English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'माझे मित्र पुतिन यांचा फोन आला' पंतप्रधान मोदींची सोशल मीडियात पोस्टमध्ये सर्वच सांगितलं; 'ट्रम्प यांच्याबद्दल..'

Putin called Prime Minister Modi:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 18, 2025, 07:18 PM IST
'माझे मित्र पुतिन यांचा फोन आला' पंतप्रधान मोदींची सोशल मीडियात पोस्टमध्ये सर्वच सांगितलं; 'ट्रम्प यांच्याबद्दल..'
पंतप्रधान मोदी

Putin called Prime Minister Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. यादरम्यान दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी अलास्कामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेबद्दल चर्चा केली. पंतप्रधान मोदींनी ट्विट करून याबद्दलची माहिती शेअर केली.

पंतप्रधान मोदींनी एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, 'मला माझे मित्र, राष्ट्रपती पुतिन यांचा फोन आला. त्यांनी अलास्कामध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या भेटीबद्दल सांगितले. भारताला नेहमीच युक्रेनमध्ये शांतता हवी आहे. यासाठी आम्ही प्रत्येक प्रयत्नाला पाठिंबा देतो. येत्या काही दिवसांत आम्ही याबद्दल बोलत राहू.', असे ते आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाले. 

आधीचा संवाद आणि मैत्री कशी?

काही दिवसांपूर्वीच मोदी आणि पुतिन यांच्यात युक्रेन प्रश्न आणि द्विपक्षीय संबंधांवर सखोल चर्चा झाली होती. तेव्हा मोदींनी पुतिन यांना "मित्र" म्हणून संबोधले होते. दोन्ही नेत्यांनी भारत-रशिया संबंधांना आणखी बळकट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मोदींनी पुतिन यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले, जेणेकरून वार्षिक बैठक आयोजित होईल. अमेरिकेशी तणाव वाढत असताना रशिया-भारत जवळीक वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले जात आहे.

अलास्का बैठकीचे परिणाम काय?

अलास्का भेटीपूर्वी ट्रम्प यांनी युक्रेनमध्ये शांतता हवी असल्याचे स्पष्ट केले होते, परंतु कोणताही ठोस करार न झाल्याने ते निराश झाले. नंतरच्या निवेदनात ट्रम्प यांनी सांगितले की, "आम्ही अजून तिथे पोहोचलेलो नाही, पण प्रगती झाली आहे." पुतिन यांच्याशी जमिनीची देवाणघेवाण आणि शांतता यावर त्यांनी सहमती दर्शवली, जे पुढील चर्चेचा भाग असू शकते.
पुतिनचा दृष्टिकोन आणि 

युक्रेनचा प्रतिकार

पुतिन यांना शांतता करारासाठी युक्रेनकडून प्रादेशिक सवलती हव्या आहेत. त्यासाठी ते सतत लष्करी दबाव कायम ठेवत आहेत. दरम्यान, रशियाने युक्रेनवर 300 हून अधिक ड्रोन आणि 30 क्षेपणास्त्रांचे हल्ले केले. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी प्रादेशिक समर्पणाला नकार दिला आहे.

भारताची भूमिका आणि भविष्य काय?

भारताने युक्रेन प्रश्नात शांततेचा पुरस्कार केला असून, संवादाला प्राधान्य दिले आहे. अमेरिका-रशिया तणावात भारताची तटस्थता आणि रशियाशी जवळीक यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्याची महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट होते.

FAQ 

प्रश्न: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील नुकत्याच झालेल्या संवादात काय चर्चा झाली?

उत्तर: 18 ऑगस्ट 2025 रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. यामध्ये पुतिन यांनी अलास्कामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या भेटीची माहिती दिली. मोदींनी भारताचा युक्रेनमध्ये शांततेचा पुरस्कार आणि संवादाला प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले.

प्रश्न: अलास्का बैठकीत ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील चर्चेचे काय परिणाम झाले?

उत्तर: अलास्का भेटीत ट्रम्प यांनी युक्रेनमध्ये शांतता आणि युद्धबंदीची अपेक्षा व्यक्त केली होती, परंतु कोणताही ठोस करार झाला नाही. ट्रम्प यांनी नंतर सांगितले की प्रगती झाली असली तरी अजून मार्ग शिल्लक आहे, तर पुतिन यांनी प्रादेशिक सवलतींवर भर दिला.

प्रश्न: भारत आणि रशियामधील संबंधांमध्ये नुकत्या संवादाचा काय अर्थ आहे?

उत्तर: नुकत्याच झालेल्या संवादात मोदी आणि पुतिन यांनी भारत-रशिया मैत्रीला बळकट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मोदींनी पुतिन यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले असून, अमेरिकेशी बिघडत चाललेल्या संबंधांमुळे भारत आणि रशिया यांच्यातील जवळीक वाढत असल्याचे दिसते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Russian President Vladimir Putindiled pm narendra modishares insights on alaska meetdonald trumpIndia Russia

इतर बातम्या

ज्या महिलांना हवंय आई व्हायचं 'सुख', त्यांच्याशी...

विश्व