English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • सर्व सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी बोलणारे राघव चड्ढा आम आदमी पक्षा साठी कसे बनले व्हिलन?

सर्व सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी बोलणारे राघव चड्ढा 'आम आदमी पक्षा' साठी कसे बनले व्हिलन?

Raghav Chadda : संसदेत सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या खासदार राघव चड्ढा यांच्यावर आम आदमी पक्षाने कारवाई केली असून त्यांच्याकडून राज्यसभेचं उपनेतेपद काढून घेतलं आहे. तसेच त्यांना पक्षाकडून बोलण्याची संधी देऊ नये असं सुद्धा आम आदमी पक्षाने राज्यसभा अध्यक्षांना सांगितलं आहे. तेव्हा एकेकाळी आम आदमी पक्षाचा आवाज असणारे राघव चड्ढा हे 'आम आदमी पक्षा' साठी व्हिलन कसे बनले याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Apr 4, 2026, 05:01 PM IST
सर्व सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी बोलणारा राघव चड्ढा 'आम आदमी पक्षा' साठी कसे बनले व्हिलन?
Photo Credit - Social Media

Raghav Chadda : राजकारणाचं चित्र कधी पालटेल काही सांगता येत नाही. राजकारणात कधी मित्र शत्रू होतो तर कधी शत्रू मित्र. कालपर्यंत राघव चड्ढा (Raghav Chadda) यांच्याकडे आम आदमी पार्टीचा युवा आयकॉन म्हणून पाहिलं जातं होतं, पक्षाला त्यांच्यात भविष्यातील एक स्टार नेता दिसत होता. मात्र आज त्याच पक्षाने राघव चड्ढाचे पंख छाटण्याचं काम केलंय. राघव चड्ढांकडे आम आदमी पक्षाचं उपनेतेपद होतं, मागील काही काळात राघव चड्ढा हे सामान्य माणसांचे प्रश्न उपस्थित करायचे, ते असे मुद्दे/ विषय उपस्थित करायचे की जे अनेकदा संसदेत कोणत्याही नेत्याकडून उपस्थित केले गेले नव्हते. मात्र आता राघव चड्ढा यांच्याकडून आम आदमी पक्षाने राज्यसभेचे उपनेतेपद काढून घेतले आहे. तसेच राघव यांना संसदेत बोलण्यासाठी वेळ देऊ नये असं पक्षाकडून राज्यसभा अध्यक्षांना सांगण्यात आलं. अशावेळी प्रश्न उपस्थित होतोय की सर्वसामान्यांचे प्रश्न उपस्थित करणारे राघव चड्ढा हे आम आदमी पक्षासाठी व्हिलन कसे बनले?

राज्यसभेच्या उपनेतेपदावरून काढून टाकलं : 

मागील काही दिवसांपासून चर्चा होती की आम आदमी पक्ष आणि राघव चड्ढा यांच्यात सर्वकाही आलबेल नाही. अखेर आम आदमी पक्षाने गुरुवारी एक निर्णय घेतला आणि त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या या चर्चा खऱ्या आहेत हे नक्की झालं. आम आदमी पक्षाने राज्यसभेतून राघव चड्ढा यांना त्यांच्या उपनेतेपदावरून बाजूला केलं आणि त्या ऐवजी पंजाबचे खासदार अशोक मित्तल यांना उपनेते बनवलं. यासोबतच आम आदमी पक्षाने राज्यसभा सचिवालयाला पत्र लिहून म्हटले की, राघव चड्ढाला पक्षाकडून बोलण्याची संधी देऊ नये. 

राघव चड्ढा हे कधीकाळी अरविंद केजरीवाल यांच्या जवळचे मानले जायचे, ते कधी पक्षाचा आवाज होते, मात्र मागील काही महिन्यांपासून अनेक प्रश्नांसंबंधि राघव चड्ढा हे गप्प होते. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला राघव चड्ढा यांच्यावर कारवाई करण्याची वेळ आली असल्याचं सांगण्यात येतंय. कधी आम आदमी पक्षाचे स्टार प्रचारक मानले जाणारे राघव चड्ढा हे आता पक्षाचे व्हिलन बनले आहे. 

राघव चड्ढांच्या भूमिकेत बदल? 

