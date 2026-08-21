/डोळ्यात 3 अन् शरीरात 200 छर्रे...; पॅलेट गन फायरिंग प्रकरणी राहुल गांधी आक्रमक, पीडित तरुणासह गाठलं पोलीस स्टेशन, FIR दाखल करण्यासाठी आंदोलन

गेल्या महिन्यात दिल्ली जंतरमंतरमधील कॉकरोज जनता पार्टीच्या आंदोलनात दिल्ली पोलिसांकडून तरुणांवर पॅलेट गनचा वापर करण्यात आला. या पॅलेट गन फायरिंग प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी आक्रमक झाले आहेत. पॅलेट गन पीडित साहिल लोहबच आणि त्याच्या आईसोबत राहुल गांधी आज संसर मार्ग इथे असलेल्या पोलीस स्टेशनला पोहोचले. त्याठिकाणी जोपर्यंत FIR दाखल करण्यात येणार नाही तोपर्यंत ठिय्या आंदोलनावर ठाम राहण्याचा एल्गार राहुल गांधींनी केलं आहे.
पोलीस स्टेशनमध्ये राहुल गांधींनी पोलिसांना पुरावे आणि छर्रे दाखवत FIR दाखल करण्याची मागणी केली. मात्र पोलीस FIR दाखल करण्यास नकार देत आहे. या देशात अमित शाह यांची गृहमंत्री विभाग आणि दिल्ली पोलीस या पीडित तरुणाला न्याय देणार नाही. राहुल गांधी यांनी सांगितलं की, हा पीडित तरुण गेल्या 13 ऑगस्टपासून FIR दाखल करण्यासाठी अनेक पोलीस स्टेशनमध्ये चकरा मारतोय.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi continues to remain at the DCP Office at Parliament Street Police Station.— ANI (@ANI) August 21, 2026
He is here with Sahil Lochav, who suffered pellet gun injuries during the Jantar Mantar students' protest last month. Rahul Gandhi is insisting that an FIR be… pic.twitter.com/4NJRyJuYlq
राहुल गांधी यांनी पुढे सांगितलं की, साहिल याच्या शरीरातून 200 हून अधिक छर्रे काढण्यात आले. तीन छर्रे त्याच्या डोळ्याला लागले असून त्याला दिसणार नाहीय. मात्र पोलिसांकडून त्याची काहीच दखल घेण्यात येत नाहीय, असं चित्र दिसतंय.
LIVE: Media Bite | Parliament Street Police Station, New Delhi https://t.co/Fvf6NxHxqy— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2026
राहुल गांधी यांनी दिल्ली पोलिसांवर आरोप करत म्हटलं की, दिल्ली पोलिसांनी सांगत आहे की, आम्हाला वरून ऑर्डर आली आहे, आम्ही FIR दाखल करु शकत नाही. दिल्ली पोलिसांनी पॅलेट गन फायरिंग केलं नाही, असं सांगत आहेत. मग या तरुणांवर कोणीतरी फायरिंग केली असेल. नाहीतर याच तरुणाने स्वत:वर फायरिंग करुन घेतली असेल, असा खोचक प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. त्यासोबत दिल्ली पोलिसांना कोणी आदेश दिले हे समजायला पाहिजे.
दरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, 20 जुलै रोजी नोंदवलेल्या सर्व प्रकरणांचा तपास गुन्हे शाखा करत आहे. तक्रारदाराला कळवण्यात आलंय की गुन्हे शाखा या प्रकरणाचा तपास करत असून, त्याची तक्रारही त्याला पाठवली जाणार आहे.