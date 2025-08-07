Rahul Gandhi : 'सत्ताधारी पक्ष निवडणूक आयोगाच्या संगमताने...'; 'तर विरोधीपक्ष जेव्हा सत्तेत येईल तेव्हा...', राहुल गांधींचा हल्लाबोल

Rahul Gandhi : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगासह सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. एका विशेष पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात 40 लाख मते गूढपणे जोडण्यात आली होती, असा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका आणि 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे मतदार जोडण्यात आले असा पुरावाच त्यांनी पत्रकार परिषदेतून मांडला.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी गेल्या काही काळापासून निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर सातत्याने हल्लाबोल करत असल्याचा दिसून येत आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर काही ठिकाणच्या मतदार याद्यांच्या आधारे त्यांनी धक्कादायक दावे करत देशातील राजकारणात खळबळ माजवली आहे. मतदार यादीत हजारो आणि लाखो नावे समाविष्ट केल्याचा उल्लेख करत राहुल गांधी म्हणाले की लोकशाही प्रक्रिया न पाळता मते चोरली जात आहे असा आरोप करत अनेक आकडेवारीचा हवाला देत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाने गोळा केलेल्या पुराव्यांचा उल्लेख करत म्हटले की, भाजपसाठी मते चोरीला जात आहेत. मतदार यादीच्या मुद्द्यावर काँग्रेस खासदाराने प्रश्न उपस्थित केला की, आयोग या मुद्द्यावर उत्तर का देत नाही. त्यांनी दावा केला की, काही महिन्यांत महाराष्ट्रात लाखो मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत, जी चिंताजनक आहे. राहुल म्हणतात की, सायंकाळी 5 वाजल्यानंतर मतदानात झालेली वाढ देखील आश्चर्यकारक आहे. महाराष्ट्रात भाजप आणि निवडणूक आयोगाची संगनमत नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचा संदर्भ देत राहुल गांधी म्हणाले की, निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर, विधानसभा निवडणुका 'हेराफेरी' झाल्याचा आमचा संशय निश्चित झाला... मशीन-रीडेबल मतदार यादी न दिल्याने आम्हाला खात्री पटली की निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील निवडणुका 'हेराफेरी' करण्यासाठी भाजपशी संगनमत केले आहे.
राहुल गांधी म्हणाले, 'महाराष्ट्रात, जेव्हा 5 महिन्यांत 5 वर्षांपेक्षा जास्त मतदार जोडले गेले तेव्हा आमचा संशय वाढला आणि नंतर संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर मतदानात मोठी वाढ झाली... लोकसभेतील आमचा युती पूर्णपणे पुसला गेला. हे अत्यंत संशयास्पद आहे. लोकसभा आणि विधानसभेदरम्यान एक कोटी नवीन मतदार जोडले गेले असे आम्हाला आढळले. आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो आणि हा लेख लिहिला आणि आमच्या युक्तिवादाचा सार असा होता की महाराष्ट्र निवडणूक चोरीला गेली. समस्येचे मूळ काय आहे? मतदार यादी ही या देशाची मालमत्ता आहे. निवडणूक आयोग आम्हाला मतदार यादी देण्यास नकार देत आहे.'
मतांची चोरी पकडण्यासाठी सहा महिने लागले - राहुल यावेळी राहुल गांधींनी प्रश्न विचारला - संध्याकाळी 5 नंतर मतदान का वाढले? निवडणूक आयोगाने याचे उत्तर द्यावे. राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाने मतदानाच्या गैरप्रकाराबाबत निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले आहेत, परंतु आयोगाने एकही उत्तर दिले नाही. यावेळी राहुल गांधींनी दावा केला की मतांची चोरी पकडण्यासाठी आम्हाला सहा महिने लागले. कर्नाटकातही बनावट मतदारांचा दावा काँग्रेस खासदाराने महाराष्ट्राव्यतिरिक्त दुसऱ्या राज्याबद्दलही धक्कादायक दावा केला. राहुल गांधींच्या मते, कर्नाटकच्या महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघातील 6.5 लाखांहून अधिक मते 'चोरली' गेली. काँग्रेसच्या संशोधनात कर्नाटकच्या महादेवपुरा मतदारसंघात एक लाखांहून अधिक बनावट मतदार, बेकायदेशीर पत्ते आणि मोठ्या प्रमाणात मतदार (मोठ्या प्रमाणात मतदार) आढळले.
