/NCLT प्रकरणी अफवांच्या आधारे राहुल गांधींची निराधार पोस्ट, चुकीच्या माहितीवर यापूर्वीही केली अनेक विधानं

इकॉनॉमिक टाइम्स नावाच्या एका वृत्तपत्राने एक बातमी प्रसिद्ध केली आणि त्यावर आधारित, इतर अनेक माध्यमांनीही तथ्यांची पडताळणी न करता दिशाभूल करणाऱ्या पद्धतीने बातम्या सादर करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी असा दावा केला की डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे 22000 कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज केवळ 6.5 कोटी रुपये देऊन मार्गी लागण्यात आलं, असंच इतर अनेक निराधार दावे करण्यात आलंय. याच बातम्यांच्या आधारे सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या पसरवण्यात आल्या. विजय मल्ल्यासारखा फरार गुन्हेगारही उपदेश करू लागला. विजय मल्ल्याच्या विधानाला सत्य मानून काही विचारवंतांनीही उपदेश करण्यास सुरुवात केली. इतकंच नाही, तर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या अफवांच्या आधारे निराधार विधान केलं.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही आज सोशल मीडियावर पोस्ट केली. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी एनसीएलटीवर (NCLT) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राहुल गांधींनी कोणतीही माहिती गोळा न करता त्यांनी फक्त एक सोशल मीडिया पोस्ट उचलली आणि त्यावर एक नवीन पोस्ट लिहून टीका केली.
याचा अर्थ, त्यांनीही 'इकॉनॉमिक टाइम्स' आणि फरार विजय मल्ल्याच्या विधानांवर विश्वास ठेवला, असं दिसून येत आहे. त्यांनी तथ्य जाणून न घेता आणि कोणतेही संशोधन करता ही पोस्ट केली. राहुल गांधी या बातमीमागील तथ्य आपल्या टीमला तपास करायला सांगून मग सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यासाठी एक ओळ लिहू शकले असते. पण तसं करण्यात आलं असं दिसत नाही.
राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि देशातील एक प्रमुख नेते आहेत. त्यामुळे, काहीही लिहिण्यापूर्वी त्यांनी तपास करून तथ्ये गोळा करावीत अशी आम्हाला अपेक्षा होती. पण त्यांनी हे मूलभूत कामसुद्धा केलं नाही असं दिसून आलं.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी 2016 मध्ये संसदेत सांगितलं होते की त्यांची मालमत्ता 39 कोटी 8 लाखांच्या घरात आहे. नंतर, त्यांची मालमत्ता चुकीने 45,888 कोटी रुपये म्हणून नोंदवली गेली. त्यामुळे जर राहुल गांधींनी संसदीय नोंदी तपासल्या असत्या, तर त्यांनी अशा खोट्या दाव्यावर पोस्ट केली नसती. पण त्यांनी तसं केलं नाही.
खरंतर राहुल गांधींनी अशा प्रकारचे खोट्या दाव्यांवर पोस्ट करण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही त्यांच्यावर खोटे बोलण्याचा आणि चुकीची माहिती पसरवण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ते चुकीची माहिती पसरवतात, खोटे बोलतात आणि नंतर माफी मागतात, असं अनेक वेळा दिसून आलं आहे. तरीदेशील ते चुकीची माहिती पसरवतच राहतात, अशी आश्चर्याची बाब आहे.
एप्रिल 2019 - राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अशाप्रकारे सादर केला, जणू काही न्यायालयाने त्यांची 'चौकीदार चोर आहे' ही राजकीय घोषणा स्वीकारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तसं म्हटलं नव्हतं. त्यानंतर या प्रकरणात राहुल गांधींना 8 मे 2019 रोजी त्यांनी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली.
नोव्हेंबर 2022 - राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान एक व्हिडीओ शेअर केला होता. त्यात 151 रेल्वेगाड्या, रेल्वे स्थानके आणि रुग्णालयांचे खाजगीकरण झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. पीआयबी फॅक्ट चेकने हे खोटे असल्याचे सिद्ध झालं.
8 मार्च 2024 - राहुल गांधींनी विचारलं, "तुम्ही कोणतेही स्टार्टअप पाहिले आहेत का?" पण, संसदीय आकडेवारीनुसार, 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत देशात 117,254 स्टार्टअप होते. या स्टार्टअप्सनी 12 लाखांहून अधिक लोकांना थेट रोजगार दिला होता.
फेब्रुवारी 2025 - राहुल गांधींनी भारत-चीन वादावर माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख केला. दुसऱ्या दिवशी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करून सांगितलं की, राहुल गांधींनी लष्करप्रमुखांच्या नावे केलेले शब्द लष्करप्रमुखांनी कधीही उच्चारले नव्हते.