'माझे मित्र पुतिन यांचा फोन आला' पंतप्रधान मोदींची सोशल मीडियात पोस्टमध्ये सर्वच सांगितलं; 'ट्रम्प यांच्याबद्दल..'

Putin called Prime Minister Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. यादरम्यान दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी अलास्कामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेबद्दल चर्चा केली. पंतप्रधान मोदींनी ट्विट करून याबद्दलची माहिती शेअर केली.
पंतप्रधान मोदींनी एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, 'मला माझे मित्र, राष्ट्रपती पुतिन यांचा फोन आला. त्यांनी अलास्कामध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या भेटीबद्दल सांगितले. भारताला नेहमीच युक्रेनमध्ये शांतता हवी आहे. यासाठी आम्ही प्रत्येक प्रयत्नाला पाठिंबा देतो. येत्या काही दिवसांत आम्ही याबद्दल बोलत राहू.', असे ते आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वीच मोदी आणि पुतिन यांच्यात युक्रेन प्रश्न आणि द्विपक्षीय संबंधांवर सखोल चर्चा झाली होती. तेव्हा मोदींनी पुतिन यांना "मित्र" म्हणून संबोधले होते. दोन्ही नेत्यांनी भारत-रशिया संबंधांना आणखी बळकट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मोदींनी पुतिन यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले, जेणेकरून वार्षिक बैठक आयोजित होईल. अमेरिकेशी तणाव वाढत असताना रशिया-भारत जवळीक वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले जात आहे.
अलास्का भेटीपूर्वी ट्रम्प यांनी युक्रेनमध्ये शांतता हवी असल्याचे स्पष्ट केले होते, परंतु कोणताही ठोस करार न झाल्याने ते निराश झाले. नंतरच्या निवेदनात ट्रम्प यांनी सांगितले की, "आम्ही अजून तिथे पोहोचलेलो नाही, पण प्रगती झाली आहे." पुतिन यांच्याशी जमिनीची देवाणघेवाण आणि शांतता यावर त्यांनी सहमती दर्शवली, जे पुढील चर्चेचा भाग असू शकते.
पुतिन यांना शांतता करारासाठी युक्रेनकडून प्रादेशिक सवलती हव्या आहेत. त्यासाठी ते सतत लष्करी दबाव कायम ठेवत आहेत. दरम्यान, रशियाने युक्रेनवर 300 हून अधिक ड्रोन आणि 30 क्षेपणास्त्रांचे हल्ले केले. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी प्रादेशिक समर्पणाला नकार दिला आहे.
भारताने युक्रेन प्रश्नात शांततेचा पुरस्कार केला असून, संवादाला प्राधान्य दिले आहे. अमेरिका-रशिया तणावात भारताची तटस्थता आणि रशियाशी जवळीक यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्याची महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट होते.
