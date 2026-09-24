'ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, तात्काळ राजीनामा द्या', राहुल गांधींचा निवडणूक आयोगावर निशाणा; 14 आक्षेपांचा नेमका वाद काय?

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करत निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत सुमारे 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा मीडिया रिपोर्ट समोर आल्यानंतर हा राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारांबाबत आपल्याकडे पुरावे असल्याचा दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदारांच्या मतांचे संरक्षण करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. ‘मतच नसेल तर संविधान, कायदे आणि संस्थांना अर्थ उरणार नाही’, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचा थेट परिणाम लोकशाही व्यवस्थेवर होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, हे आरोप राहुल गांधी यांनी केले असून त्यांना स्वतंत्रपणे सिद्ध करणारे पुरावे या वृत्तात सादर झालेले नाहीत.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील 10 महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या विविध निर्णयांवर किमान 14 वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवले. या आक्षेपांमध्ये मतदारांची नावे जोडणे, वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील बदल तसेच एसआयआर संदर्भातील निर्णयांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. फॉर्म 6 आणि मतदार यादीच्या डेटाबेसच्या प्रवेशाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने या आरोपांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, अंतर्गत चर्चेदरम्यान वेगवेगळी मते, निरीक्षणे आणि तांत्रिक सूचना येणे ही निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग आहे. SIRसह गेल्या 10 महिन्यांतील आयोगाचे निर्णय तीनही निवडणूक आयुक्तांच्या एकमताने झाल्याचा दावा आयोगाने केला आहे. 14 नोट्स अस्तित्वात असल्याच्या बाबतीत आयोगाने त्यांचे अस्तित्व, तारखा किंवा मजकूर नाकारलेला नाही; मात्र त्या व्यापक निर्णयप्रक्रियेतील एक भाग असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.तसेच, पुढील काही महिन्यांत या प्रकरणातील आणखी माहिती समोर येईल, असेही त्यांनी म्हटले. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने निर्णय एकमताने घेतल्याचे सांगितल्याने दोन्ही बाजूंच्या भूमिकांमध्ये स्पष्ट फरक दिसत आहे. त्यामुळे SIR, मतदार यादीतील बदल आणि निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबतचा वाद पुढे कोणते वळण घेतो, याकडे लक्ष लागले आहे.