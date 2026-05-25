/चीनला घेरण्याची नवी रणनीती?; दिल्लीत क्वाड महासत्तांची निर्णायक बैठक

भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया… हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील चार प्रभावशाली लोकशाही राष्ट्रांचा महत्त्वाचा गट म्हणजे ‘क्वाड’. आता या क्वाड देशांच्या विदेश मंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक 26 मे रोजी नवी दिल्लीत होत आहे. जागतिक राजकारणात वाढत्या चीनच्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या बैठकीकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. भारताचे विदेश मंत्री एस जयशंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हैदराबाद हाऊसमध्ये ही बैठक पार पडणार आहे. अमेरिकेचे विदेश सचिव आधीच चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर दिल्लीमध्ये दाखल झाले आहेत. तर ऑस्ट्रेलियाच्या Penny Wong आणि जपानचे विदेश मंत्रीही दिल्लीत पोहोचणार आहेत.
क्वाडची सुरुवात 2007 मध्ये जपानचे माजी पंतप्रधान शिंझो अबे यांच्या पुढाकारातून झाली. सुरुवातीला हा मंच तुलनेने निष्क्रिय राहिला. त्यामागे चीनचा ऑस्ट्रेलियावर असलेला आर्थिक दबाव हे मोठं कारण मानलं जात होतं. मात्र चीनचा वाढता विस्तारवाद आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील वाढत चाललेलं सैनिकी वर्चस्व पाहता 2017 मध्ये क्वाडला नव्याने बळ देण्यात आलं.
आज परिस्थिती अशी आहे की, दक्षिण चीन समुद्रापासून हिंद महासागरापर्यंत चीनची वाढती उपस्थिती अनेक देशांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. मुक्त समुद्री मार्ग, नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि व्यापार सुरक्षेसाठी क्वाड देश अधिक सक्रिय होताना दिसत आहेत. फक्त सुरक्षा नव्हे तर तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, सप्लाय चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सामरिक सहकार्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही क्वाड देश परस्पर सहकार्य वाढवत आहेत. त्यामुळे ही बैठक केवळ राजनैतिक औपचारिकता नसून भविष्यातील जागतिक समीकरणांची दिशा ठरवणारी मानली जात आहे.
विशेष म्हणजे अमेरिकेत Donald Trump पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर सुरू झालेल्या टॅरिफ वॉरमुळे गेल्या काही काळात क्वाडच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र आता अमेरिका पुन्हा क्वाडबाबत आक्रमक आणि सकारात्मक भूमिका घेताना दिसत आहे. भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा रणनीतिक भागीदार असल्याचा संदेशही वारंवार दिला जात आहे. नवी दिल्लीतील या बैठकीत समुद्री सुरक्षा, चीनची वाढती आक्रमकता, प्रादेशिक संघर्ष, तंत्रज्ञान सहकार्य आणि सप्लाय चेन हे प्रमुख मुद्दे असणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीतून चीनला कोणता स्पष्ट संदेश दिला जातो आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील पुढची रणनीती काय असते, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.