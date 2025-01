QR Code ने पेमेंट करत असाल तर वेळीच सावध व्हा! फसवणुकीचा असा Video तुम्ही यापूर्वी कधीच पाहिला नसेल

चोरांची नजर ही कायम सफाईदार चोरी कशी करता येईल यावर असतो. कायमच ते नवनवीन चोरी करण्याची ट्रिक्स शोधून काढत असतात. मध्य प्रदेशच्या छतरपुरमधून चोरीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या चोरांनी चोरी करण्यासाठी चक्क डिजिटल पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. या चोरांनी चक्क दुकानाचे क्यूआर कोड चोरुन तेथे आपल्या अकाऊंटचे क्यूआर कोड लावले. ज्यामुळे दुकानादाराचे पैसे अगदी सहज चोराच्या अकाऊंटमध्ये जातात.

मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथे ऑनलाइन फसवणुकीचा एक नवीन प्रकार समोर आला आहे, जिथे चोरांनी रात्रीच्या वेळी विविध दुकाने आणि व्यावसायिकांनी दुकानाबाहेर ठेवलेले QR कोड बदलून ग्राहकांचे पेमेंट त्यांच्या स्वतःच्या खात्यात वळवले.

मिळालेल्या वृत्तानुसार आणि व्हिडीओनुसार, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे केलेले पेमेंट त्यांच्या खात्यात दिसत नसल्याचे दुकान मालकांच्या लक्षात आल्यानंतर ही समस्या उघडकीस आली.

Digital scammers have came up with a new tactic in the #Khajuraho region of #MadhyaPradesh, replacing legitimate #QRCode's at around 12 shops and a petrol pump with fake ones to redirect payments made by customers.

One person has been arrested within 72 hours after the fraud… pic.twitter.com/N2Nd8hsS5I

— Hate Detector (@HateDetectors) January 13, 2025