देशभरात निवडणुका घेण्यासाठी जबाबदार असलेली एकमेव संवैधानिक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप करत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने सत्ताधारी पक्ष देशभरात मोठ्या प्रमाणात 'गुन्हेगारी फसवणूक' करत आहे. 'निवडणूक फसवणूक' हा गुन्हा संविधानाच्या विरुद्ध आहे. देशभरात तो मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे.
राहुल गांधी म्हणाले, "प्रत्येक लोकशाहीतील प्रत्येक पक्षावर सत्ताविरोधी भावनांचा परिणाम होतो. परंतु काही कारणास्तव, लोकशाही चौकटीत भाजप हा एकमेव पक्ष आहे जो मूलभूतपणे सत्ताविरोधी भावनांचा त्रास घेत नाही. एक्झिट पोल, ओपिनियन पोल एक गोष्ट सांगतात, तुम्ही हरियाणा निवडणुकीत पाहिले, तुम्ही मध्य प्रदेश निवडणुकीत पाहिले आणि नंतर अचानक निकाल मोठ्या प्रमाणात फरकांसह पूर्णपणे वेगळ्या दिशेने जातात. यामध्ये आमचे स्वतःचे अंतर्गत सर्वेक्षण समाविष्ट आहे, जे खूप परिष्कृत आहे."
राहुल गांधी पुढे म्हणाले, '40 हजार मतदार असे आहेत ज्यांचे पत्ते अस्तित्वातच नाहीत, वेगवेगळी नावे आणि वेगवेगळ्या कुटुंबातील लोक आणि जेव्हा आपण तिथे जातो तेव्हा आपल्याला कळते की तिथे कोणीही राहत नाही... निवडणूक आयोगाच्या मते या पत्त्यांवर बरेच लोक राहतात पण जेव्हा आपण तिथे जातो तेव्हा आपल्याला कळते की तिथे कोणीही राहत नाही... मतदार यादीत अनेक लोकांचे फोटो नाहीत आणि जरी असले तरी ते असे आहेत की त्यांना पाहून मतदार ओळखता येत नाहीत.'
राहुल गांधी म्हणाले, 'हे एक आव्हान आहे. हा सात फूट कागद आहे. समजा मला तुम्ही दोनदा मतदान केले आहे की तुमचे नाव मतदार यादीत दोनदा आहे हे शोधायचे आहे, तर मला तुमचा फोटो काढावा लागेल आणि नंतर तो प्रत्येक कागदाशी जुळवावा लागेल. ही प्रक्रिया आहे आणि ती खूप कंटाळवाणी प्रक्रिया आहे. सुरुवातीला मला वाटले होते की आपण अनेक जागांवर निवडणूक लढवू, पण जेव्हा आम्हाला याचा सामना करावा लागला तेव्हा आम्हाला समजले की निवडणूक आयोग आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक डेटा का देत नाही. कारण ते आम्हाला काळजीपूर्वक पाहू इच्छित नाहीत. हे काम करण्यासाठी आम्हाला सहा महिने लागले... जर निवडणूक आयोगाने आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिला असता, तर आम्हाला ३० सेकंद लागले असते. मी पुन्हा सांगतो, म्हणूनच आम्हाला अशा प्रकारचा डेटा दिला जात आहे, जेणेकरून त्याचे विश्लेषण करता येणार नाही... या कागदपत्रांमध्ये ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशनची सुविधा नाही. म्हणून तुम्ही ते स्कॅन केले तरी तुम्ही त्यांच्याकडून डेटा काढू शकत नाही. निवडणूक आयोग या कागदपत्रांचे संरक्षण का करत आहे? निवडणूक आयोग जाणूनबुजून असे कागदपत्रे देते जे मशीनद्वारे वाचता येत नाहीत.
पंतप्रधानांना 2024 मध्ये सत्तेत राहण्यासाठी फक्त 25 जागा 'चोरण्याची' गरज होती; लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 33000 पेक्षा कमी मतांनी 25 जागा जिंकल्या. आमच्यासाठी, सीसीटीव्ही फुटेज आणि मतदार यादी आता गुन्ह्याचे पुरावे आहेत आणि निवडणूक आयोग ते 'नष्ट' करण्यात व्यस्त आहे. निवडणूक आयोग भाजपला भारतातील निवडणूक व्यवस्था 'नष्ट' करण्यात मदत करत आहे. आता लोकांना त्यांच्या गरजेनुसार मतदारांचा डेटा निवडणूक आयोगाला द्यावा लागेल; जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.