुखापत), 127(2) (बेकायदेशीर कैद) आणि 69 (फसवणूक करून संबंध) यांचा समावेश आहे.
आरोपीवर बलात्कार आणि हत्येचा प्रयत्न यांचे अतिरिक्त कलम जोडावेत, अशी विनंती मुलीच्या आईने केली आहे. ही घटना ऐकून सर्वत्र रोष व्यक्त होत असून महिलांवरील अत्याचार पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. याप्रकरणाचा पोलीस तपास सुरू आहे. मुलीची प्रकृती सुधारण्यासाठी डॉक्टर प्रयत्न करत आहेत.