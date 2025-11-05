'हे पाहा नरेंद्रचं घर...' थेट फोटो दाखवत राहुल गांधींकडून मतदार यादी घोळाचा पर्दाफाश!

Rahul Gandhi On Narendra Ka Ghar: लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी 2024 च्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 25 लाख मतांची फसवणूक केल्याचा दावा केला. एकूण दोन कोटी मतदारांमध्ये प्रत्येक 8 पैकी 1 मतदार बनावट असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने भाजपच्या मदतीने लोकशाहीचा गळा घोटल्याचा आरोप त्यांनी केला. एक्झिट पोलनुसार काँग्रेसला 52 ते 62 जागा मिळणार होत्या, पण परिणाम उलट आले. यातून काँग्रेसची विजयाची शक्यता पराभवात बदलली गेली, असा त्यांचा आक्षेप आहे.
राहुल गांधी यांनी एका ब्राझीलियन मॉडेलच्या फोटोचे उदाहरण दिले, जो स्टॉक इमेज आहे. हा फोटो हरियाणात 10 वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये 22 वेळा वेगवेगळ्या नावांखाली (जसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती, विमला) मतदार यादीत दिसतो. एका महिलेच्या नावाने 9 ठिकाणी मतदान झाल्याचा दावा करत, त्यांनी हे केंद्रीकृत धंदा असल्याचे सांगितले. एका घरात 500 मतदार नोंदवले गेले असून, भाजप नेत्यांचे नावे उत्तर प्रदेश आणि हरियाणात दोन्ही ठिकाणी आढळल्याचेही त्यांनी उघड केले. यामुळे 5.21 लाख डुप्लिकेट मतदार, 93 हजार अवैध आणि 19.26 लाख बल्क मतदार असल्याचा त्यांचा पुरावा आहे.
हे नरेंद्रजीचं आहे. शेजारी त्यांचं घर आहे. हाऊस नंबर 0 शुन्य असत तेव्हा मतदाराला शोधण कठीण असत. आम्ही गावात जाऊन त्यांना शोधलं. फोटो पाहून शोधावं लागतं. माझं घर हिसकावलं आता नरेंद्रजींचंही हिरावलं. अशी अनेक उदाहरण आमच्याकडे असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले.
पोस्टल मतपत्रिकांमध्ये काँग्रेस 73 जागांवर आघाडीवर होती, तर भाजपला फक्त 17 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र अंतिम निकाल उलट आले. फॉर्म 6 आणि 7 नुसार 3.5 लाख लोकांची नावे यादीतून काढली गेली. ज्यामुळे मतफसवणूक शक्य झाल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. हे केवळ बूथ पातळीवर नाही, तर केंद्रीकृत यंत्रणेद्वारे केले गेल्याचेही ते म्हणआले. हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैन यांच्या निवडणूक आधीच्या 'व्यवस्था झाली आहे' या विधानाला आधार बनवत, त्यांनी आयोगाने डुप्लिकेट नावे काढण्यास नकार दिल्याचा आरोप यावेळी केला.
कर्नाटकमधील महादेवपूरा मतदारसंघात एक लाख मतांची फसवणूक असल्याचा 'अणु बॉम्ब' खुलासा आधीच केला होता. 17 सप्टेंबरच्या प्रेस परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर भाजपला मदत केल्याचा आरोप केला होता. आता 'हायड्रोजन बॉम्ब' म्हणून हरियाणाचा मुद्दा मांडला. महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघात सॉफ्टवेअरद्वारे बनावट मतदार जोडले गेले, असा दावा करत, त्यांनी हे अनेक राज्यांतील सिस्टीमॅटिक षडयंत्र असल्याचे सांगितले. निवडणूक आयोगाने याला 'खोटे आणि निराधार' म्हटले असले तरी, राहुल यांनी पुराव्यासह आव्हान दिले.
बिहारच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला एक दिवस आधी हे आरोप करत राहुल गांधींनी जेन झीला सावध केले. 'तुमचे भविष्य चोरले जात आहे.' काँग्रेसला सुरुवातीला यावर विश्वास बसला नव्हता, पण क्रॉस-चेकनंतर 101 टक्के खात्री झाली. हे केवळ हरियाणा नाही, तर देशभरातील लोकशाहीवर प्रश्न आहे. आयोगाने अपील नसल्याचे म्हटले तरी, राहुल यांनी मतदार यादीतील तपासणीसाठी जनतेला आवाहन केले.
