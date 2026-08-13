'अमित शाह यांना चाणक्य...'; राहुल गांधींचा पुन्हा एकदा सरकारवर हल्लाबोल, 'तुम्ही विदूषकांच्या टोळीशी लढत...'

रचनात्मक काँग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशनात काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. दिल्लीतील इंदिरा भवनातील या अधिवेशनात गुरुवारी दुसरा दिवस होता. या अधिवेशनात भाषण करताना राहुल गांधी यांनी अमित शाहांपासून चीनमधील घुसखोरीपर्यंत अनेक मुद्दावरुन केंद्र सरकारवर हल्ला बोल केला.
राहुल गांधी भाषण करताना म्हणाले की, तुम्ही जंतर मंतरवर पाहिलं असेलच, जिथे विद्यार्थ्यांनी स्वतःला व्यक्त केलं, तिथे अमित शाह यांना चाणक्य आणि इतर अनेक नावांनी संबोधलं गेलं, पण ते गायबच झाले. पावसाळी अधिवेशन सुरु असूनही ते 20 दिवस संसदेत येऊ शकले नाहीत. कारण आता या सरकारला समजलं आहे की, हा देश लोकांना स्वतःला व्यक्त करण्यापासून रोखू शकत नाही.
ते पुढे म्हणाले की, या भ्याड शक्तीसमोर भारतातील अनेक लोक भ्याडपणे वागत असल्याचे दिसून येत आहे. जर तुम्ही ब्रिटिश साम्राज्याशी लढत असताना अचानक भीती व्यक्त केली, तर ते समजण्यासारखे आहे. पण आज तुम्ही अशा विदूषक आणि जोकरांशी लढत आहात ज्यांना आपल्या तत्त्वज्ञानाची किंवा इतिहासाची काहीही माहिती नसल्याचे वारंवार दिसून आलं आहे.
जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांना शांत राहण्यास सांगण्यात येत होतं. एका शोकाकुल आईलाही शांत राहण्यास सांगितलं गेलं. त्यांना (भाजप-आरएसएसला) एक व्यवस्था लादायची असून भारताला त्याची अभिव्यक्ती देणे आणि ती व्यवस्था मोडून काढणे हे आपले काम असणार आहे.
राहुल यांनी त्यांच्या भाषणात आरएसएसवरही निशाणा साधला. राहुल गांधी त्यांच्या भाषणातून म्हणाले की, जर एके दिवशी आरएसएसची अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संपवण्याची चर्चा झाली, तर ते त्याचे संरक्षणही करताना दिसून येतील. माझ्यासाठी लोकशाही म्हणजे मनातले मोकळेपणाने बोलणे असं मी मानतो. जेव्हा राष्ट्राची अभिव्यक्ती समोर येईल, तेव्हा जगाला भारताची ताकद दिसून येईल असा माझ्या विश्वास आहे.