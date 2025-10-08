65 KM पर्यंत वाहनांच्या रांगा, तब्बल 96 तासांचा भारतातील सर्वात भयानक ट्रॅक जॅम! 30 KM जाण्यासाठी 7 तास लागले

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई-पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा पाठोपाठ देशातील महत्वाच्या महामार्गांवर वाहतूक कोंडी पहायला मिळत आहे. 65 KM पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. तब्बल 96 तासांचा भारतातील सर्वात भयानक ट्रॅफिक जॅम लागला. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 8, 2025, 10:33 PM IST
Bihar Traffic Jam : संपूर्ण देशभरात रस्ते आणि महामामर्गांचे जाळे तयार केले जात आहे. अशातच भारतात वाहतूक कोंडीची समस्या अत्यंत भयानक झाली आहे.  65 KM पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. तब्बल 96 तासांचा भारतातील सर्वात भयानक ट्रॅक जॅम पहायला मिळाला.  दिल्ली-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्गावर हा ट्रॅक जाम झाला होता.  

दिल्ली-एनसीआर ते बिहार पर्यंत हा ट्रॅफिक जामचया अनेक बातम्या समोर आल्या होता.  अवघ्या काही तासांच्या पावसाने रस्ते जाळे सुधारण्याचे दावे धुळीला मिळवून दिले. मंगळवारी संध्याकाळी दिल्ली-एनसीआरमध्ये मुसळधार पाऊस पडला, ज्यामुळे दिल्ली-गुरुग्राम रस्त्यावर 10 किलोमीटरपेक्षा जास्त वाहतूक कोंडी झाली. कामावरून घरी परतणारे शेकडो लोक अनेक तास ट्राफिक जाममध्ये अडकले होते. आता, बिहारमधून आणखी गंभीर बातम्या येत आहेत. गेल्या शुक्रवारी दक्षिण बिहारच्या अनेक भागात मुसळधार पावसाने झोडपले, ज्यामुळे हजारो लोकांचे जीवन संकटात सापडले. दिल्ली-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-१९) वरील प्रवाशांना भयानक ट्रॅफिक जामचा सामना करावा लागले. 

सासाराम (रोहतास) ते औरंगाबाद पर्यंत लांब वाहतूक कोंडी झाली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून मोठ्या संख्येने लोक जाममध्ये अडकले आहेत. अंदाजे 7 किलोमीटर अंतर 30 तासांत पार केले जात आहे यावरून परिस्थितीचा अंदाज घेता येतो. दुसरीकडे, सरकार आणि प्रशासन कुंभकरासारखे झोपले आहे. वृत्तानुसार, दिल्ली-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्ग (NH-19) वरील परिस्थिती सध्या भयानक आहे. गेल्या चार दिवसांपासून रोहतास जिल्ह्याजवळ शेकडो ट्रक, बस आणि खाजगी वाहने अडकून पडली आहेत. 

वाहतूक कोंडी इतकी लांब आहे की वाहने जवळजवळ रस्त्यावरच अडकली आहेत. लोक संपूर्ण दिवस 5 किलोमीटर अंतर कापण्यात घालवत आहेत. गेल्या शुक्रवारी झालेल्या मुसळधार पावसानंतर ही परिस्थिती उद्भवली. रोहतास जिल्ह्याजवळ महामार्ग बांधकाम कंपनीने बांधलेले सर्व्हिस लेन आणि डायव्हर्शन पावसाने पूर्णपणे पाण्याखाली गेले. पाणी साचलेले रस्ते खड्ड्यांमध्ये बदलले, ज्यामुळे वाहने घसरली, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढत गेली. हा अडथळा आता रोहतासपासून सुमारे ६५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या औरंगाबादपर्यंत पोहोचला आहे.

एनएचएआय आणि प्रशासन अनभिज्ञ

स्थानिक आणि प्रवाशांचा आरोप आहे की चार दिवस उलटूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) किंवा रस्ते बांधकाम कंपनीने अद्याप मदतकार्य सुरू केलेले नाही. एका ट्रक चालकाने सांगितले की, "आम्ही गेल्या 30 तासांत फक्त 7 किलोमीटर प्रवास केला आहे. टोल आणि रोड टॅक्स भरूनही आम्हाला खूप त्रास होत आहे. NHAI कर्मचारी किंवा प्रशासनाचे कोणतेही अधिकारी वाटेत दिसत नाहीत." त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या ट्रक चालकाने सांगितले की, "आम्ही दोन दिवसांपासून वाहतूक कोंडीत अडकलो आहोत. खायला किंवा पाणी देण्यासाठी काही नाही. परिस्थिती खूप वाईट आहे आणि काही किलोमीटर चालण्यासाठीही अनेक तास लागत आहेत."

लांबलचक वाहतूक कोंडीचा परिणाम आता व्यवसायांवरही होत आहे. ट्रकमध्ये भरलेली फळे, भाज्या आणि इतर वस्तू सडण्याचा धोका आहे. अनेक व्यापारी आणि वाहतूकदारांना लाखो रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. आपत्कालीन सेवांवरही मोठा परिणाम झाला आहे, रुग्णवाहिका आणि इतर आवश्यक वाहनांना रस्ता सापडत नाहीये. रस्त्याच्या कडेला अडकलेल्या प्रवाशांना, ज्यात महिला आणि मुले यांचा समावेश आहे, त्यांना आणखी मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक रणजित वर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

स्थानिकांचे म्हणणे आहे की जर ड्रेनेज आणि रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घेतले नाही तर वाहतूक कोंडी अशीच सुरू राहील. सध्या, प्रवाशांना आणि वाहनचालकांना रस्त्यावर रात्र काढावी लागत आहे, त्यामुळे सुटकेची कोणतीही आशा दिसत नाही. चार दिवसांची ही वाहतूक कोंडी बिहारमध्ये प्रशासकीय अपयशाचे प्रतीक बनली आहे. विकासाच्या नावाखाली रस्ते बांधले जात असताना, थोड्याशा पावसाने संपूर्ण व्यवस्था उघडकीस आणली.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

