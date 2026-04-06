Raghav Chadha: राजकारणात येण्याआधी काय करायचे राघव चढ्ढा? कोणत्या शाळेत शिकले? ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Raghav Chadha Education: आम आदमी पक्षाचे (आप) युवा नेते आणि राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांच्याबद्दल सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चा आहे. पक्षातील काही मतभेदांमुळे ते चर्चेत आले आहेत. मी सर्वसामान्यांचा आवाज लोकसभेत उचलला असे राघव सांगतायत, तर पक्षाची बाजू कधी लावून धरली नाही, असे म्हणत पक्षनेतृत्वाकडून त्यांच्यावर टीका होतेय. झोमॅटो डिलीव्हरी बॉयचे प्रश्न, वार्षिक रिचार्ज ते एअरपोर्टवर मिळणाऱ्या समोस्यापर्यंत अनेक प्रश्न त्यांनी मांडले. यामुळे ते सर्व आर्थिक वर्गातील लोकांपर्यंत पोहोचले. लोक त्यांच्या शिक्षणाबद्दल, विशेषतः शाळेच्या दहावी-बारावीबद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत.
राघव चड्ढा यांचा जन्म 11 नोव्हेंबर 1988 रोजी दिल्लीत झाला. त्यांचे बालपण आणि सुरुवातीचे शिक्षणही दिल्लीतच झाले. राजधानीतील वातावरणात वाढलेल्या या तरुणाने लहानपणापासूनच अभ्यासाकडे लक्ष दिले. त्यांच्या कुटुंबाने त्यांना चांगल्या शाळेत प्रवेश दिला, ज्यामुळे त्यांची शैक्षणिक घडी बसली. दिल्लीसारख्या शहरात राहून त्यांनी शिक्षणाची मजबूत पायाभरणी केली.
राघव चड्ढा यांनी आपले संपूर्ण शालेय शिक्षण दिल्लीतील प्रसिद्ध 'मॉडर्न स्कूल' मधून पूर्ण केले. ही शाळा देशातील अत्यंत नामवंत आणि प्रतिष्ठित शाळांपैकी एक मानली जाते. त्यांनी दहावीची परीक्षा या शाळेतूनच उत्तीर्ण केली आणि बारावीही तिथेच पूर्ण केली. अनेकांना हे 'शॉकिंग' वाटते कारण लोकांना वाटते की, राजकीय नेत्यांची शाळा कदाचित सामान्य असेल, पण राघव यांनी उच्च दर्जाच्या शाळेतून शिक्षण घेतले. या शाळेत शिकताना ते अभ्यासात खूप हुशार होते आणि त्यांचे शैक्षणिक निकाल नेहमीच चांगले होते. मॉडर्न स्कूल ही दिल्लीतील बाराखंबा रोडवरील शाळा असून, ती अनेक यशस्वी व्यक्तींना घडवणारी आहे.
शाळेच्या दिवसांत राघव चड्ढा केवळ अभ्यासातच नव्हे तर एकूणच सर्वांगीण विकासात सक्रिय होते. त्यांचे शिक्षक आणि मित्र त्यांना मेहनती आणि बुद्धिमान विद्यार्थी म्हणून ओळखत होते. दहावी आणि बारावीमध्ये त्यांनी घेतलेल्या चांगल्या गुणांमुळे पुढील शिक्षणासाठी चांगला मार्ग मोकळा झाला. या शाळेत पुस्तकी ज्ञानासोबत विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास आणि नेतृत्व गुण देखील विकसित केले जातात. राघव यांनी या शाळेचा लाभ घेत आपली पायरी मजबूत केली. आजही त्यांच्या या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे लोक त्यांना 'शिक्षित नेते' म्हणून पाहतात.
बारावीनंतर राघव चड्ढा यांनी दिल्ली विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेत पदवी (बी.कॉम) पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी भारतातील प्रतिष्ठित 'इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया' कडून चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) ची पदवी मिळवली. याशिवाय त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्समधून एक एक्झिक्युटीव्ह प्रोग्रामही पूर्ण केला. हे सर्व शिक्षण त्यांच्या मेहनतीचे फलित असून शाळेपासून सुरू झालेल्या प्रवासात त्यांनी व्यावसायिक क्षेत्रातही मजबूत पायाशी उभे राहिले. सीए झाल्यामुळे त्यांना अर्थ आणि वित्त क्षेत्रात विशेष ज्ञान मिळाले.
शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर राघव चड्ढा यांनी राजकारणात येण्यापूर्वी वित्त आणि सल्लागार क्षेत्रात काम केले. त्यांचा व्यावसायिक अनुभव त्यांना राजकीय जीवनात उपयुक्त ठरला. आज ते आम आदमी पक्षाचे महत्वाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार म्हणून ओळखले जातात. दिल्लीतील मॉडर्न स्कूलमधून सुरू झालेल्या शिक्षणाने त्यांना आत्मविश्वास दिला.