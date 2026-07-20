/CJP कार्यकर्त्यांवर लाठीचार्जनंतर संतापले राहुल गांधी, थेट पंतप्रधान मोदींवर निशाणा!

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी झालेल्या CJP आंदोलनानंतर काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' वर त्यांनी पोस्ट करत विद्यार्थी आणि तरुणांच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला. शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी, कथित पेपरफुटी प्रकरणे आणि आंदोलकांवरील पोलिस कारवाई यावरून त्यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले.
राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट निशाणा साधला. "भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक युवकविरोधी पंतप्रधान" असा उल्लेख करत त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवर सरकारने ठोस भूमिका घेतली नसल्याचा आरोप केला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यपद्धतीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि त्यांचा राजीनामा घेण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा केला.
राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये देशभरात अनेक पेपरफुटीच्या घटना घडल्याचा उल्लेख केला. त्यांच्या मते, लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर या घटनांचा परिणाम झाला असून त्यांना मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक फटका बसला आहे. पेपरफुटीप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई झाल्याचे दिसून येत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, या दाव्यांबाबत सरकारकडून वेगळी भूमिका मांडण्यात आली असून विविध प्रकरणांमध्ये तपास आणि कारवाई सुरू असल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले आहे.
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचाही राहुल गांधी यांनी निषेध केला. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यांना उत्तर देण्याऐवजी लाठीचार्ज, ताब्यात घेण्याची कारवाई आणि बलप्रयोग करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. पेपरफुटी करणारे मोकाट फिरत आहेत, तर प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई होत असल्याचा दावा त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला.
प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं - इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 20, 2026
152 पेपर लीक। 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित। और सज़ा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को।
और जब इन बच्चों ने… pic.twitter.com/DbX5L4Iq5C
राहुल गांधी यांच्या मते, शिक्षण आणि रोजगार हे देशातील तरुणांसाठी सर्वात महत्त्वाचे विषय आहेत. मात्र, या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार विद्यार्थ्यांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तरुणांना न्याय, पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राहुल गांधी यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर शिक्षण व्यवस्था, कथित पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात या विषयावर तीव्र आरोप-प्रत्यारोप सुरू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप हे त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया पोस्टमधील दावे असून, त्याविषयी केंद्र सरकारची भूमिका वेगळी असू शकते. त्यामुळे या विषयावरील अधिकृत तपास, सरकारी निवेदने आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील निष्कर्ष यांनाच अंतिम आधार मानला जाईल.