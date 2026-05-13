/NEET Exam:मेडिकलच्या प्रवेशाआड पेपर फोडण्याचा धंदा,नीट पेपरफुटीचे महाराष्ट्र कनेक्शन!

NEET Exam: वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा प्रवेशद्वार समजल्या जाणा-या नीट परीक्षेचा पेपर फुटलाय. या पेपरफुटीचे महाराष्ट्र कनेक्शन समोर आलेत. या प्रकरणात आतापर्यंत चार जणांना ताब्यात घेतलं असून शुभम खैरनारला सीबीआयनं दिल्लीत नेलंय.
नीट परीक्षेचा पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपी शुभम खैरनार याला सीबीआयनं अटक केलीय. सीबीआयच्या टीमनं त्याला मुंबईच्या किला कोर्टात हजर करण्यात आलं. कोर्टानं शुभमला दोन दिवसांचा ट्राझिट रिमांड सुनावलाय. सीबीआयची टीम त्याला घेऊन दिल्लीला रवाना झालीये. दुसरीकडं नाशिकमध्ये शुभम ज्या फ्लॅटमध्ये राहत होता त्या फ्लॅटची पोलिसांनी झाडाझडती घेतली. शुभमचा भाऊ आणि त्याच्या तीन मित्रांचीही चौकशी झाली. पोलिसांनी तो तपासाचा भाग नसल्याचं सांगत शुभमच्या भावाला क्लिन चिट दिली.
फक्त हे प्रकरण नाशिकच्या शुभम खरातपुरतं मर्यादित राहिलं नाही. अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या राहुरीजवळच्या माहेगावमधील धनंजय लोखंडे यालाही विशेष पथकानं ताब्यात घेतलंय. धनंजय लोखंडे हा बीएएमएस डॉक्टर आहे. तो मेडिकल प्रॅक्टिस करतोच शिवाय तो मेडिकल ऍडमिशनसाठी कंन्सल्टन्सीही चालवत असल्याची माहिती आहे. नाशिकच्या शुभम आणि धनंजयमधील समान दुवा म्हणजे दोघंही मेडिकल ऍडमिशनसाठी कंन्सल्टट म्हणून काम करत होते.केवळ प्रॅक्टिसच नाही, तर तो मेडिकल ऍडमिशनसाठी कन्सल्टिंगचे कामही करत असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे नाशिकमधून पकडण्यात आलेला शुभम सुद्धा हाच व्यवसाय करत होता.याच कामातून त्याचे पेपरफुटी रॅकेटशी संबंध जुळले का? याचा तपास आता यंत्रणा करत आहेत
पुण्यातही सीबीआयनं एका महिलेला अटक केलीये. मनिषा वाघमारे असं त्या महिलेचं नाव आहे. ही महिला ब्युटी पार्लर चालवत असल्याची माहिती समोर आलीये. ही मनिषा नीट पेपरफुटीशी कशी जोडली गेली याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.नीट आणि जेईई परीक्षा अभ्यासाचं केंद्र असलेल्या लातूरमधील काही क्लास चालकांवरही पालकांनी आरोप केलेत. नीटचा पेपर फोडून लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणा-या एजंटचं जाळं कुठपर्यंत आहे? त्याच्या मुळाशी जाण्याची गरज निर्माण झालीये.