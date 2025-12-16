National Herald Case: राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींवर ED कडून मनी लाँड्रिंगचा आरोप, कोर्टाने अखेर दिला निर्णय

National Herald Case: दिल्ली न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच जणांविरुद्धच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितलं की, एफआयआर दाखल नसताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) दाखल केलेली तक्रार टिकण्यायोग्य नाही. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणात आधीच एफआयआर नोंदवला आहे, त्यामुळे या टप्प्यावर ईडीचा युक्तिवाद विचारात घेणे हे 'अकाली आणि अविवेकी' ठरेल असंही न्यायालयाने नमूद केलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेने गेल्या महिन्यात आपला अहवाल दाखल केला होता, ज्यामध्ये गांधी कुटुंब आणि काँग्रेसच्या परदेश विभागाचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांच्यासह इतर पाच जणांची नावे नमूद होती. तसंच सध्या बंद पडलेल्या 'नॅशनल हेराल्ड' वृत्तपत्राचे प्रकाशक असलेल्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कंपनीचा "फसवणुकीने ताबा घेण्याचा" कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
राउज एव्हेन्यू न्यायालयाने मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत दाखल केलेली एजन्सीची अभियोग तक्रार टिकण्यासारखी नाही, कारण हे प्रकरण एका खासगी तक्रारीवर आधारित आहे. भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर हे प्रकरण नसून, एफआयआर दाखल झालेला नाही. या आदेशाविरुद्ध अपील करणार असल्याचं सांगणाऱ्या ईडीला आपला तपास सुरू ठेवता येईल, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरू आणि इतरांनी स्थापन केलेले 'नॅशनल हेराल्ड' हे एजेएल (AJL) च्या मालकीचे आणि प्रकाशित होणारे एक वृत्तपत्र होते. काँग्रेसचे मुखपत्र मानले जाणारे हे वृत्तपत्र 90.21 कोटींच्या कर्जामुळे 2008 मध्ये बंद पडले, परंतु त्यावेळी त्याच्याकडे अंदाजे 2000 कोटी रुपये किमतीची स्थावर मालमत्ता होती. ईडीने दावा केला आहे की, या मालमत्तेची किंमत आता 5000 कोटी रुपये आहे.
नोव्हेंबर 2012 मध्ये, स्वामी यांनी खासगी तक्रार दाखल करून आरोप केला की गांधी आणि इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी फसवणूक करून एजेएल (AJL) ताब्यात घेतले आहे. त्यांनी दावा केला की काँग्रेस नेत्यांनी केवळ 50 लाख रुपयांमध्ये या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. यामध्ये दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस आणि मुंबईतील मालमत्तांचा समावेश होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ या मालमत्तांची एकत्रित किंमत 661 कोटी रुपये आहे. असेही आरोप आहेत की, एजेएल या मालमत्तांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करत होती, ज्या तत्कालीन केंद्र सरकारने केवळ वृत्तपत्र चालवण्यासाठी दिल्या होत्या. दुसऱ्या शब्दांत, एजेएल कथितरित्या लाखो रुपयांचे भाडे मिळवत होती. याटे उत्पन्न 998 कोटी रुपयांचे आहे, असा दावा ईडीने केला आहे.