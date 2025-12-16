English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

National Herald Case: राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींवर ED कडून मनी लाँड्रिंगचा आरोप, कोर्टाने अखेर दिला निर्णय

National Herald Case: न्यायालयाने हेदेखील निदर्शनास आणून दिलं की, दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात आधीच एफआयआर दाखल केला आहे, त्यामुळे ईडीच्या निवेदनावर निर्णय देणे हे 'अकाली आणि अविवेकी' ठरेल.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 16, 2025, 12:29 PM IST
National Herald Case: राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींवर ED कडून मनी लाँड्रिंगचा आरोप, कोर्टाने अखेर दिला निर्णय

National Herald Case: दिल्ली न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच जणांविरुद्धच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितलं की, एफआयआर दाखल नसताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) दाखल केलेली तक्रार टिकण्यायोग्य नाही. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणात आधीच एफआयआर नोंदवला आहे, त्यामुळे या टप्प्यावर ईडीचा युक्तिवाद विचारात घेणे हे 'अकाली आणि अविवेकी' ठरेल असंही न्यायालयाने नमूद केलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेने गेल्या महिन्यात आपला अहवाल दाखल केला होता, ज्यामध्ये गांधी कुटुंब आणि काँग्रेसच्या परदेश विभागाचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांच्यासह इतर पाच जणांची नावे नमूद होती. तसंच सध्या बंद पडलेल्या 'नॅशनल हेराल्ड' वृत्तपत्राचे प्रकाशक असलेल्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कंपनीचा "फसवणुकीने ताबा घेण्याचा" कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

राउज एव्हेन्यू न्यायालयाने  मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत दाखल केलेली एजन्सीची अभियोग तक्रार टिकण्यासारखी नाही, कारण हे प्रकरण एका खासगी तक्रारीवर आधारित आहे. भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर हे प्रकरण नसून, एफआयआर दाखल झालेला नाही. या आदेशाविरुद्ध अपील करणार असल्याचं सांगणाऱ्या ईडीला आपला तपास सुरू ठेवता येईल, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

नॅशनल हेराल्ड काय आहे?

1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरू आणि इतरांनी स्थापन केलेले 'नॅशनल हेराल्ड' हे एजेएल (AJL) च्या मालकीचे आणि प्रकाशित होणारे एक वृत्तपत्र होते. काँग्रेसचे मुखपत्र मानले जाणारे हे वृत्तपत्र 90.21 कोटींच्या कर्जामुळे 2008 मध्ये बंद पडले, परंतु त्यावेळी त्याच्याकडे अंदाजे 2000  कोटी रुपये किमतीची स्थावर मालमत्ता होती. ईडीने दावा केला आहे की, या मालमत्तेची किंमत आता 5000 कोटी रुपये आहे.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?

नोव्हेंबर 2012 मध्ये, स्वामी यांनी खासगी तक्रार दाखल करून आरोप केला की गांधी आणि इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी फसवणूक करून एजेएल (AJL) ताब्यात घेतले आहे. त्यांनी दावा केला की काँग्रेस नेत्यांनी केवळ 50 लाख रुपयांमध्ये या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. यामध्ये दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस आणि मुंबईतील मालमत्तांचा समावेश होता.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ या मालमत्तांची एकत्रित किंमत 661 कोटी रुपये आहे. असेही आरोप आहेत की, एजेएल या मालमत्तांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करत होती, ज्या तत्कालीन केंद्र सरकारने केवळ वृत्तपत्र चालवण्यासाठी दिल्या होत्या. दुसऱ्या शब्दांत, एजेएल कथितरित्या लाखो रुपयांचे भाडे मिळवत होती. याटे उत्पन्न 998 कोटी रुपयांचे आहे, असा दावा ईडीने केला आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Rahul Gandhisonia GandhiDelhi High CourtNational Herald caseराहुल गांधी

इतर बातम्या

IPL 2026 कधीपासून सुरू होणार? Mini Auctionच्या काही तास आधी...

स्पोर्ट्स