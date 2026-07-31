'NEET पेपरफुटीवर मी गप्प का होतो?' राघव चड्ढा यांनी अखेर मौन सोडले; कारणही केले स्पष्ट!

राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपरफुटी प्रकरणावर दीर्घकाळ मौन बाळगल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित होत असताना, आम आदमी पक्षाचे (AAP) राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी अखेर संसदेत याबाबत भूमिका स्पष्ट केली. राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान त्यांनी सांगितले की, ते या विषयावर बोलण्यास विरोध करत नव्हते; मात्र संसदीय नियम आणि सभागृहातील कामकाजामुळे त्यांना यापूर्वी आपले मत मांडण्याची संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी शांतता राखली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राघव चड्ढा यांनी सांगितले की, NEET पेपरफुटीसारखा गंभीर विषय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित आहे. या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडण्याची त्यांची तयारी होती. मात्र, सभागृहातील कामकाजाचे नियोजन, चर्चेचा कालावधी आणि वेळेअभावी त्यांना बोलण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे आपण गप्प राहिलो आणि त्यातून गैरसमज निर्माण झाला, असे त्यांनी स्पष्ट केले. संधी मिळताच मी हा विषय राज्यसभेत ठामपणे मांडल्याचे ते म्हणाले.
राज्यसभेतील भाषणात राघव चड्ढा यांनी देशातील स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, परीक्षा प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि परीक्षेतील सुरक्षेतील त्रुटी यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे केवळ दोषींवर कारवाई करून चालणार नाही, तर संपूर्ण परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत.
चड्ढा यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, NEET किंवा इतर कोणतीही राष्ट्रीय परीक्षा ही केवळ परीक्षा नसून लाखो विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा पाया असते. त्यामुळे अशा परीक्षांमध्ये होणाऱ्या अनियमिततेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी आणि मेहनतीला योग्य न्याय मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने अधिक कडक आणि विश्वासार्ह परीक्षा यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राघव चड्ढा यांनी केंद्र सरकारकडे NEET पेपरफुटी प्रकरणातील तपास, दोषींवरील कारवाई आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती संसदेत देण्याची मागणी केली. त्यांनी परीक्षा व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षित वितरणाची यंत्रणा आणि जबाबदारी निश्चित करणारी प्रणाली अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
राज्यसभेतील या चर्चेनंतर परीक्षा सुधारणा, विद्यार्थ्यांचा विश्वास आणि राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालीची विश्वासार्हता हे मुद्दे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. अलीकडील विविध परीक्षा वादांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ कठोर कायदे नव्हे तर तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम, पारदर्शक आणि उत्तरदायी परीक्षा प्रणाली उभारल्यासच भविष्यात अशा घटनांना आळा घालता येईल.