मागील काही काळात राघव चड्ढांच्या स्टॅन्डमध्ये मोठा बदल झाला आहे. आधी राघव चड्ढा हे अगदी पुढाकार घेऊन पक्षाची भूमिका मांडायचे आणि पक्षासाठी उभे राहायचे. ते आम आदमी पक्षाच्या विषयांवर पत्रकारांशी सुद्धा संवाद साधायचे. पक्षाची भूमिका ठोसपणे मांडायचे. पण अचानक, काही काळासाठी, त्यांनी पक्षाबाहेरचे सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. राघव चड्ढा पक्षाच्या बाबींवर अनेकदा गप्प राहिले होते. राघव चड्ढा यांनी राज्यसभेत असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले, जे थेट सर्वसामान्य माणसाशी संबंधित होते.

राघव चड्ढाने कोणते प्रश्न उपस्थित केले?

मोबाईल डेटाची मुदत संपणे आणि तो पुढे रोलओव्हर करणे या विषयावर चर्चा केली.

त्याने विमानतळावरील महागडे खाद्यपदार्थ आणि पेये यांच्या 'लूट' आणि अतिरिक्त सामानाच्या शुल्कावर प्रश्न उपस्थित केले.

झोमॅटो, ब्लिंकइट आणि स्विगीसारख्या ॲप्सच्या डिलिव्हरी बॉय म्हणजेच गिग वर्कर्सच्या कमी वेतनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आणि 10 मिनिटांत डिलिव्हरी करण्याचा दबाव आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव यावर भर देण्यात आला.

पितृत्व रजा हा हक्क बनवणे, अन्नातील भेसळ, विमान उड्डाणांना होणारा विलंब, वृत्तपत्रांची गळती आणि टोल प्लाझावरील लूटमार यांसारखे मुद्देही उपस्थित करण्यात आले.

आम आदमी पक्षाला राघव चड्ढा का खटकले? 

राघव चड्ढा हे संसदेत सामान्य माणसांचे प्रश्न उपस्थित करत होते, त्यामुळे त्यांना मोठी लोकप्रियता सुद्धा मिळाली. राघव चड्ढा यांचं म्हणणं होतं की ते सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसंबंधितच संसदेत बोलत होते जे त्यांच्या आम आदमी पक्षाचा मूलमंत्र होता. मात्र आम आदमी पक्षाला राघव चड्ढा यांचं हे वागणं आवडलं नाही. आम आदमी पक्षाचं म्हणणं आहे की राघव चड्ढा हे पक्षाचे मुद्दे मांडत नाहीयेत. ते भाजप किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात ठोस भूमिका घेण्याचं टाळतात. आम आदमी पक्ष हा राघव चड्ढा यांच्यावर नाराज आहे याचं सर्वात मोठं कारण हे राघव चड्ढा यांनी पक्षाशी निगडित अनेक मुद्दे आणि विषयांवर पाळलेलं मौन आहे. तेही अशा मुद्द्यांवर जे मुद्दे थेट अरविंद केजरीवाल यांच्याशी जोडलेले आहेत. 

आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना जेव्हा दारू संबंधित धोरणाबाबत अटक झाली होती तेव्हा राघव चड्ढा लंडनमध्ये होते. लंडनहून परत आल्यावर सुद्धा राघव चड्ढा या प्रकरणात काही बोलले नाहीत असं आम आदमी पक्षाचं म्हणणं आहे. त्यानंतर राउज एवेन्यू कोर्टने अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना सोडलं तेव्हा सुद्धा राघव चड्ढा गप्प राहिले. ते पक्षाच्या कार्यालयात अरविंद केजरीवाल यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सुद्धा पोहोचले नाहीत. तसेच यावर कोणतीही प्रतिक्रिया सुद्धा दिली नाही. या मुद्द्यावर आम आदमी पक्षाचे सर्व नेते आपापली निवेदने देत असताना, पक्षाला असे वाटू लागले होते की राघव चड्ढा आता आम आदमी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत तर ते केवळ स्वतःचे नाव कमावण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांचा पक्षाशी काहीही संबंध नव्हता. आम आदमी पक्षाचे नेते अतिशी आणि संजय सिंह यांनी सांगितलं की राघव चड्ढा हे भाजपला घाबरतात. तसेच ते रियल इश्यू उपस्थित करत नाहीत सॉफ्ट इश्यूवर बोलतात. तर राघव चड्ढा यांचा दावा आहे की, ते संसदेत सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडत आले असून त्यांचे प्रश्न संसदेत मांडणे हा गुन्हा आहे का? राघव चड्ढा पुढे म्हणाले की, मी मौन आहे याचा अर्थ मी पराभूत झालोय असा नाही. मी शांत आहे पण पराभूत झालेलो नाही'. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

